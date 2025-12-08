¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼êÄÍ¼£Ãî¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡¦ÊõÄÍ¸ÂÄê¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢ Å´ÏÓ¥¢¥È¥à¡×ÊõÄÍËÌ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ12/9È¯Çä
´Ñ¸÷ÅÚ»ºÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦²·Çä¤ò¹Ô¤¦¡¢ANA¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒFUJISEY¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¸ý¹À»Ò¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢ Å´ÏÓ¥¢¥È¥à¡×¤ò¡¢ÊõÄÍËÌ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤Ç¡¢12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336269&id=bodyimage1¡Û
¢£ ¡Ø¥ê¥Ü¥ó¤Îµ³»Î¡Ù¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¤ËÂ³¤¯¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÊõÄÍËÌ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä
¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¡×¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏ¡×¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡È¤¯¤Þ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡É¤Ç¤¹¡£¤´ÅöÃÏÀ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤Ë³ÆÃÏ°è¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢340¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÄÍ¼£ÃîÀèÀ¸¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÀÄÇ¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿Ê¼¸Ë¸©¤ÎÊõÄÍ¡£2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢ÊõÄÍËÌ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¸ÂÄêÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½ºî¡Ø¥ê¥Ü¥ó¤Îµ³»Î¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢ ¥ê¥Ü¥ó¤Îµ³»Î¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢ÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¼êÄÍ¼£ÃîÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢1952Ç¯¤Î¸¶ºî¤«¤éº£¤â¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡Ö¥¢¥È¥à¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336269&id=bodyimage2¡Û
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ø¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢ÊõÄÍËÌSAÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßS¡Ù
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336269&id=bodyimage3¡Û
¥Ô¥ó¤ÈÎ©¤Ã¤¿¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤ÎÈ±·¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥Öー¥Ä¤âÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÜ¸µ¤Î²Ä°¦¤¤¤Þ¤Ä¤²¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¢¤Î»É½«¤Ï¡¢±¦Â¤Ë¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤Î¥í¥´¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£º¸Â¤ÏÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°Õ¼±¤·¡¢¶õ¤òÈô¤Ö¡Ö¥¢¥È¥à¡×¤È³¹¤Î·Ê¿§¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÌó H260mm¡ßW200mm ¡ÊºÂ¤é¤»¤¿¾õÂÖ¡Ë
¢£ ÈÎÇä¾ðÊó
¡üÊõÄÍËÌ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡¡http://www.takarazukakita-sa.jp/
¢¨¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈ¯¹Ô»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢£±²ó¤ÎÀ¸»º¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á°ì»þÅª¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.fujisey.com/gotouchibear/¡Ë¡¢¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¼êÄÍ¼£Ãî
¥Þ¥ó¥¬²È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºî²È¡¢°å³ØÇî»Î¡£
1928Ç¯11·î3Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£
5ºÐ¤«¤éÌó20Ç¯´Ö¤òÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Ç²á¤´¤·¡¢Åö»þ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤È¥â¥À¥ó¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤¬¼êÄÍ¼£Ãî¤Î´¶À¤ò°é¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Èー¥êー¥Þ¥ó¥¬¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤âÀè¶îÅª¤Ê¶ÈÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Å´ÏÓ¥¢¥È¥à
21À¤µª¤ÎÌ¤Íè¤òÉñÂæ¤Ë¡¢10ËüÇÏÎÏ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¾¯Ç¯¡¦¥¢¥È¥à¤¬³èÌö¤¹¤ëÊª¸ì¡£
²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ä¿Í´Ö¤È¤Î¶¦À¸¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÄ¹ÊÔ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
https://tezukaosamu.net/jp/manga/291.html
¢£ ¥ê¥Ü¥ó¤Îµ³»Î
ÃË¤Î»Ò¤È½÷¤Î»Ò¡¢2¤Ä¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢É±¤¬¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Îµ³»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£
¤¤¤¿¤º¤é¼Ô¤ÎÅ·»È¥Á¥ó¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ë¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î¿´¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿À¤µ¤Þ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê¤â¤É¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿Îá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336269&id=bodyimage1¡Û
¢£ ¡Ø¥ê¥Ü¥ó¤Îµ³»Î¡Ù¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¤ËÂ³¤¯¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÊõÄÍËÌ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä
¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¡×¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏ¡×¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡È¤¯¤Þ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡É¤Ç¤¹¡£¤´ÅöÃÏÀ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤Ë³ÆÃÏ°è¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢340¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÄÍ¼£ÃîÀèÀ¸¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÀÄÇ¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿Ê¼¸Ë¸©¤ÎÊõÄÍ¡£2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢ÊõÄÍËÌ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¸ÂÄêÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½ºî¡Ø¥ê¥Ü¥ó¤Îµ³»Î¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢ ¥ê¥Ü¥ó¤Îµ³»Î¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢ÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¼êÄÍ¼£ÃîÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢1952Ç¯¤Î¸¶ºî¤«¤éº£¤â¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡Ö¥¢¥È¥à¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336269&id=bodyimage2¡Û
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ø¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢ÊõÄÍËÌSAÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßS¡Ù
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336269&id=bodyimage3¡Û
¥Ô¥ó¤ÈÎ©¤Ã¤¿¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤ÎÈ±·¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥Öー¥Ä¤âÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÜ¸µ¤Î²Ä°¦¤¤¤Þ¤Ä¤²¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¢¤Î»É½«¤Ï¡¢±¦Â¤Ë¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤Î¥í¥´¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£º¸Â¤ÏÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°Õ¼±¤·¡¢¶õ¤òÈô¤Ö¡Ö¥¢¥È¥à¡×¤È³¹¤Î·Ê¿§¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÌó H260mm¡ßW200mm ¡ÊºÂ¤é¤»¤¿¾õÂÖ¡Ë
¢£ ÈÎÇä¾ðÊó
¡üÊõÄÍËÌ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡¡http://www.takarazukakita-sa.jp/
¢¨¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈ¯¹Ô»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢£±²ó¤ÎÀ¸»º¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á°ì»þÅª¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤´ÅöÃÏ¥Ù¥¢¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.fujisey.com/gotouchibear/¡Ë¡¢¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¼êÄÍ¼£Ãî
¥Þ¥ó¥¬²È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºî²È¡¢°å³ØÇî»Î¡£
1928Ç¯11·î3Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£
5ºÐ¤«¤éÌó20Ç¯´Ö¤òÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Ç²á¤´¤·¡¢Åö»þ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤È¥â¥À¥ó¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤¬¼êÄÍ¼£Ãî¤Î´¶À¤ò°é¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Èー¥êー¥Þ¥ó¥¬¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤âÀè¶îÅª¤Ê¶ÈÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Å´ÏÓ¥¢¥È¥à
21À¤µª¤ÎÌ¤Íè¤òÉñÂæ¤Ë¡¢10ËüÇÏÎÏ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¾¯Ç¯¡¦¥¢¥È¥à¤¬³èÌö¤¹¤ëÊª¸ì¡£
²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ä¿Í´Ö¤È¤Î¶¦À¸¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÄ¹ÊÔ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
https://tezukaosamu.net/jp/manga/291.html
¢£ ¥ê¥Ü¥ó¤Îµ³»Î
ÃË¤Î»Ò¤È½÷¤Î»Ò¡¢2¤Ä¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢É±¤¬¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Îµ³»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£
¤¤¤¿¤º¤é¼Ô¤ÎÅ·»È¥Á¥ó¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ë¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î¿´¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿À¤µ¤Þ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê¤â¤É¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿Îá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£