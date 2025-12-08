¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç´ë¶È¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Áí¸¦¡×¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë
¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¶âÂôÂçµ±¡¢°Ê²¼¡ÖADiXi¡×¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Áí¸¦¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ý·¼¡¢°Ê²¼¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Áí¸¦¡×¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤È¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹Ãæ¤ÎADiXi¤¬»ý¤ÄËÉÙ¤Êµ»½Ñ¥ê¥½ー¥¹¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«ー¤âºßÀÒ¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Áí¸¦¤Î¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤òÍ»¹ç¤·¡¢´ë¶È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄó·È¤ÎÇØ·Ê¡Û
¶áÇ¯¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¹âÅÙ²½¡¦¹ªÌ¯²½¤ËÈ¼¤¤¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÏµÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤ÎËýÀÅª¤ÊÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÀß·×¼Ô¡×¤È¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÁõ¡¦±¿ÍÑ¤òÃ´¤¦¿Íºà¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Àß·×¤ÎÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´ë¶È¤¬¼ÂºÝ¤ËÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¸½¾ìÌÜÀþ¤Î¼ÂÁõÎÏ¡×¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ëÎ¾¼Ò¤ÎÊä´°¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¶È³¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
ADiXi¤Ï¡¢¡ØºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¡Ù¤È¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢AI¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿À®Ä¹ÎÎ°è¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ë¤âËÜ³Ê»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤òÈ¼¤¦°Æ·ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤ÈËÉÙ¤Ê¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Áí¸¦¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«ー¤ò´Þ¤à¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ù¥ó¥Àー¸þ¤±¤ÎSOC¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µ¥Ýー¥È¤Î¼«Æ°²½Àß·×¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ä¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¸þ¤±¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¶ÈÌ³Âå¹Ô¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌç¿Íºà¤òÍÊ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í°÷¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÂçµ¬ÌÏ°Æ·ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎ¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀìÌçÀ¡×¡ß¡Ö¼Â¹ÔÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥¹¥È½¸ÃÄ¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÅª¤ÊÊä´°´Ø·¸¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¹âÅÙ¤«¤Ä¸½¾ìÌÜÀþ¤Ç¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À°È÷¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄó·È¤ÎÆâÍÆ¡Û
- ¹âÅÙ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Æ·ï¤Ø¤Î¶¦Æ±ÂÐ±þÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Áí¸¦¤¬Í×·ïÄêµÁ¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãÀß·×¡¦µ»½Ñ´Æ½¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾åÎ®¡¦ÀìÌçÎÎ°è¤òÃ´Åö¤·¡¢ADiXi¤¬PM/PMO¤«¤é±¿ÍÑ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¦·ÑÂ³Åª¤ÊÊÝ¼é¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Æ·ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ SOC¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¼«Æ°²½
¡¦ EDR¡¦SIEMÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Æ»ëÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷
¡¦ ¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤È¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯Ä´ºº»Ù±ç
- Âçµ¬ÌÏ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤ÎÁÈÀ®¤Ë¤è¤ë»ö¶È³ÈÂç
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Áí¸¦¤Ï¹âÅÙ¤ÊÀìÌç¿Íºà¤òÍÊ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÁÈ¿¥µ¬ÌÏ¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤è¤êÂçµ¬ÌÏ°Æ·ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£ADiXi¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢°Æ·ïµ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥Áー¥àÊÔÀ®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤â»²²è¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë´Æ½¤¤Î¤â¤È¤Ç¤Î¼ÂÁõÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Àß·×¡×¤È¡Ö¸½¾ìÌÜÀþ¤Ç¤Î±¿ÍÑ¼ÂÁõ¡¦¼«Æ°²½¡×¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ØÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà°éÀ®¥é¥Ü¤ÎÅ¸³«
ADiXi¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢AIÎÎ°è¤ä¥¯¥é¥¦¥ÉÎÎ°è¤Ç¥é¥Ü·¿¤Î¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Áí¸¦¤¬»ý¤Ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà°éÀ®¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Î¥é¥Ü¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢ADiXiºßÀÒ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥¹¥È¸þ¤±¤Ë°Ê²¼¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦ EDR¡ÊEndpoint Detection and Response¡Ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È²òÀÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¡¦ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¡Ú³Æ¼ÒÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥£³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¶âÂôÂçµ±
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌç´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Áí¸¦ÍÍ¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ADiXi¤Ï¡Ø¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ß¥Ò¥È¤Î¶¦ÁÏ¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤ò²ò¤Êü¤Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶ÈÍÍ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦À®Ä¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÇÄ©ÀïÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤ÈÅö¼Ò¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Áí¸¦
ÂåÉ½¼èÄùÌò »³¸ý·¼
¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤¬Æü¡¹¹âÅÙ²½¤¹¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¥½ー¥¹¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤è¤êÂÐ±þ¤Ç¤¤ë°Æ·ï¿ô¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Forbes JAPAN¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÀ®Ä¹´ë¶È¤Ç¤¢¤ëADiXiÍÍ¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ADiXiÍÍ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥¹¥È°éÀ®¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¶¦Æ±¤Ç¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
Î¾¼Ò¤ÏËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- Ê£¿ô¤ÎÂç·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶¦Æ±¼õÃí¡¦¿ë¹Ô
- ADiXi¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥¹¥È¤Ø¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¼ÂÁ©¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¼Â»Ü
- ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥é¥Ü¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«»Ï
- ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¼«Æ°²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥Þ¥Íー¥¸¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¦Æ±³«È¯
- ¶¦Æ±¥»¥ß¥Êー¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤ÎÈ¯¹Ô¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ÎÉáµÚ
- ¸ß¤¤¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤Ø¤ÎÁê¸ß¾Ò²ðÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
º£¸å¤Ï¡¢¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ ¡ß ¼«Æ°²½ ¡ß ¿Íºà°éÀ®¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿å½à¤ÎÄì¾å¤²¤È¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥¹¥È¤Î¥¥ã¥ê¥¢²ÁÃÍ¸þ¾å¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸¡§ADiXi, Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡¡ ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É4-3-15 ¥ì¥¤¥Õ¥é¥Ã¥È¿·½É2F
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¶âÂô Âçµ±
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡§2022Ç¯10·î
»ñËÜ¶â ¡¡¡¡¡¡¡§1²¯±ß
½¾¶È°÷¿ô ¡¡¡¡¡§312Ì¾¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¡¡¡¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°&¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥»ー¥ë¥¹¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È»ö¶È
Web ¡¡¡¡¡¡ ¡§https://adixi.co.jp/(https://adixi.co.jp/)
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Áí¸¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Áí¸¦
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡ ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾2ÃúÌÜ6-11
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³¸ý ·¼
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§2018Ç¯ÁÏ¶È¡ÊË¡¿Í²½2023Ç¯2·î¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡ ¡§¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤Î°éÀ®¡¦¾Ò²ð¡¢SOC¥é¥Ü¤ÎÄó¶¡¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¢¥»¥¥å¡¡¡¡¡¡¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ
Web¡¡¡¡¡¡ ¡§https://csri.co.jp/(https://csri.co.jp/)