¡Ú¤ªÌòÎ©¤Á»ñÎÁ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡Û¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×¤òÂ¨²ò·è¡£´ë²è½ñ¡¦¥¹¥é¥¤¥É¡¦Ê¬ÀÏ¥·ー¥È¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³¤Ç¤¹¤°»È¤¨¤ë¡Ö¥¦¥§¥Ó¥ÊーÀ®¸ù¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È5ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤òÌµÎÁ¸ø³«
¥¦¥§¥Ó¥Êー±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¥¦¥§¥Ó¥Êー¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥ç¥¯¥µ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÔËÜ Âç¼ù¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¦¥§¥Ó¥ÊーÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤Î»ñÎÁ¡¦¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È 5ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÆâÍÆ¤òºþ¿·¤·¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5点セット(YouTube)はこちら :
https://youtu.be/dBhDh27Pse8
https://youtu.be/dBhDh27Pse8
¢£ ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê
ºòº£¡¢´ë¶È¤Î¥êー¥É³ÍÆÀ¤äºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤»Üºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼Â»Ü¥Õ¥íー¤Ï¡Ö´ë²è¡¦À©ºî¡¦½¸µÒ¡¦±¿±Ä¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー¡×¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö¶ÈÌ³¹©¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ·×²è¤¬ÆÜºÃ¤¹¤ë¡×¡Ö»ñÎÁºîÀ®¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢ËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ã´Åö¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢Ë¡¿ÍÍÍ¤Ø¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー±ç¼ÂÀÓ¤È¡¢½ñÀÒ¡Ø¸ÜµÒ³ÍÆÀ·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¤ä¤êÊý¡Ù¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¡Ö·êËä¤á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥×¥íÉÊ¼Á¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤¬³«ºÅ¤Ç¤¤ë¡×¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥»¥Ã¥È¤Ø¤È»ñÎÁ¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¦¥§¥Ó¥ÊーÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤Î5ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÆâÍÆ
ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÆÉ¤ßÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£À½¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¶ÈÌ³¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡ÖGoogle¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¡×¡ÖGoogle¥Õ¥©ー¥à¡×¡ÖPowerPoint¡×·Á¼°¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁ¾ÜºÙ
¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆþÌç Å°Äì¥¬¥¤¥É
¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤ÍýÍ³¤ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÁ´ÂÎ¥Õ¥íー¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ÂÁ©¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÌÖÍå¤·¤¿ÆþÌç½ñ¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー´ë²è½ñ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È
¡ÖÃ¯¤Ë¡×¡Ö²¿¤ò¡×¡Ö¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¡×¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·ー¥È¤Ç¤¹¡£¹àÌÜ¤òËä¤á¤ë¤À¤±¤Ç´ë²è¤¬¸Ç¤Þ¤ê¡¢¼ÒÆâãÈµÄ¤ä¥Áー¥à¶¦Í¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー¸þ¤±¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È
ÅöÆü¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë±è¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥É¹½À®ºÑ¤ß¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Ç¤¹¡£¡ÖÃí°Õ»ö¹à¡×¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¡ÖÌÜ¼¡¡×¡Ö¼Áµ¿±þÅú¡×¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È°ÍÍê¡×¤Ê¤É¡¢É¬¿Ü¥¹¥é¥¤¥É¤¬ÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÀ®»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼ÔWEB¥¢¥ó¥±ー¥È¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È
»²²Ã¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤ä´¶ÁÛ¡¢¼¡²ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼ý½¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥Ôー¤òºîÀ®¡×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼«¼ÒÍÑ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー¸ú²ÌÂ¬Äê¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È
¡Ö¿½¹þÎ¨¡×¡ÖÅöÆü»²²ÃÎ¨¡×¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È²ó¼ýÎ¨¡×¡Ö¾¦ÃÌ²½Î¨¡×¤Ê¤É¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ÎÀ®²Ì¤òÄêÎÌÅª¤Ë·×Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ÉÍý¥·ー¥È¤Ç¤¹¡£ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿»ØÉ¸¡ÊKPI¡Ë¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢PDCA¤ò²ó¤¹¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê½àÈ÷¤Î¼ê½ç¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Êý
¡¦´ë²è½ñ¤äÅê±Æ¥¹¥é¥¤¥É¤ÎºîÀ®»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤¿¤¤Êý
¡¦²áµî¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¤¬¡¢½¸µÒ¤ä±¿±Ä¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ê¸ú²ÌÂ¬Äê¡Ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
¥¦¥§¥Ó¥Êー»Ù±ç¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙ¥·¥ç¥¯¥µ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌµÎÁ¤Ç¤´Äó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ショクサイ株式会社に無料で相談する :
https://owned-media-club.com/contact-us/
https://owned-media-club.com/contact-us/
²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§¥·¥ç¥¯¥µ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÀßÎ©¡§2025Ç¯3·î
¡¦½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÈ¬Èø»ÔÀ¶¿åÄ®1-1-6 È¬Èø¾¦¹©²ñµÄ½ê2F¡¡¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥È¥ëー¥à
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¦¥§¥Ó¥Êー±¿ÍÑÂå¹Ô¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÄÔËÜ Âç¼ù
¡¦Web¥µ¥¤¥È¡§https://owned-media-club.com
¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/@seminar.event.gengoka
¡¦½ñÀÒ¡§¡Ø¸ÜµÒ³ÍÆÀ·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¤ä¤êÊý¡§ÀìÌçÀ¤È¿ÍÊÁ¤Ç»Å»ö¤ò¼õÃí¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤Îµ»½Ñ¡ÊÄÔËÜ Âç¼ù¡¦Ãø¡Ë¡Ù
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥·¥ç¥¯¥µ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://owned-media-club.com/contact-us/