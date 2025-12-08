CGTN¡§Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÁÐÊý¸þ¤ÎÀ®¸ù¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÍýÍ³
ËÌµþ¡¢2025Ç¯12·î6Æü /PRNewswire/ -- ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎEmmanuel MacronÂçÅýÎÎ¤¬¸½ºß4ÅÙÌÜ¤Î¹ñÉÐË¬Ìä¤ÇÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢CGTN¤ÏÃæ¹ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶¨ÎÏ¤¬Áê¸ß¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ³ÈÂç¤Ø¤ÎÁê¸ß¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡¢¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ¯¼£Åª¿®Íê¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¶Ë²½¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤Ø¤Î¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÆÃ¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹Ò¶õ±§ÃèÂç¼êAirbus¤Ï10·î¡¢Ãæ¹ñËÌÉô¤Î¹ÁÏÑÅÔ»Ô¡¦Å·ÄÅ¤ËA320¥Õ¥¡¥ß¥êーµ¡¤ÎÂè2ºÇ½ªÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥é¥¤¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êーµ¡¤ÎÀ¤³¦À¸»ºÇ½ÎÏ¤Î20¡ó¤òÃ´¤¦¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Å·ÄÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ËÃæ¹ñ¤ÎXi Jinping¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎEmmanuel MacronÂçÅýÎÎ¤¬Æ±ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬ÃæÃæ¤ËÀµ¼°¤ËÏÈÁÈ¤ß¹ç°Õ½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿ºÝ¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢MacronÂçÅýÎÎ¤¬4ÅÙÌÜ¤Î¹ñÉÐË¬Ìä¤ÇËÌµþ¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Xi¼çÀÊ¤ÏÌÚÍËÆü¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ïµ¡²ñ¤òÂª¤¨¡¢¶¨ÎÏ¤Î¶õ´Ö¤ò³ÈÂç¤¹¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Í§¹¥Åª¤ÇÎ¨Ä¾¤«¤Ä¼Â¤ê¤¢¤ë²ñÃÌ¤Î¸å¡¢Xi¼çÀÊ¤ÏÁÐÊý¤¬À¯¼£Åª¿®Íê¤Î¶¯²½¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£³°Éô´Ä¶¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¾ï¤ËÂç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÀïÎ¬Åª»ëÌî¤ÈÆÈÎ©À¤ò¼¨¤·¡¢³Ë¿´ÅªÍø±×¤ä½ÅÂç¤Ê´Ø¿´»ö¹à¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ç¤ÏÁê¸ß¤ËÍý²ò¤È»Ù»ý¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¤À¤È¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÏMacronÂçÅýÎÎ¤È¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
MacronÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¡¢°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñÀ¯ºö¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢Î¾¹ñ¤ÎÊñ³çÅªÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¿¼²½¤µ¤»Â³¤±¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡²ñ¤Î¥ê¥¹¥È
ÌÚÍËÆü¤Ë¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñÃÌ¤Ç¡¢Xi»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂè20´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè4²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¤¬Âè15¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¤ÎÄó°Æ¤ò¿³µÄ¡¦ºÎÂò¤·¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤ÎÃæ¹ñÈ¯Å¸¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æµ¡²ñ¤Î¥ê¥¹¥È¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¹Ò¶õ¡¢±§Ãè¡¢¸¶»ÒÎÏ¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýÅªÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Î¶õ´Ö¤ò³ÈÂç¤·¡¢´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥êー¥ó·ÐºÑ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌô¡¢AI¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ¤Î²ÄÇ½À¤ò³«Âó¤¹¤Ù¤¤À¤ÈXi»á¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
MacronÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢³«Êü¤È¶¨ÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢À¤³¦¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡²ñ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î³èÎÏ¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï´î¤Ð¤·¤¯»×¤¦¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÂÐÊ©Åê»ñ¤ò´¿·Þ¤·¡¢¸øÊ¿¤«¤ÄÈóº¹ÊÌÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Âè7°Ì¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë°èÆâ¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÂè3°Ì¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Chinese Ministry of Commerce¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é10·î¤Þ¤Ç¤ÎÆó¹ñ´ÖËÇ°×³Û¤Ï687²¯5000Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ4.1¡óÁý²Ã¤·¡¢ÁÐÊý¸þ¤ÎÎßÀÑÅê»ñ³Û¤Ï270²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸²½¡¦¿ÍÅª¸òÎ®Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¡ÖÃæ¹ñ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸²½´Ñ¸÷Ç¯¡×³«ºÅÃæ¤Ë6000¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í³ØÀ¸¤¬Ãæ¹ñ¤ËÎ±³Ø¡¦¸òÎ®¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¹ñ¸ò¼ùÎ©60¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
CGTN¤ÎºÇ¶á¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²óÅú¼Ô¤Î75¡ó¤¬ÂÐ³°Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ä²ÝÂê¤Ë¶¦Æ±¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¶¯²½¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿77.8¡ó¤¬¡¢Áê¸ßÂº½Å¡¢Ê¿Åù¡¢¸ß·Ã¤Ë´ð¤Å¤¯Î¾¹ñ¤Î¶¨ÎÏ³ÈÂç¤Ï¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤ò·Áºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Î·ÁÀ®¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¶Ë²½À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ÎÄó¾§¼Ô
Xi»á¤Ï15Æü¡¢Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¡¢Àè¸«À¤Î¤¢¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ëÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¶Ë²½À¤³¦¤Î¹½ÃÛ¤È¿ÍÎà¤ÎÏ¢ÂÓ¡¦¶¨ÎÏ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à·úÀßÅª¤ÊÎÏ¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¡¢°ìÀ¤µª¤Ë°ìÅÙ¤ÎÊÑ³×¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Â®¤µ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÎà¤ÏºÆ¤ÓÊ¬´ôÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈXi»á¤Ï½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢Â¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò·ø»ý¤·¡¢Îò»Ë¤ÎÀµ¤·¤¤Â¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ©¤Ä¤Ù¤¤À¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤È²¤½£¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò°Ý»ý¤·¡¢³«ÊüÅª¤Ê»ÑÀª¤Ç¶¨ÎÏ¤òÄÉµá¤·¡¢Ãæ²¤´Ø·¸¤¬ÆÈÎ©¤È¸ß·Ã¶¨ÎÏ¤È¤¤¤¦Àµ¤·¤¤µ°Æ»¤Ë±è¤Ã¤ÆÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¤À¤ÈXi»á¤â½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
MacronÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï²¤½£¤ÈÃæ¹ñ¤Î·òÁ´¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿´Ø·¸È¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë·è°Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢²¤½£¤ÈÃæ¹ñ¤ÏÂÐÏÃ¤È¶¨ÎÏ¤ò·ø»ý¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢²¤½£¤ÏÀïÎ¬Åª¼«Î§À¤òÃ£À®¤¹¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Åª¤ÊÃÏÀ¯³ØÅªÉÔ°ÂÄê¤ÈÂ¿¹ñ´ÖÃá½ø¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÃæ¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤«¤ÄÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»á¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
CGTN¤ÎºÇ¶á¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¤Î92.5¡ó¤¬Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿¤ÎÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò¶¦¤Ë·ø»ý¤·¡¢¹ñÏ¢·û¾Ï¤ÎÌÜÅª¤È¸¶Â§¤ò¼é¤ê¡¢À¤³¦¤Î²ÝÂê¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±Âç³ØÃæÍÛ¶âÍ»¸¦µæ±¡¤ÎWang Yanhang¾åµé¸¦µæ°÷¤Ï¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÃæÊ©Æó¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤¬¼çÍ×¹ñ¤È¤·¤Æ¶¦Í¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Wang»á¤Ï¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢Ãæ¹ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¿Þ¤ê¡¢Áê°ãÅÀ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢ÂÐÏÃ¤È¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë°Õ»×¤ÈÇ½ÎÏ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ë°ÂÄê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
