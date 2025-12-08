¡Ú12/17 ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡Û2025Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÎã¤ò60Ê¬¤ÇÁí¤¶¤é¤¤¡£CULUMU¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¤È¡ÖÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¡×¼ÂÁ©ÃÎ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ
12·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë13»þ¤«¤é¡Ö2025Ç¯ ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÎã¤Þ¤È¤á¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¤Ë¤è¤ë¿¶¤êÊÖ¤ê ～º£Ç¯ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÊÑ²½¤È¥È¥ì¥ó¥É～¡× ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTYZ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæÃ¤Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖCULUMU¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë13»þ00Ê¬¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://peatix.com/event/4711088/view
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
2025Ç¯¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡×¤«¤é¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡×¤Ø¡£ º£Ç¯¤ÎÃíÌÜ»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ÎÄ¬Î®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢2025Ç¯¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ä»öÎã¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾ã³²¼Ô¸þ¤±¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ê¥¹¥Æ¥ë¥¹²½¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë´¶³Ð¤Î³ÈÄ¥¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ー¥ïー¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ä»ëÅÀ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»öÎã¾Ò²ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÀÆü¤«¤é¼«¼Ò¤Î»ö¶È¤Ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ê¥µー¥Á³èÍÑ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤«¤é¡¢ºÇ¿·¤Î»öÎã¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤Êý¤Þ¤Ç¡£2025Ç¯¤ÎÊÑ²½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¶¦¤ËÆÉ¤ß²ò¤¡¢¼¡¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î2025Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤äºÇ¿·»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- ¿·µ¬»ö¶È¤ä¾¦ÉÊ´ë²è¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
- ½¾Íè¤Î¥æー¥¶ー¥ê¥µー¥ÁÅù¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤¤Êý
- DE&I¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤Êý
- ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤ÎÎ¾Î©¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë·Ð±Ä´ë²è¡¦¿ä¿ÊÃ´Åö¤ÎÊý
³«ºÅ³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/300_1_9922d279044ecb845327e985e967c3e4.jpg?v=202512081029 ]
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª CULUMU ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CULUMU¤Î»Ù±ç¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ¥×¥í¥»¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏÂ¤»Ù±ç¡×¡ÖÀí¤Ã¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á»Ù±ç¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°»Ù±ç¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¶õ´Ö¡¦·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ù±ç¡×¡Ö²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ù±ç¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¢³°¹ñ¿Í¤ä¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¢ZÀ¤Âå¡¦¦ÁÀ¤Âå¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¡¢Åö»ö¼Ô¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢UX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢UI¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È³«È¯¤Î»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿5,000ÃÄÂÎ°Ê¾å¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿´õ¾¯¤ÊN=1¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ëÄ´ºº¥Ñ¥Í¥ë¤ò´ð¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥êー¥Á¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÈÄêÀÅª¤ÊÄ´ºº¤¬Äó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Åö¥µー¥Ó¥¹¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¤è¤ê¡ÖNPO¤äNGO¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö2024Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ³«È¯°Æ·ï¤ÇÂç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç²áµî100·ï°Ê¾å¤ÎÉý¹¤¤¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NPO¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¤ò»Ù±ç¤¹¤ëD&I¥Ñー¥È¥Êー¤ä³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¤âËÉÙ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î»ö¶È³«È¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÀìÌçÀ¤äDE&I¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò STYZ ³µÍ×
¡ÖÌ±´Ö¤«¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢STYZ¤Ï£³¤Ä¤Î»ö¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èó±ÄÍø¥»¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¯»ñ¶âÎ®Æþ¤òÂ¥¤¹¡Ø¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡Ù¡¢´ë¶È²ÝÂê¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡À¤ÂåÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯&¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¦¹ÔÀ¯¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¢NPO¡Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¢¸Ä¿Í¤È¤ÎÇÞ²ð¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/300_2_b8c3ce22310bd3ac9e6e889ece9d3cc9.jpg?v=202512081029 ]