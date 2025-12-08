¡Ú¥Þー¥±¥¿ーËºÇ¯²ñ¡ÛAI»þÂå¤ÎÀïÎ¬¤ò¥ª¥Õ¥ì¥³¤Ç¿¶¤êÊÖ¤é¥Ê¥¤¥È¡ª¤ò12/17(¿å)¤Ë³«ºÅ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLANY¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÆâ·ÌÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¡Ú¥Þー¥±¥¿ーËºÇ¯²ñ¡ÛAI»þÂå¤ÎÀïÎ¬¤ò¥ª¥Õ¥ì¥³¤Ç¿¶¤êÊÖ¤é¥Ê¥¤¥È¡ª¤ò12/17(¿å)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Gemini, Claude, Perplexity, Deep Seek...
Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¤¬Ìð·Ñ¤®Áá¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ï¼±¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤·¤¿·ãÆ°¤Î1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Û¤É¡¢¥Þー¥±¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¹Í¤¨Êý¤äÆ¯¤Êý¡×¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿°ìÇ¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
12/17¤ÎÌë¤Ï¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡õ¥ª¥Õ¥ì¥³¤Ç¤³¤Î°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢
Íè¤ë2026Ç¯¤Ø¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÈ÷¤¨¡×¤òÎý¤ë¤¿¤á¤Î¥Þー¥±¥¿ー¸ÂÄê¤ÎËºÇ¯²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ò¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡×¥Õ¥§ー¥º¤«¤é¡¢¼¡Âå¤Î¸¡º÷¤È»Ô¾ì¤ò¡ÖÁÏ¤ë¡×»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿À¸À®AI¤È¶¦¤ËÀè¼ê¤òÂÇ¤Ä¡ÖÀïÎ¬²È¡×¤Ø¡£
º£Ç¯1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¥Þー¥±¥¿ーÃç´Ö¤äLANY¤È¸òÎ®¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈ¯¸«¤ò¡¢¤ª¼ò¤È¶¦¤Ë¸«¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©
²ñ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤â¿¼¤Þ¤ë¡©·ÊÉÊÉÕ¤¤Î¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤â´ë²èÃæ¡ª
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯12·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:30～20:30
¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
- 18:00¡¡¼õÉÕ³«»Ï ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤´¼«Í³¤Ë!
- 18:30¡¡LANY¤«¤é¤´°§»¢¡¢¤´´¿ÃÌ
- 19:00¡¡¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡¢¤´´¿ÃÌ
- 20:30¡¡½ªÎ»¡¦²ò»¶
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
²¼µ¤ÎURL²¼Éô¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡¢É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¾å¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://lany-2025year-end-party.peatix.com/
²ñ¾ì
¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É16F WeWork
¡¡¡¡¨±ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-27-5 ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É16F
ÆâÍÆ
¤ª¼ò¡¦·Ú¿©¤¢¤ê¡¦¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¼Ô¤Ë·ÊÉÊ¤¢¤ê
»²²ÃÈñ
2,000±ß
»ý¤ÁÊª
Ì¾»É¡Ê¼õÉÕ»þ¤Ë1Ëç¤´Äó½Ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ë
¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·
ÊÀ¼Ò¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー(https://www.lany.co.jp/privacy-policy)¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´Æ±°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒLANY¤Î³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒLANY¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ÈºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î2¼´¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¡Ö¥°¥íー¥¹¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Ç¤¹¡£ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Áー¥à¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒLANY¡Ê¥ì¥¤¥Ëー¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.lany.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-27-5 ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É 16F WeWork
