¥¦¥©ー¥ë¤ËÄ©¤à»²²Ã¼Ô¤ò±þ±ç¡¡ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ÎÌÀÆü¹áÌî¤¬¥Ñ¥é¡¦¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³²ñ¤ËÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±
¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢50Ç¯´ÖÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌÀÆü¹áÌî¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥é¡¦¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³²ñ¡×¡Ê11/24¡¦ÂçºåÉÜÌ±¤Î¿¹¤Û¤·¤À±àÃÏ¡Ë¤ËÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤ò±Û¤¨¤Æ¶¦¤Ë¥¦¥©ー¥ë¤òÅÐ¤ë»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336304&id=bodyimage1¡Û
ÂÎ¸³²ñ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥¸¥à¡ÖRock on The Beach¡×¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÂçºåÉÜ»³³ÙÏ¢ÌÁ¤¬¶¦ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î²¼»è¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥é¡¦¥¯¥é¥¤¥Þー¤¬¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£Î¾ÏÓ¤ÎÎÏ¤À¤±¤ÇÎÏ¶¯¤¯ÅÐ¤ë»Ñ¤Ë¡¢¹ÈÍÕ¤òÌÜÅª¤ËË¬¤ì¤¿Êý¡¹¤âÂ¤ò»ß¤á¤Æ¸«Æþ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»²²Ã¼Ô8Ì¾¡¢·ò¾ï¼Ô10Ì¾¤¬¥Ñ¥é¡¦¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂÎ¸³¡£»ë³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ä¡¢¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿·ò¾ï¼Ô¤Ë¡¢²¼¤«¤é¡Ö11»þÊý¸þ¡×¡Ö±¦¼ê¿¿¾å¡×¤Ê¤É¤È¥Ûー¥ë¥É¤Î°ÌÃÖ¤òÀ¼¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¼¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë°ì¼ê°ì¼ê¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¤ë»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬´°ÅÐ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336304&id=bodyimage2¡Û
¼Ö°Ø»Ò¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥Þー¤ÎÊý¤Ï¡¢YouTube¤Ç¸«¤¿Æ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ñ¥é¡¦¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²£¤Î°ÜÆ°¤ÏÉÔ¼«Í³¤À¤±¤É½Ä¤Î°ÜÆ°¤Ê¤é¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÇÅê¤²½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤âÉü³è¤·¤Æ¡¢À¸³èÁ´ÈÌ¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¸å¤Î¼Ì¿¿¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢»ÑÀª¤äÂÎ³Ê¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥é¡¦¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤¬Êª¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2»þ´Ö¤¬·Ð²á¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢ÌÀÆü¹áÌî¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡ÖÂç¿Í¤ÎÃÄ»Ò ¤ß¤¿¤é¤·¡×¤ò»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤È·ò¾ï¼Ô¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336304&id=bodyimage3¡Û
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡á¡ÖËèÆü¡×³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥é¡¦¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï2023Ç¯¤ËÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºöÄê¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³Æ¼ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¡×¤ò½ÅÍ×»Üºö¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢³§ÍÍ¤Î¤ªÃç´Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336304&id=bodyimage4¡Û
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡×¡ä
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡ÖÁÏ¶È50¼þÇ¯¡×´ü´Ö¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
