À±Ìî¥ê¥¾ー¥È½ÉÇñ¥®¥Õ¥È·ô5Ëü±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¡ªÁ´¹ñ¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐ±þ¤Î¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¥Ñ¥½¥³¥ó¶µ¼¼ Win¥¹¥¯ー¥ë¤¬¡ÖÅß¤Î³Ø¤Ó±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ
¥Ñ¥½¥³¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡ÖWin¥¹¥¯ー¥ë¡×¡Ê±¿±Ä¡§¥Ôー¥·ー¥¢¥·¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÎËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Åè²¬ ³Ø¡Ï¥Æ¥¯¥Î¥×¥í¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü (·î)¤è¤ê¡¢Åß¤Î³Ø¤Ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÅß¤Î³Ø¤Ó±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°»²²Ã¤Ç¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡ØÅß¤Î³Ø¤Ó±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¦¼õ¹ÖÁêÃÌ¡×¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¹ë²Ú·ÊÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£DX¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°³Ø½¬¡¦Å¾¿¦»Ù±ç¥³ー¥¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤ä¡¢PythonWinner¤ÎÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÅµÆâÍÆ
À±Ìî¥ê¥¾ー¥È½ÉÇñ¥®¥Õ¥È·ô 50,000±ßÊ¬¡§5Ì¾ÍÍ Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É 1,000±ßÊ¬¡§100Ì¾ÍÍ
¢£¼Â»Ü´ü´Ö
2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～ 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
https://www.winschool.jp/campaign/wintergift2026.html?from=pr
Win¥¹¥¯ー¥ë / DX¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼õ¹ÖÀ¸¤ÎËþÂÅÙ96.5¡ó ¹ÖºÂ¿ô300°Ê¾å¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¹ÖºÂ¤¬É¬¤º¸«¤Ä¤«¤ë
Á´¹ñ42¹»¤òÅ¸³«¤·¡¢½¢Å¾¿¦¤äÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤äÀ¸³¶³Ø½¬¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CAD¡¢WEB¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤É300°Ê¾å¤Î¹ÖºÂ¤òÄó¶¡¤·¡¢¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤è¤ê¼ÂÌ³¤Ë¶¯¤¤¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸À®AI¤ÎÆ³Æþ¸¦½¤¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿Íºà°éÀ®¡¦¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Î¥µー¥Ó¥¹¡¢DX¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ò±¿±Ä¤·¡¢DX¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Win¥¹¥¯ー¥ë ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.winschool.jp/?from=pr
DX¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.winschool.jp/dx_reskilling/?from=pr
Python Winner¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½é¤á¤Æ¤ò¥×¥í¤Ë°é¤Æ¤ëPythonÀìÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë
Python Winner ¤Ï¡¢Win¥¹¥¯ー¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë Python¡¦¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦AI¡¿µ¡³£³Ø½¬¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
´°Á´¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó»ØÆ³¤È¼ÂÌ³²ÝÂê¥Ùー¥¹¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¤è¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¤Ç¤â´ðÁÃ～¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÂÎ·ÏÅª¤Ë¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¹½ÃÛÉÔÍ×¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥¯¥é¥¦¥É³Ø½¬´Ä¶¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆPython¥Þ¥¹¥¿ー¡¦AI¡¿µ¡³£³Ø½¬¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥¹¥¿ー¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¹ÖºÂ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Win¥¹¥¯ー¥ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶µ°é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤«¤é´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
Python Winner ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://winner.winschool.jp/python/?from=pr
¥Ôー¥·ー¥¢¥·¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6ÃúÌÜ10ÈÖ1¹æ Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー35³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Åè²¬ ³Ø
ÀßÎ©¡§1991Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡§9,800Ëü±ß
¥Ôー¥·ー¥¢¥·¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.pcassist.co.jp/?from=pr