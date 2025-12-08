ÆîÂÊÁ»Ô¤Õ¤ë¤µ¤È¥Õ¥§¥¢
¡¡ÆîÂÊÁ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¡ÖÂÊÁ¡¦¶âÂÀÏº¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐÌÌ¤Ç¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡¢ÆîÂÊÁ»Ô¤Õ¤ë¤µ¤È¥Õ¥§¥¢¤ò12·î20Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»Ô³°¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¡¢´óÉí³Û¤ÎÁý²Ã¤ÈÆîÂÊÁ»Ô¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤È¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÊÖÎéÉÊ¤ËÅÐÏ¿¤µ ¤ì¤Æ¤¤¤ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿²ÌÊª¤Î»î¿©¤ä¿Íµ¤ÊÖÎéÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£´õË¾¼Ô¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¸½¶â¤Ë¤è¤ë´óÉí¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥È¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ËÃêÁª¤Ç¿Íµ¤ÊÖÎéÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Öー¥¹¤Î¤Û¤«¡¢ÆîÂÊÁ»Ô¤Î´Ñ¸÷¾ðÊó¤ä°Ü½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Öー¥¹¤â¹ç¤ï¤»¤Æ½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°Ü½»Â¥¿Ê¡¦¸òÎ®¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆîÂÊÁ»Ô¤Õ¤ë¤µ¤È¥Õ¥§¥¢¡Û
¢¡Æü»þ¡¡12·î20Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡¡¸áÁ°10»þ～¸á¸å£´»þ
¢¡¾ì½ê¡¡Æ»¤Î±Ø¡ÖÂÊÁ¡¦¶âÂÀÏº¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¡ÊÃÝ¾¾1117ÈÖÃÏ1¡Ë(https://www.michinoeki-ashigara.com/)
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥³ー¥Êー¡ä
¡¦ÊÖÎéÉÊ¤Î»î¿©¡Ê½Ü¤Î²ÌÊª¡¢²Û»Ò¤Ê¤É¡Ë
¡¦ÊÖÎéÉÊ¤Î¤ª»î¤·¡Ê²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¡Ë
¡¦ÊÖÎéÉÊ¤Î¾Ò²ð¡Ê¸½Êª¤ÎÅ¸¼¨¤ä¥Ñ¥Í¥ëÅù¡Ë
¡¦´óÉí¼õÉÕ¡Ê¸½¶â¤Ë¤è¤ë´óÉí¤Î¼õÉÕ¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤â²Ä¡Ë
¡ã°Ü½»Äê½»¡ä
¡¦°Ü½»Äê½»¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¾Ò²ð¡¢¿¦°÷¤Ë¤è¤ë°Ü½»ÁêÃÌ
¡ã´Ñ¸÷¾ðÊó¡ä
¡¦´Ñ¸÷¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¡¢¿¦°÷¤Ë¤è¤ë´Ñ¸÷°ÆÆâ
¡¦¤è¤¤¤·¤ç¤Î¶âÂÀÏº¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ
¡ãÃêÁª²ñ¡ä
¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Í¤Ë·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü
¢¨ÆîÂÊÁ»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/kurashi/zeikin/furusato/p08854.html)
´õ¾¯¤Ê¥¥¦¥¤¡Ö¹áÎÐ¡× ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤ÇË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§
¤·¤Ã¤È¤ê¥â¥Á¥â¥Á¿¨´¶¡¢ ¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤â¤¦°ì¤Ä¼ê¤¬¿ ¤Ó¤ë²¼ÂÌ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦
¼é»³Æý¶È¤Î¡ÖµÊÃãÅ¹¤ÎÌ£¥³¥³¥¢¡×¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂêÊ¨Æ
ÊÖÎéÉÊ£±ÈÖ¿Íµ¤¡£ÉÙ»Î¥Õ ¥¤¥ë¥à¤Î¥¢¥¹¥¿¥ê¥Õ¥È
¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡
¡ü¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡
¡¡ºâÀ¯²Ý¡¡TEL 0465-43-7653
¡ü¼èºà¤ª¤è¤ÓËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¡¡
¡¡Èë½ñ¹Êó²Ý¡¡TEL 0465-73-8003¡¡¡¿¡¡FAX 0465-73-4110¡¡¡¿¡¡ ¥áー¥ë kouhoukoutyou@city.minamiashigara.kanagawa.jp