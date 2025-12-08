¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¦¥£¥ó¥¿ー¥»ー¥ë¡ä Thunderplugs½é²»¥ß¥¯¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë2025
¡Ö½é²»¥ß¥¯ x Thunderplugs¡×ÆñÄ°¤äÄ°³Ð¾ã³²¤«¤é¼ª¤ò¼é¤ë¥é¥¤¥ÖÍÑ¼ªÀò
Åß¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¸þ¤±¤Ë¥¦¥£¥ó¥¿ー¥»ー¥ë³«ºÅ¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂçÊÑ¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥Í¥Ã¥È¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤ä¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤È¥é¥¤¥ÖÍÑ¼ªÀò¡ÖThunderplugs¡Ê¥µ¥ó¥Àー¥×¥é¥°¥¹¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë2025Ç¯ÈÇ¤Î¥¦¥£¥ó¥¿ー¥»ー¥ë¤ò¡¢2025Ç¯12·î8Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Thunderplugs½é²»¥ß¥¯¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë2025
º£Ç¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡ÖHappy Ears¡×À½¤Î²»³ÚÍÑ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òºÎÍÑ¤·¡¢½é²»¥ß¥¯¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þÇÈ¿ôÂÓ°èÁ´ÂÎ¤Ç²»ÎÌ¤ò¶Ñ°ì¤Ë25 dBºï¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²»¤Î³Ú¤·¤ß¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ª¤òÆñÄ°¤äÄ°³Ð¾ã³²¤«¤é¼é¤ë¥é¥¤¥ÖÍÑ¼ªÀò¤Ç¤¹¡£ÉÔ²÷¤ÊÁõÃå´¶¤¬¤Ê¤¯Ã¦Ãå¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーapapico¤µ¤óÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡¢ÀìÍÑ¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤Î¤¢¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥ó¥¿ー¥»ー¥ë³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§Thunderplugs½é²»¥ß¥¯¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë2025
JAN¥³ー¥É¡§4534217609153
²Á³Ê¡§4,500±ß¡ÊÄÌ¾ïÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë ¢ª 2,970±ß¡Ê¥»ー¥ëÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë ～ 2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë ¢¨ Í½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
===
Art by apapico ¡ÊC¡Ë Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
¢¨¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤Ï¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¡ÖThunderplugs¡× ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¶äºÂ½½»ú²°¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336324&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336324&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336324&id=bodyimage3¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶äºÂ½½»ú²°¥Ç¥£¥ê¥²¥ó¥È»ö¶ÈÉô
