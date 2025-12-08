S.Pellegrino¡¢Ferrari ¤È¤ÎÄ¹´ü¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯É½¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë
ËÜÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢S.Pellegrino¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤Î¶¯²½¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È³ÈÂç¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥é¥Î, 2025Ç¯12·î5Æü /PRNewswire/ -- ¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¡¢S.Pellegrino¤ÏËÜÆü¡¢Ferrari¤È¤ÎÄ¹´ü¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¶¦Í¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ――¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý¡¦Ê¸²½¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢Âî±ÛÀ¤ÎÄÉµá――¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¶¨¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý¤ÈÊ¸²½¡¢¿¦¿Íµ»¡¢¤½¤·¤ÆÂî±ÛÀ¤Ø¤ÎÄÉµá¤ò¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢S.Pellegrino¤ÏF1¥ìー¥·¥ó¥°¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ëScuderia Ferrari HP¡¢¤ª¤è¤Ó1993Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¤ÎFerrari Challenge Trofeo Pirelli¤È¶¨¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ë¥åー¥¹¡¦¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.multivu.com/s_pellegrino/9370451-en-announces-long-term-partnership-with-ferrari
º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Ë¤«¤ÊÅÁÅý¡¢¿¦¿Íµ»¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶¦Í¤¹¤ëÆó¤Ä¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£S.Pellegrino¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤À¸³è¤Î·Ý½Ñ¤ò°é¤à¡Êto nurture the art of tasteful living¡Ë¡×¤Ëº¬¤¶¤·¡¢¤³¤Î¶¨¶È¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ÊBring their Best¡Ë¡×¤³¤È¤òÂ¥¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Nestlé Waters & Premium Beverages¤ÎCEO¡¢Muriel Lienau¤Ï¤³¤ÎÄó·È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖS.Pellegrino¤ÈFerrari¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄó·È¤Ï¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÃÏ°Ì¤ÈÊ¸²½Åª°ÕµÁ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢S.Pellegrino¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯²½¤·¡¢ËÜÊª¤Î³×¿·Åª¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¿¼¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
S.Pellegrino¤È Ferrari¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤¤¤¦½Ð¼«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
125Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢S.Pellegrino¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿Êë¤é¤·¤Î·Ý½Ñ¤ò¾Î¤¨¡¢ËÜÊª¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ç¾Î»¿¤µ¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤Î¶¦ÄÌ¤Î°ä»º¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ç¤Ï¡¢Ferrari¤ÎÀ¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥»¥ó¥¿ー¤È¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤éË×Æþ·¿/¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÂÎ¸³¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÂÎ¸³¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¶¦Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¸ÂÄê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢S.Pellegrino¤Ï¡ÖÌ£³Ð¤ÈÁÏÂ¤À¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ³×¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò¼¨¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Æü¾ïÂÎ¸³¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢»É·ã¤·¡¢¹âÍÈ¤µ¤»¤ë½Ö´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢S.Pellegrino¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥·¥êー¥º¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÎÁÍý³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¡¢Àè¸«À¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢Ê¸²½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¦¥»¥Ã¥¿ー¡¢F1´Ø·¸¼Ô¤é¤ò·ë½¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¶¦Í¤µ¤ì¤ë·Ò¤¬¤ê¡¢ÁÏÂ¤À¡¢Ë¤«¤ÊÂÎ¸³¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë"¿ÍÀ¸¤òÌ£¤ï¤¦°ÕÍß¡Êan appetite for life¡Ë"¤ò°é¤à¤È¤¤¤¦¡¢S.Pellegrino¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¿¼¤ß¤È°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤Ï¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¾ÃÈñ¼ÔÂÎ¸³¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼«Á³¤Ê¿Ê²½¤Ç¤¹¡£Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¼Á¡¢Èþ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤ëÂçÀÚ¤Ê¤ë½Ö´Ö¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¾ðÇ®¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤ò·ë½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤â"¤´¼«¿È¤Î¥Ù¥¹¥È"¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Nestlé Waters & Premium Beverages¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëCMO¡¢Elisa Gregori¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖFerrari¤Ï¾ï¤Ë¡¢¿¦¿Íµ»¡¢Èþ¡¢¤½¤·¤ÆÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤¸þ¾å¿´¤È¤¤¤¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀº¿À¤«¤éÎÏ¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£S.Pellegrino¤Ë¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ñー¥È¥Êー°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÇ®¡¢ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂÎ¸³¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤òÆ³¤¯Æ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£S.Pellegrino¤¬Æü¾ï¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥ìー¥¹¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Î¾¼Ô¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢Åª¤Ê¤â¤Î¤ò¿§Ç»¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÂÎ¸³¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ËÎÏ¶¯¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¦Í¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¼¡À¤Âå¤È¤Îå«¤òÃÛ¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ferrari S.p.A.¤ÎºÇ¹â¥ìー¥¹¼ý±×ÀÕÇ¤¼Ô¡¢Lorenzo Giorgetti¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ù¥ë¥¬¥â¶á¹Ù¤Î¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤â¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¿å¸»¤ÈÀ¸»ºÃÏ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¡¢ÉÊ¼Á¤ÈÂî±ÛÀ¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ëS.Pellegrino¤Î125Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎ¹Ï©¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò¹ï¤à¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤Êë¤é¤·¤Î·Ý½Ñ¤ò°é¤àÎÏ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁ°¿Ê¤µ¤»Â³¤±¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Îº²¤ò¾Î¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÁÏÂ¤À¡¢¿³Èþ´ã¡¢¤½¤·¤ÆÂî±ÛÀ¤Ø¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÄÉµá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤ëÀº¿À¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¥×¥ê¥ó¥È¡¢²°³°¹¹ð¡¢PR¤Ê¤ÉÂ¿ÌÌÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
S.PELLEGRINO´ðËÜ¾ðÊó
S.Pellegrino¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Sanpellegrino S.p.A.¤Î¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£5ÂçÎ¦¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»Ò²ñ¼Ò¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ150¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤Îµ¯¸»¤Ë¤è¤ê125Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂî±Û¤·¤¿ÉÊ¼Á¤òÂÎ¸½¤·¡¢´î¤Ó¡¢·ò¹¯¡¢Ä´ÏÂ¤ÎÍ»¹ç¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´°àú¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤Ç»ýÂ³Åª¤ÊË¢Î©¤Á¤¬À¶ÎÃ´¶¤È¥ß¥Í¥é¥ë¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¹â¤á¤ëS.Pellegrino¤Ï¡¢¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¿©¤ÎÂÎ¸³¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£Sanpellegrino S.p.A.¤Ï¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÍÊ¤¹¤ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢°ûÎÁ¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥ß¥Í¥é¥ë¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¤ÎÀ¸»º¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¾ï¤ËÃÏµå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë¿å¤ÎÊÝ¸î¤ÈÂ¥¿Ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢¤½¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÉÊ¼Á¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¸¥¿ÈÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2836962/Sanpellegrino.jpg?p=medium600
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2835253/SPellegrino_Ferrari_Official_Partner_Logo.jpg?p=medium600
S.Pellegrino Announces Long-term Partnership with Ferrari to Inspire Consumers to Bring Their Best
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com