¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡Û°ñ¾ë¸©£µÅ¹ÊÞÌÜ¡ª¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÅÚ±ºÅ¹12/9(²Ð)¥ª¡¼¥×¥ó
µí³Ñ¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¡ªµ¤·Ú¤ËÅ´ÈÄ¾ÆÆù¡¦¾ÆÆùÐ§¡£
¥¿¥ó¤ä¥Ï¥é¥ß¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¾ÆÆùÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¡ª
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¡Öµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)¤ËÁ´¹ñ79Å¹ÊÞÌÜ¡¢°ñ¾ë¸©¤Ë¤Ï£µÅ¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÅÚ±ºÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Öµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡×¤Ï¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¾ÆÆù¤òÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇËþµÊ¤Ç¤¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¥«¥Ã¥È¤Î¿·Á¯¤Ê¤ªÆù¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÅ´ÈÄ¾ÆÆùÄê¿©¡×¤ä¡¢Æù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¾ÆÆùÐ§¡×¤¬´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥¿¥ó¤ä¥Ï¥é¥ß¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¾ÆÆùÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉô°Ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¡¢¥¸¥å¡¼¥¸¥å¡¼¤È²»¤òÎ©¤Æ¤ëÅ´ÈÄ¤«¤é¹á¤ë¾ÆÆù¤¬¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ë¡È¤´¤Á¤½¤¦»þ´Ö¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µí³Ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖÇß¤·¤½ÎäÌÍ¡×¤ä¡ÖÀÐÆéÆ¦ÉÙ¥Á¥²¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÆÆùÄê¿©¡¦¾ÆÆùÐ§¤È¥»¥Ã¥È¤Çµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ç¤â¾ÆÆùÅ¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¡ÈÆü¾ï¤Î¾ÆÆù¤Î·Á¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¾ÆÆù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½»½ê¡¡¡¡¡§°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¾å¹âÄÅ367 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÅÚ±ºÅ¹3F
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§029-875-9929
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á21»þ¡¡ ¢¨¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢ÊÄÅ¹»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°
¢§Å¹ÊÞ¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/detail/?id=aeontsuchiura
¡½ µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ² ¤Î¤´¾Ò²ð ¡½
µ¤·Ú¤ËÅ´ÈÄ¾ÆÆù
¾ÆÆùÅ¹¤ÎÌ£¤òÆü¾ï¤Ç
¡¡¡ÖÅ´ÈÄ¾ÆÆùÄê¿©¡×¤Ï¡¢ÈëÅÁ¥À¥ì¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¤ò¤ªÆù¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ»®¤Ç¤´Äó¶¡¡£¥¿¥ì¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¥¸¥å¡¼¥¸¥å¡¼ÌÄ¤ë²»¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì¡×¡Ö¥¥à¥Á¡×¡Ö¥¹¡¼¥×¡×¤â¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¡¢¾ÆÆùÅ¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÎ¸³¤òÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¾å¥«¥ë¥Ó¾Æ¤Äê¿©¡×¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ó¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¥µ¥·¤¬Æþ¤Ã¤¿¸·ÁªÉô°Ì¡È¥¿¥Æ¥Ð¥é¡É¤ò»ÈÍÑ¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤ªÆù¤Î»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ëÄê¿©¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥å¡¼
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¤ªÆù¤Ë¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥Ê¥à¥ë¤È²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¡£¶ñÂô»³¤Ç¤ªÆù¤âÌîºÚ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿´¤â¤ª¤Ê¤«¤âËþ¤¿¤¹¾ÆÆùÐ§¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´Ö¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤éÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp
TEL¡§045-224-7200
¥¿¥ó¤ä¥Ï¥é¥ß¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¾ÆÆùÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¡ª
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¡Öµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)¤ËÁ´¹ñ79Å¹ÊÞÌÜ¡¢°ñ¾ë¸©¤Ë¤Ï£µÅ¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÅÚ±ºÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Öµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡×¤Ï¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¾ÆÆù¤òÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇËþµÊ¤Ç¤¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¥«¥Ã¥È¤Î¿·Á¯¤Ê¤ªÆù¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÅ´ÈÄ¾ÆÆùÄê¿©¡×¤ä¡¢Æù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¾ÆÆùÐ§¡×¤¬´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥¿¥ó¤ä¥Ï¥é¥ß¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¾ÆÆùÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉô°Ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¡¢¥¸¥å¡¼¥¸¥å¡¼¤È²»¤òÎ©¤Æ¤ëÅ´ÈÄ¤«¤é¹á¤ë¾ÆÆù¤¬¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ë¡È¤´¤Á¤½¤¦»þ´Ö¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·Å¹¾ðÊó¡§µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ² ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÅÚ±ºÅ¹
¡¦½»½ê¡¡¡¡¡§°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¾å¹âÄÅ367 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÅÚ±ºÅ¹3F
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§029-875-9929
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á21»þ¡¡ ¢¨¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢ÊÄÅ¹»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°
¢§Å¹ÊÞ¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/detail/?id=aeontsuchiura
¡½ µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ² ¤Î¤´¾Ò²ð ¡½
µ¤·Ú¤ËÅ´ÈÄ¾ÆÆù
¡Öµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡×¤Ï¡¢Å¹Æâ¥«¥Ã¥È¤Î¿·Á¯¤Ê¤ªÆù¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÅ´ÈÄ¾ÆÆùÄê¿©¡×¤È¡¢¾ÆÆù¤Î»Ý¤ß¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯À¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¾ÆÆùÐ§¡×¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¥Ï¥é¥ß¡¦ÆÚ¥¿¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ÆÆùÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄê¿©¤ÎÂ¾¡¢µí³Ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖÇß¤·¤½ÎäÌÍ¡×¡ÖÀÐÆéÆ¦ÉÙ¥Á¥²¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¾ÆÆùµ¤Ê¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¥Ï¥é¥ß¡¦ÆÚ¥¿¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ÆÆùÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄê¿©¤ÎÂ¾¡¢µí³Ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖÇß¤·¤½ÎäÌÍ¡×¡ÖÀÐÆéÆ¦ÉÙ¥Á¥²¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¾ÆÆùµ¤Ê¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÆÆùÅ¹¤ÎÌ£¤òÆü¾ï¤Ç
¡¡¡ÖÅ´ÈÄ¾ÆÆùÄê¿©¡×¤Ï¡¢ÈëÅÁ¥À¥ì¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¤ò¤ªÆù¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ»®¤Ç¤´Äó¶¡¡£¥¿¥ì¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¥¸¥å¡¼¥¸¥å¡¼ÌÄ¤ë²»¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì¡×¡Ö¥¥à¥Á¡×¡Ö¥¹¡¼¥×¡×¤â¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¡¢¾ÆÆùÅ¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÎ¸³¤òÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¾å¥«¥ë¥Ó¾Æ¤Äê¿©¡×¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ó¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¥µ¥·¤¬Æþ¤Ã¤¿¸·ÁªÉô°Ì¡È¥¿¥Æ¥Ð¥é¡É¤ò»ÈÍÑ¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤ªÆù¤Î»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ëÄê¿©¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥å¡¼
¢£µí¥«¥ë¥Ó¾Æ¤Äê¿©
¡¡¡¡950±ß¡ÊÀÇ¹þ1,045±ß¡Ë
¡¡¡¡Ã±ÉÊ¡Ê¤´¤Ï¤ó¡¦¥¹¡¼¥×Ìµ¤·¡Ë150±ß°ú¤¡ª
»é¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¾ÆÆùÄêÈÖ¤Î¥«¥ë¥Ó¤ò¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤¦ÆÃÀ½¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤Ï¤ó¡¢¥¥à¥Á¡¢¥¹¡¼¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤ÎÄê¿©¤Ç¤¹¡£
¢£Á´ÉôÀ¹¤êÄê¿©
¡¡¡¡1,080±ß¡ÊÀÇ¹þ1,188±ß¡Ë
¡¡¡¡Ã±ÉÊ¡Ê¤´¤Ï¤ó¡¦¥¹¡¼¥×Ìµ¤·¡Ë150±ß°ú¤¡ª
µí¥«¥ë¥Ó¡¦ÆÚ¥¿¥ó¡¦ÆÚ¥«¥ë¥Ó¤Î£³¼ï¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡£¾ÆÆù²°¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ö¿§¡¹¤Ê¤ªÆù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÄê¿©¤Ç¤¹¡£
¢£»Ý¿É¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¥Ï¥é¥ßÐ§
¡¡¡¡980±ß¡ÊÀÇ¹þ1,078±ß¡Ë
»é¤ÎÈþÌ£¤·¤¤Âç¤Ö¤ê¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤È¡¢Æù¤Î»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥Ï¥é¥ß¤Ë»Ý¿É¥À¥ì¤òÍí¤á¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢¥ä¥ß¥Ä¥¤Ë¤Ê¤ë¾ÆÆùÐ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡830±ß¡ÊÀÇ¹þ913±ß¡Ë
¡¡¡¡950±ß¡ÊÀÇ¹þ1,045±ß¡Ë
¡¡¡¡Ã±ÉÊ¡Ê¤´¤Ï¤ó¡¦¥¹¡¼¥×Ìµ¤·¡Ë150±ß°ú¤¡ª
»é¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¾ÆÆùÄêÈÖ¤Î¥«¥ë¥Ó¤ò¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤¦ÆÃÀ½¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤Ï¤ó¡¢¥¥à¥Á¡¢¥¹¡¼¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤ÎÄê¿©¤Ç¤¹¡£
¢£Á´ÉôÀ¹¤êÄê¿©
¡¡¡¡1,080±ß¡ÊÀÇ¹þ1,188±ß¡Ë
¡¡¡¡Ã±ÉÊ¡Ê¤´¤Ï¤ó¡¦¥¹¡¼¥×Ìµ¤·¡Ë150±ß°ú¤¡ª
µí¥«¥ë¥Ó¡¦ÆÚ¥¿¥ó¡¦ÆÚ¥«¥ë¥Ó¤Î£³¼ï¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡£¾ÆÆù²°¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ö¿§¡¹¤Ê¤ªÆù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÄê¿©¤Ç¤¹¡£
¢£»Ý¿É¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¥Ï¥é¥ßÐ§
¡¡¡¡980±ß¡ÊÀÇ¹þ1,078±ß¡Ë
»é¤ÎÈþÌ£¤·¤¤Âç¤Ö¤ê¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤È¡¢Æù¤Î»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥Ï¥é¥ß¤Ë»Ý¿É¥À¥ì¤òÍí¤á¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢¥ä¥ß¥Ä¥¤Ë¤Ê¤ë¾ÆÆùÐ§¤Ç¤¹¡£
¢£¾ÆÆù¥Ó¥Ó¥ó¥ÐÐ§
¡¡¡¡830±ß¡ÊÀÇ¹þ913±ß¡Ë
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¤ªÆù¤Ë¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥Ê¥à¥ë¤È²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¡£¶ñÂô»³¤Ç¤ªÆù¤âÌîºÚ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿´¤â¤ª¤Ê¤«¤âËþ¤¿¤¹¾ÆÆùÐ§¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ² ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´Ö¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤éÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp
TEL¡§045-224-7200