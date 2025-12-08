ORGE CO LTD¡¢¿·À½ÉÊ¡Ö¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¥Ûー¥ë¥ì¥Ã¥°¡×¤Ç´Ú¹ñ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯·ÜÆù¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò³ÈÂç
¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢2025Ç¯12·î5Æü /PRNewswire/ -- ´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¿©ÉÊ²ñ¼ÒORGE CO LTD¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤äÆüËÜ¤Ê¤É¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¤Î¿·À½ÉÊ2¼ïÎà¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¥Ûー¥ë¥ì¥Ã¥°¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢Íµ¡ÃÜ»ºÊªÇ§¾Ú¡¢ÃéÀ¶ËÌÆ»Í¥½¨ÇÀ»ºÊªÉÊ¼ÁÇ§¾Ú¡¢HACCPÇÀ¾ìÇ§¾Ú¡¢Íµ¡²Ã¹©¿©ÉÊÇ§¾Ú¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÇ§¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÍµ¡·ÜÆù¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò´ð¤Ë¡¢ORGE CO LTD¤ÏÍ¢½Ð¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÌç´ë¶È¤ÎBrother and Sister¤ÈÄó·È¤·¤Æ¿·À½ÉÊ¤òÈ¯É½¤·¡¢¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Î¿©ÉÊÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¤Þ¤¿¡¢Î¾»Ô¾ì¤ÎÃÏ¸µ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯Çä¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ORGE CO LTD¤ÎCEO¤Ï¡¢¡Ö¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯·ÜÆù¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÃÜ»ºÊª¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÀ¤Âå¤¬¤è¤ê·ò¹¯Åª¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Íµ¡ÇÀ¶È¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬ÄÉµá¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
