Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡¢¤³¤³¤í¤Î¸Î¶¿¤Ø¡ÈÎ¤µ¢¤ê¡É ¡ØNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡¡Åß¤ÎÎ¤µ¢¤êº×¡Ù1·î1Æü¤è¤ê³«Ëë ～Æõ¤Î´¬¡Ö¤ªÀµ·î¸ÂÄê¡ª Ìß¤Þ¤¡õ¥Ê¥ë¥È¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°&¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡× ¤ªÀµ·î»°¤¬Æü¸ÂÄê³«ºÅ～
Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡¡¥¢¥Ë¥áÃ¸Ï©Åç¸ø±à¡×¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥Ñー¥¯¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡È¿´¤Î¸Î¶¿¡É¤È¤·¤ÆÇ¦Î¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ç¦¤Î³§ÍÍ¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¡ØNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡¡Åß¤ÎÎ¤µ¢¤êº×¡Ù¤ò³«ºÅ¡£Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¤ªÀµ·î¸ÂÄê¡ªÌß¤Þ¤¡õ¥Ê¥ë¥È¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î»°¤¬Æü¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤Î2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤È°ì½ï¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡È¥¢¥¿¥ê¡ÉÉÕ¤¤ªÌß¤¬Ãè¤òÉñ¤¦¡ÖÌß¤Þ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ä¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤È¾¡Éé¤Ç¤¤ë¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡×¤Ê¤É¡¢¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤È°ì½ï¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë1Æü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Ç¯¤ÏÇ¦Î¤¤Ç²á¤´¤½¤¦¡ª1ÆüÃæ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤ÎÇ¦Î¤¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë2026Ç¯ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336334&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336334&id=bodyimage2¡Û
¢£¡ØNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡¡Åß¤ÎÎ¤µ¢¤êº×¡Ù Æõ¤Î´¬ ³µÍ×
´ü´Ö¡§
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§
¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×Æâ¡¢²Ð±Æ´äÁ°¹¾ì
ÆâÍÆ¡§
¡Ê1¡Ë¡Ö¥Ê¥ë¥È¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡× 12»þ ³«ºÅ
¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤È°ì½ï¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ê2¡Ë¡Ö¤ªÀµ·î¸ÂÄê¡ªÌß¤Þ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡×14»þ ³«ºÅ
¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤ªÌß¤ò¹ë²Ú·ÊÉÊ¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ªÌß¤Þ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤ªÌß¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¡Ê3¡Ë¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡× 16»þ ³«ºÅ
¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤È¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¾¡Éé¤·¡¢¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡ÖNARUTO¡õBORUTO Ç¦Î¤¡×¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÆÃÊÌÇ¤Ì³¤Î¥¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª
ÎÁ¶â¡§
ÌµÎÁ¡¡¢¨ÊÌÅÓÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
URL¡§
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
¡ÊC¡Ë´ßËÜÀÆ»Ë ¥¹¥³¥Ã¥È¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¤Ô¤¨¤í
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø