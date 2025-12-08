B2B¸þ¤±EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥°¥Ã¥º¡×¤Ç¡¢¹ñ»º¸¶ÎÁ¤ÈÌµÅº²Ã¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¹ÅçÈ¯¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÀ¯Ç·½õ¾¦Å¹¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¹ñ»º¸¶ÎÁ¤ÈÌµÅº²Ã¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤ä¤µ¤·¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖÀ¯Ç·½õ¾¦Å¹¡×¤¬¡¢goooods ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëB2B EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥°¥Ã¥º¡×¤Ë¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç¤ÎÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³è¤«¤·¡¢¿©ÉÊÅº²ÃÊªÌµÅº²Ã¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö¹Åç¥ª¥¤¥¹¥¿ー¡×¤ä¡Ö¥«¥¥È¥Þ¡×¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ªÅ¹¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
À¯Ç·½õ¾¦Å¹¤Ï¡¢ÌÀ¼£30Ç¯¤Ë¹Åç»Ô¤ÇÁÏ¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢120Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿©ÉÊÀ½Â¤¤Îµ»½Ñ¤È¿®Íê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1999Ç¯¤Î»ö¶ÈºÆÊÔ¤òµ¡¤Ë¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤ò½ªÎ»¤·¡¢°ûÎÁOEM»ö¶È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤òÁÃ¤Ë¡ÖÀ¯Ç·½õ¾¦Å¹¡×¤Î²°¹æ¤òÉü³è¡£¼«¼Ò³«È¯¡¦¼«¼ÒÈÎÇä¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©¤Ï·ò¹¯¤Î¸»¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎÉ¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤«¤é¤À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯°Â¿´¤·¤ÆËèÆü»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÌµÅº²Ã¡¦¹ñ»º¸¶ÎÁ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¹Åç¤Î´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê´¶À¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹Åç¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥äーÍÍ¤Ø¤Î¤´Äó°Æ¥Ý¥¤¥ó¥È
À¯Ç·½õ¾¦Å¹¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¹Åç¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò³è¤«¤·¤¿ÁÇºàÁª¤Ó
¸©Æâ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò³è¤«¤·¤¿ÁÇºàÁª¤Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î·Ã¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹Åç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷Ì£¤äÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¸·Áª¤·¤¿¹ñ»ºÁÇºà¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ
¸¶ÎÁ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸·Áª¤·¤¿¹ñ»ºÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊÅº²ÃÊªÌµÅº²Ã¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¿©ÉÊÅº²ÃÊªÌµÅº²Ã¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢ËèÆü¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£ー¥Õー¥ÉÇ§Äê¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤äÇ¥ÉØ¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡Ú¹Åç¥ª¥¤¥¹¥¿ー¡Û
¹Åç¸©»º¤Î²´éÚ¤È³¤¿Í¤ÎÁô±ö¤À¤±¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢¿©ÉÊÅº²ÃÊªÌµÅº²Ã¤Î²´éÚ¥¨¥¥¹¤Ç¤¹¡£
¿ôÅ©¤ÇÎÁÍý¤Ë¿¼¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹"Å·Á³¤ÎÌ£¤ÎÁÇ"¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÏÂ¿©¤Ë¤â¹ç¤¦¡Öµæ¶Ë¤Î±£¤·Ì£¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÁÍý¤Ë¼«Á³¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡¢°ìÉÓ¤ËÌó30¸ÄÊ¬¤Î²´éÚ¤ò¶Å½Ì¤·¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±öÊ¬¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÊý¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢°¡±ô¡¦¥¿¥¦¥ê¥ó¡¦¥°¥ê¥³ー¥²¥ó¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜ¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹Åç¥Ó¥Í¥¬ー¡Û
¹Åç¥Ó¥Í¥¬ー¤Ï¡¢"²Ì½Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í®»Ò²ÌÈé¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¤ª¿Ý"¤Ç¤¹¡£
¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡ÖÀîº¬Í®»Ò¡×¡ÊºÏÇÝ´ü´ÖÃæÇÀÌôÉÔ»ÈÍÑ¡Ë¤Î²ÌÈé¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤Èé¤ÎÀ®Ê¬¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀÅÃÖÈ¯¹Úµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í®»Ò¤Î¹á¤ê¤ä»Ý¤ß¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÆßÉ²á¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ï¿Ý»À¶Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÈ±Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°Ý»ý¤äµ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤¿·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¤äÃº»À¡¢µíÆý¡¢¤ª¼ò¤Ç³ä¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î"¤ª¿Ý³è"¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢·ò¹¯¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ó¥Í¥¬ー¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥«¥¥È¥Þ¡Û
²´éÚÌó8¸ÄÊ¬¤Î¹Åç¥ª¥¤¥¹¥¿ー¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¡¦¹áÎÁÌµÅº²Ã¤Î¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¥È¥Þ¥È¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢½ãÊÆ¿Ý¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹ñ»º¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹á¿ÉÎÁ¤ò»È¤ï¤º¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤¬¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ£¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢¹Åç¤Î¥×¥í¤Î¥·¥§¥Õ¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÄíÎÁÍý¤Ë¤â¡¢°û¿©Å¹¤Î°ì»®¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢ËüÇ½¤Ê¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤Ç¤¹¡£±öÊ¬¤â¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡¢¤«¤é¤À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¼ÂÀÓ¡¦³èÍÑ¥·ー¥ó
À¯Ç·½õ¾¦Å¹¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Î¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÊý¡¹¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ËÜÊª¤ÎÌ£¤òµá¤á¤ëÎÁÍý¿Í¤ä¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤¤30～50Âå¤Î½÷À¤ËÂ¿¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åº²ÃÊª¤ò»È¤ï¤º¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤¬¡Ö²ÈÂ²¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥×ー¥ó°ìÇÕ¤ÇÎÁÍý¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÁÍý¤¬³ÊÃÊ¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ò¤·¤¤¤ªÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯Ç·½õ¾¦Å¹¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢"ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤"¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÍÑ¥·ー¥óÎã
¹Åç¥ª¥¤¥¹¥¿ー¡§ÏÂ¿©¡¦ÍÎ¿©¡¦Ãæ²Ú¤Î±£¤·Ì£¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬°¦ÍÑ
¹Åç¥Ó¥Í¥¬ー¡§·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥Ùー¥¹¤Ë
¥«¥¥È¥Þ¡§¥Ñ¥¹¥¿¥½ー¥¹¡¢¥Ô¥¶¥½ー¥¹¡¢¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÁÍý¤ËÂÐ±þ
goooods¤Ï¡¢¿·µ¬¼è°úÀè¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹µ¡Ç½¡×¤È¡¢¼õÈ¯Ãí¡¦ÀÁµá¶ÈÌ³¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ´Ê·é¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¼«Æ°²½¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
