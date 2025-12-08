¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ì±´Ö±§ÃèÎ¹¹Ô»þÂåÅþÍè¡ªÂåÉ½TAICHI¤¬¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¨¥Ç¥ó¡Ö11/29²£ÉÍÈ¯¿À¸ÍÃå À¾ÆüËÜ¡¦Èþ¿©¤ÈÊ¸²½¤Î¼î¶Ì¥¯¥ëー¥º¡×¤Ë¾èÁ¥¤·¡Ö¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë»þÂå¤ÎÅþÍè-Ì±´Ö±§Ãè³×Ì¿¤¬ÁÏ¤ë¶áÌ¤Íè¡×Âè2²óÌÜ¤Î¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¡ª
À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÌ´¤ò±§Ãè¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤ëÌ±´Ö±§Ãè¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È³ô¼°²ñ¼ÒASTRAX¡Ê¥¢¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢°Ê²¼ ASTRAX¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Ì±´Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î TAICHI¡Ê»³ºêÂçÃÏ¡Ë¡Ë¤ÎÂåÉ½TAICHI¤¬¡¢2025Ç¯12·î3Æü¤Ë¡¢¥¯¥ëー¥ºÁ¥¡Ö¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¨¥Ç¥ó¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¹Ö±é¡Ö¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë»þÂå¤ÎÅþÍè-Ì±´Ö±§Ãè³×Ì¿¤¬ÁÏ¤ë¶áÌ¤Íè¡×¤ÎÂè2²óÌÜ¤Î¹Ö±é¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë·îÎ¹¹Ô¤È²ÐÀ±°Ü½»·×²è¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336321&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336321&id=bodyimage2¡Û
ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë·îÎ¹¹Ô¤È²ÐÀ±°Ü½»·×²è¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Ìó45Ê¬¤Î¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹Ö±é¸å¤Î´¶ÁÛ¡õ¼ÁÌä¡Û
¡üÌµ½ÅÎÏ¤À¤È¥ª¥Ê¥é¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï1ÅÙ¤Ç¤â±§Ãè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü±§Ãè¤Ç½½ÆóÃ±¤òÃå¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÂè2²ó¹Ö±é³µÍ×¡Û
±éÂê ¡Ö¥¹¥¿ー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë·îÎ¹¹Ô¤È²ÐÀ±°Ü½»·×²è¡×
ÆâÍÆ¡¡£±½µ´Ö¤Î·î¤Ø¤Î¥¯¥ëー¥ºÎ¹¹Ô¤«¤é¡¢²ÐÀ±°Ü½»·×²è¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSF¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¼Â¤Ë¡£±§ÃèÎ¹¹Ô¤Ë²¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡©¤É¤³¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ë¤Î¡©¤µ¤é¤Ë¤Ï±§ÃèÁ¥Æâ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê±§ÃèÎ¹¹Ô·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ ³ô¼°²ñ¼ÒASTRAX ÂåÉ½¼èÄùÌò Ì±´Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î TAICHI¡Ê»³ºêÂçÃÏ¡Ë
Æü»þ 2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë 20»þ00Ê¬～20»þ45Ê¬
¾ì½ê ¥¯¥ëー¥ºÁ¥¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¨¥Ç¥óÁ¥Æâ¡Ö¥¶¡¦¥¹¥¿ー¡¦¥·¥¢¥¿ー¡×
ÂÐ¾Ý ¾èÁ¥¼Ô
¢£¹Ö±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Âè1²ó¡Ê12/3 16:00-¡ËÅìµþ¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Þ¤Ç32Ê¬¤Ç¹Ô¤±¤ë»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
Âè2²ó¡Ê12/3 20:00-¡Ë¥¹¥¿ー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë·îÎ¹¹Ô¤È²ÐÀ±°Ü½»·×²è
Âè3²ó¡Ê12/4 16:00-¡Ë½ÅÎÏ¤òÀ©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï±§Ãè¤òÀ©¤¹¤ë
Âè4²ó¡Ê12/5 16:00-¡ËÊ¸²½¤ÈÎò»Ë¤¬±§Ãè¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ª¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë»þÂå¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ø
ASTRAX¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢³Ø¹»¤ä½Î¤Ê¤É¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¤Î±§Ãè¶µ°é¹ÖºÂ¤ä¹Ö±é¤Î°ÍÍê¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë±§ÃèÎ¹¹Ô¤ä±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì´¤Î¼Â¸½»×¹ÍË¡¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ä¤¤¤¸¤á¤ÎÇº¤ß¤Î¹îÉþ¡¢ÃË½÷¶¦Æ±»²²è´ØÏ¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¹Ö±é¤ä¹ÖºÂ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³§ÍÍ¤«¤éÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´°ÍÍê¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ö±é¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î°ÍÍê¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.astrax-lecture.space
¡Ø±§Ãè¤È¤¤¤¨¤ÐASTRAX¡ª¡Ù
ASTRAX¤Ï¡¢º£¸å¤â¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤Î·ÐºÑ·÷¡ÊÀ¸³è·÷¡Ë¤ò±§Ãè¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÀ¸³è´Ä¶¤Î²þÁ±¤ä¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ì±´Ö¤ÎÎÏ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê±§Ãè¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚASTRAX²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒASTRAX
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Ì±´Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¡TAICHI¡Ê»³ºêÂçÃÏ¡Ë
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô
URL¡§https://astrax.space
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ì±´Ö±§Ãè³«Âó»ö¶ÈÁ´ÈÌµÚ¤Ó±§Ãè¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒASTRAX
Ã´Åö¼Ô¡§CEOÈë½ñ¡¦À±¥¨¥ê¥«
E-Mail¡§erica.hoshi@astrax.space
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒASTRAX
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336321&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336321&id=bodyimage2¡Û
ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë·îÎ¹¹Ô¤È²ÐÀ±°Ü½»·×²è¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Ìó45Ê¬¤Î¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹Ö±é¸å¤Î´¶ÁÛ¡õ¼ÁÌä¡Û
¡üÌµ½ÅÎÏ¤À¤È¥ª¥Ê¥é¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï1ÅÙ¤Ç¤â±§Ãè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü±§Ãè¤Ç½½ÆóÃ±¤òÃå¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÂè2²ó¹Ö±é³µÍ×¡Û
±éÂê ¡Ö¥¹¥¿ー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë·îÎ¹¹Ô¤È²ÐÀ±°Ü½»·×²è¡×
ÆâÍÆ¡¡£±½µ´Ö¤Î·î¤Ø¤Î¥¯¥ëー¥ºÎ¹¹Ô¤«¤é¡¢²ÐÀ±°Ü½»·×²è¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSF¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¼Â¤Ë¡£±§ÃèÎ¹¹Ô¤Ë²¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡©¤É¤³¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ë¤Î¡©¤µ¤é¤Ë¤Ï±§ÃèÁ¥Æâ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê±§ÃèÎ¹¹Ô·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ ³ô¼°²ñ¼ÒASTRAX ÂåÉ½¼èÄùÌò Ì±´Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î TAICHI¡Ê»³ºêÂçÃÏ¡Ë
Æü»þ 2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë 20»þ00Ê¬～20»þ45Ê¬
¾ì½ê ¥¯¥ëー¥ºÁ¥¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¨¥Ç¥óÁ¥Æâ¡Ö¥¶¡¦¥¹¥¿ー¡¦¥·¥¢¥¿ー¡×
ÂÐ¾Ý ¾èÁ¥¼Ô
¢£¹Ö±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Âè1²ó¡Ê12/3 16:00-¡ËÅìµþ¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Þ¤Ç32Ê¬¤Ç¹Ô¤±¤ë»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
Âè2²ó¡Ê12/3 20:00-¡Ë¥¹¥¿ー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë·îÎ¹¹Ô¤È²ÐÀ±°Ü½»·×²è
Âè3²ó¡Ê12/4 16:00-¡Ë½ÅÎÏ¤òÀ©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï±§Ãè¤òÀ©¤¹¤ë
Âè4²ó¡Ê12/5 16:00-¡ËÊ¸²½¤ÈÎò»Ë¤¬±§Ãè¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ª¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë»þÂå¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ø
ASTRAX¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢³Ø¹»¤ä½Î¤Ê¤É¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¤Î±§Ãè¶µ°é¹ÖºÂ¤ä¹Ö±é¤Î°ÍÍê¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë±§ÃèÎ¹¹Ô¤ä±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì´¤Î¼Â¸½»×¹ÍË¡¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ä¤¤¤¸¤á¤ÎÇº¤ß¤Î¹îÉþ¡¢ÃË½÷¶¦Æ±»²²è´ØÏ¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¹Ö±é¤ä¹ÖºÂ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³§ÍÍ¤«¤éÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´°ÍÍê¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ö±é¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î°ÍÍê¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.astrax-lecture.space
¡Ø±§Ãè¤È¤¤¤¨¤ÐASTRAX¡ª¡Ù
ASTRAX¤Ï¡¢º£¸å¤â¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤Î·ÐºÑ·÷¡ÊÀ¸³è·÷¡Ë¤ò±§Ãè¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÀ¸³è´Ä¶¤Î²þÁ±¤ä¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ì±´Ö¤ÎÎÏ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê±§Ãè¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚASTRAX²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒASTRAX
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Ì±´Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¡TAICHI¡Ê»³ºêÂçÃÏ¡Ë
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô
URL¡§https://astrax.space
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ì±´Ö±§Ãè³«Âó»ö¶ÈÁ´ÈÌµÚ¤Ó±§Ãè¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒASTRAX
Ã´Åö¼Ô¡§CEOÈë½ñ¡¦À±¥¨¥ê¥«
E-Mail¡§erica.hoshi@astrax.space
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒASTRAX
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø