¥«¥¿ー¥ë¡¢³°Ì³¾Ê¤Î¿·ËÜÉôÊ£¹ç»ÜÀßÀß·×¤Ë·úÃÛ²ÈFrida Escobedo»á¤òÁªÄê
¥Éー¥Ï¡Ê¥«¥¿ー¥ë¡Ë, 2025Ç¯12·î5Æü /PRNewswire/ -- ¥«¥¿ー¥ë¹ñ¤ÏËÜÆü¡¢¹ñºÝÅª¤ËÄ´ÄäÌò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë³°Ì³¾Ê¤Î¿·ËÜÉôÊ£¹ç»ÜÀß¤ò¡¢¥Éー¥Ï¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë½ÅÍ×µòÅÀ¤Ë·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Î³°¸òµ¡´Ø¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°Ì³¾ÊÊ£¹ç»ÜÀß¤Ø¤ÎÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¸ø¶¦¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ·×²è¤µ¤ì¤¿Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥³ー¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÃøÌ¾¤Ê°ì²è¤òºþ¿·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾·ÂÔÀ©¤Î¹ñºÝÀß·×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëFrida Escobedo Studio¤ÎÁÏÀß¼Ô·óÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëFrida Escobedo»á¤¬ËÜÉô»ÜÀß¤ÎÀß·×¼Ô¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Éー¥ÏÏÑ¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤Ï¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ7ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¡Ê75ËüÊ¿Êý¥Õ¥£ー¥È¡Ë¤Ç¡¢¿·ÃÛÉôÊ¬¤È¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Ë¤«¤ÊÎÐ²½´Ä¶¤ÎÃæ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Looking west from the Doha Bay, the General Post Office and Ministry of Foreign Affairs stand in dialogue, reflecting their shared architectural lineage. Credit of Frida Escobedo Studio.
¿·Ê£¹ç»ÜÀß¤Î·×²è³«»Ï¤Ï¡¢À¯ÉÜÃæ¿õ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ß¥ê¡¦¥Ç¥£¥ï¥ó¤«¤éËÌÂ¦¤Ø¸Ì¤òÉÁ¤¯±è´ßÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ·úÃÛÊª¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°Ì³¾Ê¤ÎÃç²ð¡¢Ê¶Áè²ò·è¡¢¤ª¤è¤ÓÊ¸²½³°¸ò¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤Î²Ä»ëÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥â¥À¥Ë¥¹¥È¤Î¡ÖÈ·¤ÎÁã·ê¡Ê¥Ô¥¸¥ç¥ó¥Ûー¥ë¡Ë¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë1985Ç¯½×¹©¤ÎÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É¡ÊGeneral Post Office¡Ë¤¬¡¢Ê£¹ç»ÜÀß¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤Æ±·úÃÛÊª¤ÏÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Ï³°Ì³¾Ê¤ÎÊ¸²½³°¸ò¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸ø¶¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³°Ì³Âç¿Ã¤ò·óÌ³¤¹¤ëMohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani¼óÁê³Õ²¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¼óÄ¹ÅÂ²¼¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£·úÀß¤µ¤ì¤ë³°Ì³¾Ê¡ÊMOFA¡Ë¿·ËÜÉô¤Ï¡¢³°¸ò¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ²È¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥¿ー¥ë¤¬¹ñºÝ¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼çÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¸»ºÅª¤Ê¹ñºÝÂÐÏÃ¤È¶¨ÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Î¸Ø¤ê¤Î¸»¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂî±Û¤·¤¿·úÃÛ¾å¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢³°Ì³¾Ê¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊËÜµòÃÏ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani³Õ²¼¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
¥«¥¿ー¥ëÇîÊª´ÛµÄÄ¹¤ÎSheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani³Õ²¼¤Ï¡¢¸ø¶¦µ¡´Ø¤ª¤è¤ÓÌ±´Ö¥»¥¯¥¿ー¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ²ÈÁ´ÂÎ¤Î³«È¯¤òÆ³¤¯Êñ³çÅª¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Ö¥ëー¥×¥ê¥ó¥È¡ÊQatar Blueprint¡Ë¤ÎµÄÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼çÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê³°Ì³¾ÊËÜÉô¤ÎÀ°È÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÆ³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É¤Ë¸ø¶¦Ê¸²½µ¡Ç½¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ª¤è¤Ó·úÃÛ·×²è¡¢Ê¸²½°ä»º¤ÎÊÝÂ¸¡¢´ûÂ¸·úÃÛÊª¤ÎÅ¬±þÅªºÆÍøÍÑ¤Î¿ä¿Ê¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±ÛÀ¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Ö¥ëー¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÌÜÉ¸¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Sheikha Al Mayassa³Õ²¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼óÄ¹ÅÂ²¼¤¬¥«¥¿ー¥ë¤Î¹ñºÝÅªÃÏ°Ì¤ÈÌò³ä¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝ³°¸ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥«¥¿ー¥ë¤¬¸²Ãø¤«¤ÄÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ìー¥äー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼óÁê·ó³°Ì³Âç¿Ã³Õ²¼¤Ë¤â´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¸ø¶¦»ö¶ÈÄ£¤Ç¤¢¤ëAshghal¡Ê¥«¥¿ー¥ë¸ø¶¦»ö¶ÈÄ£¡Ë¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ëFrida Escobedo»á¤¬³°Ì³¾Ê¿·ËÜÉô¤ÎÀß·×¼Ô¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤ÎÀß·×¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÈÅ¬±þÅªºÆÍøÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿Ê¸²½°ä»ºÊÝÁ´¤Ø¤ÎÅö¹ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥¿ー¥ë¤Ë¿·¤¿¤Ê·úÃÛ¤ÎÌ¾ºî¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
Frida Escobedo»á¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¿Í´Ö¼ÜÅÙ¤ÇÃæÄí¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Éー¥Ï¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê³°Ì³¾ÊÊ£¹ç»ÜÀß¤ò¡¢Áê¸ß¤ËÏ¢¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à·²¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤·¡¢¥«¥¿ー¥ë¤Î°ä»º¤È¹ñºÝÅªÌ¤Íè¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥ì¥Ã¥·¥ç¥ë¥É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÌÂ¦¤Ø¤È²º¤ä¤«¤ËÃÊ¾õ¤Ë¹¤¬¤ë¿·ÃÛÉôÊ¬¤Ï¡¢¾ÝÄ§Åª·úÃÛ¤Ç¤¢¤ëÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É¤ÎÄ¯Ë¾¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤ò³°´Ñ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à½ÅÍ×¤ÊÅ¬±þÅªºÆÍøÍÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¡¢Æ±»þ¤Ë³°Ì³¾Ê¤òÉßÃÏ¤ÎÎò»Ë¤Ø¤È»ë³ÐÅª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª³°´Ñ¤Ï¡¢Æü¤è¤±¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¿âÄ¾¤ÎÃì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÆâÉô¤Ë¤Ï»×º÷¡¢¸òÎ®¡¢·Ý½Ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿°ìÏ¢¤ÎÎÐË¤«¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥ª¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£·úÃÛ¤È¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤ÎÂÐÏÃ¤ÏÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É¤Ë¤â¹¤¬¤ê¡¢¤½¤Î1³¬ÉôÊ¬¤ÏÅ¸¼¨¶õ´Ö¤Ø¤ÈºÆ¹½À®¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë²°º¬ÉÕ¤¥¬ー¥Ç¥ó¤Ø¤ÈÏ¢Â³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ²È¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë³°¸ò¡¦·Ý½Ñ¡¦·úÃÛ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Éー¥Ï¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¸²½Åª´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿À¤³¦¤Ø¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥¿ー¥ë¤ÎÌò³ä¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Frida Escobedo Studio¤Ï¡¢Buro Happold¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ª¤è¤ÓStudio Zewde¤Î¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿40¤Î·úÃÛ¥Áー¥à¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¡¢ºÇ½ª¸õÊä7¥Áー¥à¤ÎÃæ¤«¤éÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³°Ì³¾Ê¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë±è¤¤¡¢º£²ó¤ÎÁªÄê¥×¥í¥»¥¹¤Ï´°Á´¤Ë¹ñºÝÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Á´ÂçÎ¦¤Î·úÃÛ²È¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¤ª¤è¤Ó¥«¥¿ー¥ëÇîÊª´Û¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢Malcolm Reading Consultants¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
