WFDSA STATSÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÊÑÆ°¤ÎÃæ¤Ç¤â2024Ç¯¤ÎÄ¾ÈÎ¶È³¦¤Ï·øÄ´¤ò°Ý»ý

¥ï¥·¥ó¥È¥ó, 2025Ç¯12·î6Æü /PRNewswire/ -- World Federation of Direct Selling Associations¡ÊWFDSA¡Ë¤Ï¡¢47Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÄ¾ÈÎ¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñºÝ¶È³¦ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎSTATSÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê°ÂÄêÀ¤ÈÀøºßÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ä¾ÈÎ¤ÎÀ¤³¦¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÏÌó1,640²¯¥É¥ë¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯Á°¤ÎÇä¾å¹â¤«¤é6²¯7,500Ëü¥É¥ëÁý²Ã¤·¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý»Ô¾ì¤Î45¡ó¤ÇÁý²Ã¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÆÈÎ©ÈÎÇä°÷¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç¤ï¤º¤«¤ËÁý²Ã¤·¤Æ1²¯430Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î72.1%¤¬½÷À¤Ç¤¹¡£
¡Ö1²¯¿Í°Ê¾å¤Îµ¯¶È²È¤Ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¹ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶È³¦¤òÂåÉ½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢WFDSA²ñÄ¹·óShaklee Corporation¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëRoger Barnett»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï°ú¤Â³¤À¤³¦ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ê¤É¤Î¿·¶½¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ç°ú¤Â³¤ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤ËºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö10²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ»Ô¾ì¡×¤Î¿ô¤Ï21¤Ç²£¤Ð¤¤¤Ç¤·¤¿¡£STATSÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢ÆÈÎ©µ¯¶È²ÈÁØ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤ÎÊÑ²½¤ÈÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤òÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥ë¥Í¥¹À½ÉÊ¤Ï¡¢K-¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤à²½¾ÑÉÊ/¥Ñー¥½¥Ê¥ë¡¦¥±¥¢À½ÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¶È³¦¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈæ³ÓÅªÄã¤¤µ¯¶È¥³¥¹¥È¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Ù±ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ëÄ¾ÈÎ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Îµ¯¶È²È¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯¿Ù¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆ»¶Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃËÀ»²Æþ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈWFDSA¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ç¤¢¤ëShaila Manyam»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤ÏÀ¤³¦55»Ô¾ì¤«¤éÆÀ¤¿¶È³¦¤Î·èÄêÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ÈÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¶È³¦¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÍ×°ø¡Ê´ØÀÇ¡¦¹ñºÝËÇ°×¤Î±Æ¶Á¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢µ¯¶È²ÈÀº¿À¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¡Ë¤òÅ¸Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ STATSÊó¹ð½ñ¤Ïhttp://www.wfdsa.org/global-statistics¤Ç¤´»²¾È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
¡¦2024Ç¯À¤³¦¾®ÇäÇä¾å¹â¡§1,639²¯¥É¥ë¡Ê2023Ç¯Èæ¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¡Ë
¡¦¾å°Ì10»Ô¾ì¡§
1. ÊÆ¹ñ
2. ¥É¥¤¥Ä
3. Ãæ¹ñËÜÅÚ
4. ´Ú¹ñ
5. ¥Þ¥ìー¥·¥¢
6. ÆüËÜ
7. ¥Ö¥é¥¸¥ë
8. ¥á¥¥·¥³
9. ¥Õ¥é¥ó¥¹
10. ÂæÏÑÃÏ°è
¡¦¥·¥§¥¢¡§21»Ô¾ì¤Ç10²¯¥É¥ë°Ê¾å¤ÎÇä¾å¤òµÏ¿¡¢À¤³¦Çä¾å¤Î92%¤òÀê¤á¤ë
¡¦¼çÍ×Ê¬Ìî¡§¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢²½¾ÑÉÊ/¥Ñー¥½¥Ê¥ë¡¦¥±¥¢¡¢²ÈÄíÍÑÉÊ/ÂÑµ×¾ÃÈñºâ
¡¦ÆÈÎ©·ÀÌó¼Ô¡§1²¯430Ëü¿Í¡Ê0.1%Áý¡Ë¡¢72.1%¤¬½÷À¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
Maureen Paniagua
²ñ°÷Ã´ÅöÉôÄ¹
mpaniagua@wfdsa.org
WFDSA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
World Federation of Direct Selling Associations¡ÊWFDSA¡Ë¤Ï¡¢Ä¾ÈÎ¶È³¦¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹â¿å½à¤ÎÎÑÍýÅª¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ò·ø»ý¤·¡¢¶È³¦¤ÎÍø±×¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦55¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñÆâÄ¾ÈÎ¶¨²ñ¡ÊDSA¡Ë¤ª¤è¤Ó¼çÍ×´ë¶È¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1978Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯WFDSA¤Ï¡¢Ä¾ÈÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÀìÌç²ÈÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¸»¤ª¤è¤ÓÃÎ¸«¤ÎÄó¶¡¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WFDSA¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.wfdsa.org¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
