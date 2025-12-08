¡Ú±Ã·¼Âç³Ø¡Û¸ø³«¹ÖºÂ¡¡¼õ¹Ö¼ÔÊç½¸¡ª¡ÖÂè£±²ó±Ã·¼¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°³Ø½¬²ñ¡§²ò·è»Ö¸þ¥Áー¥à²ñµÄ¡×
±Ã·¼Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§Í¿®ËÓ¹°¡¢¹Åç»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè£±²ó ±Ã·¼¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°³Ø½¬²ñ¡§²ò·è
»Ö¸þ¥Áー¥à²ñµÄ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¸ø³«¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Âè£±²ó¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÍýÏÀ¤Ç¤¢¤ë²ò·è»Ö¸þ
¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë´ð¤Å¤³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö²ò·è»Ö¸þ¥Áー¥à²ñµÄ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤ÊÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»»þ´Ö
¡Ê30Ê¬¡Ë¤Ç¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¿Þ¤ë²ñµÄ¤ÎÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢¶µ°÷¡¢¶µ°éÁêÃÌ¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ë´Ø
¤ï¤ëÊý¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ç³è¤«¤»¤ë¶¨Æ¯Åª²ÝÂê²ò·è¤Î¼ÂÁ©¤òÂÎ¸³Åª¤Ë³Ø¤Ö¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
³µÍ×
Æü »þ¡§2026Ç¯£±·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00～16:30¡¢2026Ç¯£±·î11Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～12:00
¢¨1Æü¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¹Ö¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÎ¾Æü¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÆâ¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¸òÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ·Á¼°¡§ÂÐÌÌ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
²ñ ¾ì¡§¹Åç¸©¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í ±Ã·¼Âç³Ø¡Ê¹Åç»ÔÃæ¶èÖðÄ®£±-£µ¡Ë
ÂÐ ¾Ý¡§¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢¶µ°÷¡¢¼Ò²ñ¿Í
Äê °÷¡§40¿Í(ºÇÄã³«ºÅ¿Í¿ô¡§£³¿Í)
¹Ö »Õ¡§±Ã·¼Âç³Ø¥½ー¥·¥ã¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô ¶µ¼ø ¾®Àî¡¡ÀéÎ¤
¼õ¹ÖÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡Ú¹Ö»Õ¡Û
±Ã·¼Âç³Ø¡¡¥½ー¥·¥ã¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô
¶µ¼ø¡¡¾®ÀîÀéÎ¤
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/51586/table/509_1_69047ac833250769decb7163346d4d94.jpg?v=202512081029 ]
¿½¹þÊýË¡
²¼µ¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë17»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀèÃå½ç¤Ç¤¹¡£
¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=vZCqJ23idkalH3Ijfa846FewfQoaNJ1KqNfoAz5swa1UNkpBNVVJN0NFOVlETk1JVldWU0VaREZSRCQlQCNjPTEkJUAjdD1n&route=shorturl)
