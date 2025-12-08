¡ÚÀ¸¥Óー¥ë0±ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡Û¸Ä¼¼´°È÷¤Î¡ÈÂç½°¤È¤ê¼ò¾ì¡É ¤È¤ê¤¤¤Á¤ºÉÙ»³Å¹12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª¡ÚÉÙ»³È¯¾åÎ¦¡ª¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒFS.shake¤Ï¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÂç½°¤È¤ê¼ò¾ì¤È¤·¤ÆÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë
¡Ö¤È¤ê¤¤¤Á¤º ÉÙ»³Å¹¡×¤ò2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹È´·²¡£
»Å»öµ¢¤ê¡¦²ÈÂ²ÍøÍÑ¡¦±ã²ñ¡¦Æó¸®ÌÜ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥óµÇ°¡§À¸¥Óー¥ë0±ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢
ÉÙ»³Å¹¤Ç¤Ï 12/15～12/17¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê ¤Ç
¡À ²¿ÇÕ°û¤ó¤Ç¤âÀ¸¥Óー¥ë0±ß ¡¿
¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦2»þ´ÖÀ©
¡¦°û¤ß»Ä¤·¤ÏÀµµ¬ÎÁ¶â
¡¦¥°¥ëー¥×Á´°÷¤¬Instagram¥Õ¥©¥íー¡õ¤¤¤¤¤ÍÉ¬¿Ü
¡¦350±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë°Ê¾å¤Î¥á¥Ë¥åー¤«¤é2¥ªー¥ÀーÉ¬¿Ü
ÉÙ»³¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤ê¤¤¤Á¤º¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¢ö
¸ø¼°Instagram¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.instagram.com/toriichizu_mania/
±ã²ñ¼ûÍ×¤ËºÇÅ¬¡§¸Ä¼¼´°È÷ ¡ß ±ØÁ° ¡ß ¿¼Ìë28»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È
¡¦²ñ¼Ò±ã²ñ
¡¦ÃÏ¸µ¤Î°û¤ß²ñ
¡¦½ªÅÅ°Ê¹ß¤ÎÆó¼¡²ñ
ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï Á´160ÀÊµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿Å¹¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¡£
¡¦ ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê°û¤ß²ñ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¸Ä¼¼¤¢¤ê
¡¦ Ê¿Æü¤Ï16～28»þ¡¢½µËö¤Ï12～28»þ¤ÇÄ¹»þ´Ö»È¤¨¤ë
ÉÙ»³±ØÁ°¤Î¡È»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤¤Âç½°¼ò¾ì¡É¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤«¤ï¶ú
º£¼£¾Æ¤Ä»
¿å¿æ¤
¤È¤ê¤¤¤Á¤ºÌ¾Êª¤Ç³Ú¤·¤à±ã²ñ¥³ー¥¹¤â¿Íµ¤
ËºÇ¯²ñ¡¦¿·Ç¯²ñ¥·ー¥º¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
°Ê²¼¤Î¡ÈÌ¾Êª¿Ô¤¯¤·¤Î±ã²ñ¥³ー¥¹¡É¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¢ö
¡¦º£¼£¾ÆÄ»¿©¤ÙÊüÂê¡õ°û¤ßÊüÂê¥³ー¥¹
¡¦Ì¾Êª¿å¿æ¤¿©¤ÙÊüÂê¥³ー¥¹
¡¦ÇÏ»É¤·¤Èº£¼£¾ÆÄ»¤Î¥³ー¥¹
¡¦¹üÉÕÄ»¿©¤ÙÊüÂê¥³ー¥¹¡¡¤Ê¤É
À¸¥Óー¥ë¤â°û¤á¤Á¤ã¤¦°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¤Ç2,200±ß～¤È¡¢
¡È°Â¤¤¡¦»Ý¤¤¡¦¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¡É¤Î¤È¤ê¤¤¤Á¤º¤é¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
¤È¤ê¤¤¤Á¤º ÉÙ»³Å¹
¢©930-0002
ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¿·ÉÙÄ®2ÃúÌÜ4-12 ¿·ÉÙÄ®2ÃúÌÜ¡¡ 1¡¦2³¬
TEL¡§076-407-4552
±Ä¶È»þ´Ö¡§
Ê¿Æü 16:00～28:00
ÅÚÆü½Ë 12:00～28:00
ÀÊ¿ô¡§160ÀÊ
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.hotpepper.jp/strJ004493503/
¸ø¼°Instagram¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.instagram.com/toriichizu_mania/
¤È¤ê¤¤¤Á¤º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾Êª¡Èº£¼£¾ÆÄ»¡É¤È¡ÈÈëÅÁ¤Î¿å¿æ¤¡É¤ò´ÇÈÄ¤Ë¡¢
¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÂç½°¼ò¾ì¥Ö¥é¥ó¥É¡£
Á´¹ñ¤ØÅ¹ÊÞ³ÈÂçÃæ¡£