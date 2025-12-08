¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë50²¯718ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬ | SNS Insider
¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë4²¯7,755ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î»º¶È¤¬¹âÂ®¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÀÜÂ³¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²ÃÂ®Åª¤ÊÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î»Ô¾ì¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ï2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë50²¯0718ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢2024Ç¯～2032Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ29.84%¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤CAGR¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇúÈ¯Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ï¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢ËÉ±Ò¡¢³¤»ö¡¢¾¦¶È¡¢ÄÌ¿®¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºÎÍÑÎ¨¤Î¾å¾º¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¿Ê²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÏÄãÃÙ±ä¡¦¹âÂÓ°èÉý¡¦¹â¿®ÍêÀÄÌ¿®¤òÂ¿ÍÍ¤Ç±ó³ÖÃÏ¤Î´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¥ÀèÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê·Á¾õ¤È¹âÀÇ½¤Ê¿®¹æ½èÍýÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥Ñ¥é¥Ü¥é¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ËÂå¤ï¤ë¼¡À¤Âå¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤¬¸£°ú¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê»Ô¾ì
¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê»Ô¾ì¤Ï¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ª¤è¤ÓÅÅ»Ò¥Óー¥à¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡ÊESA¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·Åªµ»½Ñ¤Ë¤è¤êµÞÂ®¤Ê¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥§ー¥º¥É¥¢¥ì¥¤µ»½Ñ¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢²ÄÆ°Éô¤ÎºÇ¾®²½¡¢¹âÂÑµ×À¡¢¤½¤·¤ÆSWaP¡Ê¥µ¥¤¥º¡¦½ÅÎÌ¡¦¾ÃÈñÅÅÎÏ¡Ë¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®Ê¬Ìî¤ÎÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Starlink¡¢OneWeb¡¢Kuiper¤Ê¤É¤ÎÄãµ°Æ»¡ÊLEO¡Ë±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÅê»ñ³ÈÂç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹âÂ®¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¹âÅÙ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î¼ûÍ×¤òÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ÒÀ±¡¦ÃÏ¾å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤Î¹â¤¤¸ß´¹À¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡À¤Âå5G¤äIoTÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£»º¶È³¦¤¬¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¼«Æ°²½¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÄÌ¿®¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿Å¾Á÷¤È¥°¥íー¥Ð¥ëÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤Ê»º¶ÈÍÑÅÓ¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®
¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê»Ô¾ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÈÆÍÑÀ¤ÈÀÇ½¤Ë¤è¤êÊ£¿ô»º¶È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õ±§Ãè¡¦ËÉ±ÒÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¡¢´Æ»ë³èÆ°¡¢UAVÀÜÂ³¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿ÅÁÁ÷¤Ê¤É¤ÇºÎÍÑ¤¬Áý²Ã¡£³¤»öÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢Á¥Çõ¤äÍÎ¾å¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ë¹Ò¹Ô»Ù±ç¡¢ÄÌ¿®¡¢´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«ー¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢V2XÄÌ¿®¤ò»Ù¤¨¤ëÄãÃÙ±ä¡¦¹â¿®ÍêÀ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î¥Ëー¥º¤¬µÞÁý¡£´ë¶È¡¦¾¦¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÂ¼Éô¡¢¹Ù³°¡¢Ì¤À°È÷ÃÏ°è¤Î¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥ÉÀÜÂ³³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡¢¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÊüÁ÷¡¢¶ÛµÞÂÐ±þ¤Ê¤É¤ÎÍÑÅÓ¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÏÄ¹´üÅª¤ÊºÎÍÑ¤ÈÂçµ¬ÌÏÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼çÍ×¥É¥é¥¤¥Ðー
¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê»Ô¾ì¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ê¥Çー¥¿¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁýÂç¡¢¹â¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È±ÒÀ±¡ÊHTS¡Ë¤ÎÉáµÚ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤¬¼çÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5G¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦¶È¡¦»º¶ÈÎÎ°è¤Ç¹âÂ®¡¦ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÄÌ¿®¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¤µ¤é¤ËÁý²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡³£¼°¤«¤éÅÅ»Ò¼°¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢±þÅú»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡¢ÂÓ°èÀÇ½¤Î¸þ¾å¡¢ÊÝ¼é¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉ±Ò¤Î¶áÂå²½¤äÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë±ÒÀ±ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤âºÎÍÑ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÇÀÂ¼Éô¤ÎÀÜÂ³À¸þ¾å¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¿ä¿Ê¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
