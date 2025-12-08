(³ô)¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤¬²£ÉÍFC¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡¦J¥êー¥°¡Ë¤È¥Áー¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー·ÀÌó¤òÄù·ë
(³ô)¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤¬²£ÉÍFC¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡¦J¥êー¥°¡Ë¤È¥Áー¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー·ÀÌó¤òÄù·ë
¼§µ¤·ò¹¯¥®¥¢¡ÖColantotte¡Ê¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡Ë¡×¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¸µ¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¾¾ ¹îÖá¡Ë¤Ï¡¢²£ÉÍFC¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡¦J¥êー¥°¡Ë¤È¥Áー¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍFC¤Ï1999Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Ä©Àï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÃå¼Â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¶¥µ»ÌÌ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÁª¼ê¤ä¥³ー¥Á¤ËÊÀ¼ÒÀ½ÉÊ¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤ÎËÉÙ¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ï¡¢²£ÉÍFC¤¬ºÆ¤ÓJ1¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍFC¾Ò²ð¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.colantotte.jp/athlete/football/yokohama-fc
¡Ú·ÀÌóÁª¼ê°ìÍ÷¡Ûhttps://www.colantotte.jp/athlete
²£ÉÍFC
¥µ¥Ã¥«ー¡¦J¥êー¥°
1999Ç¯ ¥µ¥Ýー¥¿ーÍ»Ö¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ½é¤Î»ÔÌ±¥¯¥é¥Ö¡¦²£ÉÍFC¤¬ÃÂÀ¸
2000Ç¯ JFLÍ¥¾¡
2001Ç¯ J2¾º³Ê
2007Ç¯ J1½é¾º³Ê
2019Ç¯ J2Ç¯´ÖÁí¹ç2°Ì¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê
2022Ç¯ J2Ç¯´ÖÁí¹ç2°Ì¡¢1Ç¯¤ÇJ1Éüµ¢
2024Ç¯ J2¥êー¥°ºÇ¾®¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢2°Ì¡£J1¤ËÉüµ¢
²£ÉÍFC¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆÀ½ÉÊ
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¦Á ARAN
TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¦Á ARAN¡Ê¥¢¥é¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿65¥ß¥ê¥Æ¥¹¥é¼§ÀÐ¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢·ì¹Ô¤ò²þÁ±¡¢¼ó¡¦¸ª¤Î¥³¥ê¤ò¤Û¤°¤·¤Þ¤¹¡£
É©·Á¤Î¥¢¥é¥óÌÏÍÍ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¡ÖC¡×¤È¡ÖO¡×¤¬¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤¹¡¢´ö²¿³ØÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¥¤¥ª¥ó¥×¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢½Å¸ü´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§226AGBZX00008A02
²Á³Ê¡§\25,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡Û
https://www.colantotte.jp/product/abard-g
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆSPORTS ¥«ー¥Õ¥µ¥Ýー¥È
µÓ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é³°Â¦¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ñ¥ïー¥Í¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¡¢µÓ¤¬³°Â¦¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤òÍÞÀ©¤·¡¢ÃÊ³¬Ãå°µÀß·×¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»þ¤Ê¤É¤ÎµÓ¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÛ¿åÂ®´¥À¤Î¤¢¤ë4WAY¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ñ¥¿ー¥óÀß·×¤Ë¤è¤êÁõÃåÉô°Ì¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·Æ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¤´ÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤é¤á¶ÚÉÕ¶á¤Ë¡¢160¥ß¥ê¥Æ¥¹¥é¤ÎÇö·¿´õÅÚÎà±Êµ×¼§ÀÐ4¸Ä¡Êxº¸±¦¥Ú¥¢)¤ò¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤ÇÇÛÃÖ¡£ÁõÃåÉô°Ì¤Î·ì¹Ô¤ò²þÁ±¡¢¶ÚÆù¤Î¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§306AGBZX00089000
²Á³Ê¡§\7,480¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡Û
https://www.colantotte.jp/product/dbcad
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆRESNO MAGNE ¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢PLUS
¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ï¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥Õ¥§¥é¥¤¥È±Êµ×¼§ÀÐ180¥ß¥ê¥Æ¥¹¥é¡ß10¸Ä¤ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤ÇÇÛÃÖ¡£¼§ÎÏ¤Î¤Á¤«¤é¤Ç¼ç¤ËÁÎË¹¶Ú¤Ê¤É¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢¼ó¤«¤éÇØ¹ü¤Ë¤«¤±¤Æ½ÀÆðÀ¡¦²÷Å¬À¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Àç¹ü¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥é¥¤¥È±Êµ×¼§ÀÐ180¥ß¥ê¥Æ¥¹¥é¡ß6¸Ä¤ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤ÇÇÛÃÖ¡£¼§ÎÏ¤Î¤Á¤«¤é¤ÇÀç¹ü¼þÊÕ¤ÎÅÂ¶Ú¤Ê¤É¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇÂÎÁ´ÂÎ¤Î·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¼ìÀ¸ÃÏ¡¦Switch-Tex™¡Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤éÈ©¤Ë¿¨¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬ºÇÂç60%¥¢¥Ã¥×¡£ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÈéÉæ¤È»¤¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¾å¡§¥È¥Ã¥×¥¹
°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§231AGBZX00004000
²Á³Ê¡§\9,900(ËÜÂÎ²Á³Ê \9,000) ～
²¼¡§¥Ñ¥ó¥Ä
°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§231AGBZX00005000
²Á³Ê¡§\9,900(ËÜÂÎ²Á³Ê \9,000) ～
¡ÚÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡Û
https://www.colantotte.jp/search?keyword=PLUS&instock=1&category_code=recoverywear
¢£°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡£°ã¤¤¤ÏN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¡£
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¸ú²Ì
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¡×ÍýÍ³¤Èº¬µò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¤¯¼§ÎÏ¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍ¿¤¨¤ë¡ÖN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¡×¤ò³«È¯¡£°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿ËÜÊª¤Î·ò¹¯¥®¥¢¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤À¤«¤é¼Â¸½¤Ç¤¤¿¼§µ¤¤Î¥Á¥«¥é¤Ï¡¢ÃåÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¥³¥ê¤ËÇº¤Þ¤Ê¤¤¡£¿´¤«¤é¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆü¡¹¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¤È¤Ï
¡Ö´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¡×¤ÏËèÇ¯¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ÉÊ¼Á¤¬´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤ÎÆÏ½Ð¤Î¤ß¤ÇÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä²ÄÇ½¤Ê¡Ö°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¿®Íê¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£
¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ï¤«¤ë¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¸ú²Ì
¡¦¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¼§ÀÐ¤ÏÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤Ë¤è¤ê¼§µ¤¤ò¹ÈÏ°Ï¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÌ¤Ç¡×¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¼§µ¤¤¬·ì¹Ô²þÁ±¡¦¶ÚÆù¤Î¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤·¡¢²óÉü¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÊª¤Î·ò¹¯¥®¥¢¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁõÃåÉô°Ì¤Î·ì¹Ô¤ò²þÁ±¡£Æü¾ïÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¤¥³¥ê¤ÎÇº¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ
¡Öº£Æü¤â¡¢¾Ð´é¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡£¡×
·ò¹¯¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ï¡¢1997Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÏÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¼§µ¤·ò¹¯¥®¥¢¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ËÜÊª¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤Ï¼§ÎÏ¤ò¹ÈÏ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÈ¼«À½Ë¡¤òÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï²¤½£°ÂÁ´´ð½à´ë²èCE¥Þー¥¯¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¾¦ÉÊ¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡ÊEU¡ËÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢CE¥Þー¥¥ó¥°¤Î¥¯¥é¥¹Ⅰ°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¤Î¸úÇ½¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤âÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áõ¾þÀ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¸«¤»¤Ê¤¤¡×Â¸ºß¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢¡ÖÌ¥¤»¤ë¡×°åÎÅµ¡´ï¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³µÇ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÎÎ¾Êý¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ³°¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¡£¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤ÏÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿È¶á¤Ê°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ï¡¢2021Ç¯7·î8Æü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥Þ¥¶ー¥º»Ô¾ì¡Ê¸½¥°¥íー¥¹¡Ë¤Ë¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®¾¾ ¹îÖá
¢©542-0081¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì2ÃúÌÜ10ÈÖ26¹æ¡¡¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¥Ó¥ë
TEL¡§06-6258-7350¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡FAX¡§06-6258-7360
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ò¹¯´ØÏ¢À½ÉÊ»ö¶È¡Ê²ÈÄíÍÑ±Êµ×¼§ÀÐ¼§µ¤¼£ÎÅµ¡´ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡Ë
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½êÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì ¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É:7792¡Ë
URL¡§https://colantotte.co.jp/