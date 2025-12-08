¡Ú¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤ÎÉÊ³Ê¤ò¹â¤á¤ë¡Û¶â·Ñ¤®¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹51%»õ¥Ö¥é¥·¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò´ë²èÀ½Â¤¤¹¤ë¥¢¥¤¥°¥Ã¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¸þ¤±¥¨¥³¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¤¹¤ëSUS amenity¡Ê¥µ¥¹¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ØSUS Bio ToothBrush - kintsugi -¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹51%»õ¥Ö¥é¥· - kintsugi -¡Ë¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·îÃæ½Ü¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸
¡¦SUS Bio ToothBrush - kintsugi -¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹51%»õ¥Ö¥é¥· - kintsugi -¡Ë[IGKT07]
https://sus.i-goods.co.jp/amenity/products/sus-organic-bio-toothbrush
◼︎¶â·Ñ¤®¥·¥êー¥º¤Ë¿·ÅÐ¾ì¡ªµ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡ØSUS Bio ToothBrush - kintsugi -¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹51%»õ¥Ö¥é¥· - kintsugi -¡Ë¡Ù
¡¡º£²ó¡¢¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶â·Ñ¤®¥·¥êー¥º¡×¤Ë¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò51¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Î»õ¥Ö¥é¥·¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´Ä¹165mm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÆÃÄ§¡£ËÜÂÎ¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Î¶õ´Ö¤Ë¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»Ë¡¡Ö¶â·Ñ¤®¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¥·¥êー¥º¶¦ÄÌ¤Î¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤µ¤ÈÆÃÊÌ´¶¤ò¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£´Ä¶ÇÛÎ¸¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò¡ÖÂÚºß¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢µÒ¼¼¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯°ú¤¾å¤²¤ë
◼︎¹âµé¥é¥¤¥ó¤Î¥·¥êー¥ºÅ¸³«Ãæ¡ªSUS amenity¤Î¶â·Ñ¤®¥·¥êー¥º
¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§Ì£¤ÎÃæ¤Ë¡¢¶â¿§¤Î¥é¥¤¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ö¶â·Ñ¤®¥·¥êー¥º¡×
¡¡SUS amenity¤Ç¤Ï¡¢ÃÝ¤ä¤â¤ß³Ì¤Ê¤É¤Î¼«Á³ÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥·¥êー¥º¤òÂ¿¿ôÅ¸³«Ãæ¡£¤Ê¤«¤Ç¤âº£²óÈ¯Çä¤Î¶â·Ñ¤®¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶â·Ñ¤®¤È¤Ï¡¢²õ¤ì¤¿´ï¤ò¼¿¤ä¶â¤Ç·Ò¤®Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë½¤Éü¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¤»Ñ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ëµ»Ë¡¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¡Ö²ÁÃÍ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤à¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ë²ÁÃÍ¤È¥¹¥Èー¥êー¤ò½É¤¹¡¢SUS amenity¤ÎÁÛ¤¤¤È¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥Ã¥¯¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¡¦ÂçÍá¾ì¡¦¥í¥Óー¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶õ´Ö¤Ë¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤ÆÇÛÃÖ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏµå¤Ë¤â½ÉÇñ¼Ô¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ÜÀß¤ÎÌ¥ÎÏ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¡¦SUS Bio ToothBrush - kintsugi -¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹51%»õ¥Ö¥é¥· - kintsugi -¡Ë
https://sus.i-goods.co.jp/amenity/products/sus-organic-bio-toothbrush
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32175/table/350_1_2cf0209184466541fa8a75433d79c25e.jpg?v=202512081029 ]
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¦¼ÒÌ¾¡§¥¢¥¤¥°¥Ã¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡»°ÌÚ ¾ÏÊ¿
¡¦ÀßÎ©¡§2016Ç¯1·î20Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§3,000Ëü±ß
¡¦HP¡§www.i-goods.co.jp
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷£±ÃúÌÜ£²£³－£²£³¡¡·ÃÈæ¼÷¥¹¥¯¥¨¥¢1F 6F
¡¦TEL¡§03-6447-7742
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇäµÚ¤ÓÍ¢½ÐÆþ
¡Ú¥¢¥¤¥°¥Ã¥º¤È¤Ï¡Û
¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î´ë²èÀ¸»º¤¬¥³¥¢»ö¶È¡£É´²ßÅ¹³°¾¦¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦²½¾ÑÉÊ¡¦¥³¥ó¥µー¥È¶È³¦¤ÎÈÎÇäÍÑ»¨²ß¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤äÀ½ÉÊÍÑ»ñºà¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¹â¤Þ¤ëSDGs¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¡¢´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊOEM¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÀ©ºî»ö¶È¡¢SDGs¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¼Â»Ü¡£¼ç¤Ë¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ë¸þ¤±¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ä¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò¥¨¥³¤«¤Ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÀ©ºî¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢´ë¶È¤ÎÇÑ´þÊª¤ò²ó¼ý¤·¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¥°¥Ã¥º¤Ø¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¡ØSUS CYCLE¡Ù¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢Ç¯¡¹¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¶ÁÝ¡¦ÇÛÁ·¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¼è¤ê°·¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖROBOTI¡Ê¥í¥Ü¥Æ¥£¡Ë¡×¤òÅ¸³«¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤òÉÒ´¶¤Ë»¡ÃÎ¤·¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¼ÐÍÛ²½Ãø¤·¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¶È³¦¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÄêÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎµÞÀ®Ä¹´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý´ë¶È100Ëü¼ÒÃæ¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÁí¹ç39°Ì¡¢¹ñÆâÀ½Â¤¶È¤Ç¤ÏÆüËÜ1°Ì¤Ë¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£