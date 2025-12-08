¾ëÅì¥ê¥×¥í¥ó¤ÈÀ¶¿å·úÀß¡¢·úÀß¸½¾ì¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿ÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò±«¿åÃùÎ±Áå¤Î¹½Â¤ÂÎ¤È¤·¤Æ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë
¡¡¾ëÅì¥ê¥×¥í¥ó(³ô)¡Ê¼Ò⾧¡§²£¹¾À¯ÍÎ¡Ë¤Ï¡¢À¶¿å·úÀß(³ô)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼Ò⾧¡§¿·Â¼Ã£Ìé) ¤È¶¨¶È¤·¡¢ÆüËÜÆ»Ï©(³ô)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼Ò⾧¡§ÀÐ°æÉÒ¹Ô¡Ë¤È°ËÆ£Ãé¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹(³ô)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼Ò⾧¡§ÎÓ ±ÑÈÏ¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢À¶¿å·úÀß(³ô)¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç²ó¼ý¤·¤¿ÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½±«¿åÃùÎ±Áå¡Ê¥Ï¥¤¥É¥í¥¹¥¿¥Ã¥Õ(R)¡Ë¤Î¹½Â¤ÂÎ¤Ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¡¢À¶¿å·úÀß(³ô)¤Î·úÀß¸½¾ì¤ËÌá¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¼ù»éÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÉÔÎÉÉÊ¡¿Ã¼ºà¤Ê¤É¤ÎÌ¤À½ÉÊ¤ÎÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºà¡ÊPIR ºà¡Ë¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤â¤¢¤ê50 Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¾ÃÈñ¼Ô»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï¡¢±ø¤ì¤ä°ÛÊª¤¬Â¿¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î¼ù»éÀ½ÉÊ¤¬º®ºß¤·¤ÆÉÊ¼Á¤â°ÂÄê¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºà¡ÊPCR ºà¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë³ÈÂç¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢·úÀß¸½¾ìÍ³Íè¤ÎÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤Ï¤µ¤é¤ËÄã¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢1988 Ç¯¤è¤êºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê2016 Ç¯¤Ë3R ¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤è¤ê3R ¿ä¿Ê¸ùÏ«¼ÔÅùÉ½¾´¡Ö·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡Ë¡£¸¶ÎÁÄ´Ã£¤«¤éºàÎÁÇÛ¹çÀß·×¡¿¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É²½¡ÊºàÎÁÂ¤Î³¡Ë¡¿¼Í½ÐÀ®·¿¡¿ÁÈÎ©¤Þ¤Ç¼«¼Ò¤Ç°ì´ÓÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢À¶¿å·úÀß(³ô)¤Î·úÀß¸½¾ìÆâ¤Ç¹âÅÙÊ¬ÊÌ¤µ¤ì¡¢ºÆ»ñ¸»²½»ö¶È¼Ô¡Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥éー¡Ë¤ÇºàÎÁ²½¤·¤¿ÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½±«¿åÃùÎ±Áå¤Î¹½Â¤ÂÎ¤Ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºàÎÁÇÛ¹çÀß·×¡¿¸½Êª»îºî»î¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢»ÈÍÑÊýË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½±«¿åÃùÎ±Áå¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢1 ¤Ä¤ÎÊª·ï¤ÇÂç¤¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ô¥È¥ó～¿ô½½¥È¥ó¤ÎÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë»ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢⾧´ü´Ö¡Ê°ìÈÌÅª¤Ë50 Ç¯°Ê¾å¡ËÃÏÃæ¤ËËä¤á¤é¤ì¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾ÃÌ×ºâ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò⾧´ü´Ö°ÂÄêÅª¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¡¢´Ä¶¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤â¹â¤¤ÍÑÅÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢±«¿åÃùÎ±Áå¤Ø¤ÎÍøÍÑ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤ÊºàÎÁ³«È¯¡¦À½ÉÊ³«È¯¤â¿Ê¤á¤Æ¡¢±«¿åÃùÎ±Áå°Ê³°¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¤Ç¡¢·úÀß¸½¾ìÍ³Íè¤ÎÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¹¹¤Ê¤ëÍøÍÑ³ÈÂç¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢»ñ¸»½Û´Ä¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¢¡¾ëÅì¥ê¥×¥í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡½êºßÃÏ ¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏÏ»ÃúÌÜ19 ÈÖ20 ¹æ¥Ë¥Á¥ì¥¤Åì¶äºÂ¥Ó¥ë£¹³¬
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ²£¹¾ À¯ÍÎ
¡¡ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1984 Ç¯ 7 ·î25 Æü
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡ ½»Âð¡¦ÅÚÌÚ»ñºà¤ÎÀ½Â¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ºÆÀ¸¸¶ÎÁ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
²ñ¼ÒURL¡¡¡¡¡¡¡¡ https://lyprone.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡¡¡¾ëÅì¥ê¥×¥í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¥Ï¥¤¥É¥í±Ä¶ÈÉô ¡¿ ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë»ö¶È¡ÊÃ´Åö¡§¸ÅÉð¡Ê¤³¤¿¤±¡Ë¡Ë
¡¡¡¡¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à https://lyprone.com/contact/#mail_contact
¡ö¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£