¥ê¥³¡¼¡¢¡ÖGemma 3 27B¡×¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹Æ³Æþ¤ËºÇÅ¬¤ÊÆüËÜ¸ìLLM¤ò³«È¯
¡Á¥¨¥Õ¥µ¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Î¡ÖPrivate AI Platform on PRIMERGY¡×¤ËÅëºÜ¤·¤ÆÄó¶¡³«»Ï¡Á
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³¡¼¡Ê¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Âç»³ ¹¸)¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëÆüËÜ¸ìÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë*1¡Ê°Ê²¼¡¢LLM¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Google¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¡ÖGemma 3 27B*2¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ËºÇÅ¬¤Ê¹âÀÇ½LLM¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜLLM¤Ï¡¢¥ê¥³¡¼ÆÈ¼«¤Î¥â¥Ç¥ë¥Þ¡¼¥¸*3µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤«¤éÂçÉý¤ÊÀÇ½¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤ò´Þ¤àÌó1Ëü5Àé·ï¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤ÇÄÉ²Ã³Ø½¬¤·¤¿Instruct¥â¥Ç¥ë¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿Chat Vector*4¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎChat Vector¤ò³«È¯¤·¡¢¡ÖGemma 3 27B¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±µ¬ÌÏ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤ÎLLM¤È¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯É¾²Á¤Î·ë²Ì¡¢ÊÆOpenAI¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥â¥Ç¥ë¡Ögpt-oss-20b*5¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±Åù¤ÎÀÇ½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤ò½Å»ë¤·¤¿Èó¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë*6¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¤¤½é´ü±þÅúÀ*7¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤¼¹É®Ç½ÎÏ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ç¤Î³èÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë¥µ¥¤¥º¤Ï270²¯¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹âÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢PC¥µ¡¼¥Ð*8Åù¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈLLMÆ³Æþ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£LLM¤Ï¹â¤¤ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤Ë¤è¤ë´Ä¶Éé²Ù¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¹âÀÇ½¤ÊËÜLLM¤Ï¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜLLM¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ÄÊÌÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯12·î²¼½Ü¤«¤é¤Ï¡¢¥¨¥Õ¥µ¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¸þ¤±¤ÎÂÐÏÃ·¿À¸À®AI ´ðÈ×¡ÖPrivate AI Platform on PRIMERGY¡ÊVery Small ¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤Ë¡¢ËÜLLM¤ÎÎÌ»Ò²½¥â¥Ç¥ë¤ÈÀ¸À®AI³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDify¡Ê¥Ç¥£¥Õ¥£¡Ë¡×¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢LLMÆ°ºî´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤éÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜLLM¤ÈDify¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¼«¼Ò¤Î¶È¼ï¡¦¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À¸À®AI¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¥Î¡¼¥³¡¼¥É¤ÇºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖDify»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ë¤è¤ëÈ¼Áö»Ù±ç¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¼ÒÆâ¤ËAI¤ÎÀìÌç¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÀ¸À®AI¤Î¶ÈÌ³³èÍÑ¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¿äÏÀÀÇ½*9¤ä¶È¼ïÆÃ²½¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥³¡¼¤¬¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëÀÇ½¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥³¡¼¤ÎLLM¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥³¡¼¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶È¼ï¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë AI ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥ª¥Õ¥£¥¹¡¿¸½¾ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ¾²Á·ë²Ì¡Û
Ê£»¨¤Ê»Ø¼¨¤ä¥¿¥¹¥¯¤ò´Þ¤àÂåÉ½Åª¤ÊÆüËÜ¸ì¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¡ÖELYZA-tasks-100¡×¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¡¼¥ó¤ÎÂÐÏÃÇ½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖJapanese MT-Bench¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÇ½¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¥³¡¼¤¬³«È¯¤·¤¿LLM¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÆOpenAI¤¬³«È¯¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥â¥Ç¥ë¡Ögpt-oss-20b¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¹âÀÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±Åù¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¾¥â¥Ç¥ë¤È¤ÎÈæ³Ó·ë²Ì
¡Êº£²ó³«È¯¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬²¼¤«¤é2ÃÊÌÜ¡¢¤½¤ÎÎÌ»Ò²½¥â¥Ç¥ë¤¬ºÇ²¼ÃÊ¡Ë
³Æ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Î³µÍ×¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Japanese MT-Bench¡§¥Þ¥ë¥Á¥¿¡¼¥óÂÐÏÃÀßÄê¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¡£¥¿¥¹¥¯¤Ï¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢Ãê½Ð¡¢¿ÍÊ¸¡¢¿ô³Ø¡¢¿äÏÀ¡¢¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¡¢STEM¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éÀ®¤ë¡£¥¹¥³¥¢¤ÎÈÏ°Ï¤Ï1¡ÊºÇÄã¡Ë¤«¤é10¡ÊºÇ¹â¡Ë¡£
Elyza-tasks-100¡§Ê£»¨¤Ê»Ø¼¨¡¦¥¿¥¹¥¯¤ò´Þ¤à¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¡£Í×Ìó¤Î½¤Àµ¡¢°Õ¿Þ¤Îµâ¤ß¼è¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê·×»»¡¢ÂÐÏÃÀ¸À®¤Ê¤É¹ÈÏ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤«¤éÀ®¤ë¡£¥¹¥³¥¢¤ÎÈÏ°Ï¤Ï1¡ÊºÇÄã¡Ë¤«¤é5¡ÊºÇ¹â¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤ÏJapanese MT-Bench¤È¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤ò»»½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥³¥¢¤ò2ÇÜ¤Ë¤·¤ÆÈæ³Ó¡£
¥¨¥Õ¥µ¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ÊÝÅÄ ±×ÃËÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³¡¼¤Î³«È¯¤·¤¿¹âÀÇ½¤ÊLLM¤È¾®µ¬ÌÏ¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò»ý¤ÄÂÐÏÃ·¿À¸À®AI´ðÈ×¡ÖPrivate AI Platform on PRIMERGY¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈÎÇäÌÖ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
»ä¤¿¤Á¤Ï³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¦ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¦ÂÎÀ©¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÌ´¤Î¤¢¤ëÌ¤Íè¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³¡¼¡¡¥ê¥³¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹BU AI¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶ÈËÜÉô ËÜÉôÄ¹¡¡ÇßÄÅ ÎÉ¾¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢Í¥¤ì¤¿´ðËÜÀÇ½¤ò»ý¤ÄGoogle¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê´ðÈ×¥â¥Ç¥ëGemma 3 27B¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹Æ³Æþ¤ËºÇÅ¬¤ÊÆüËÜ¸ìLLM¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Õ¥µ¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥ºÍÍ¤Ë¤è¤ë¿×Â®¤ÊÀ½ÉÊ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Private AI Platform on PRIMERGY¤Ø¤Î¤³¤ÎÆüËÜ¸ìLLM¤ÎÅëºÜ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¼Ò¤Îµ»½Ñ¤È¶¯¤ß¤¬·ë½¸¤·¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤ò¡¢¥ê¥³¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÄó¶¡ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¡¢È¼Áö»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
*1¡¡ Large Language Model ¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë:¿Í´Ö¤¬ÏÃ¤·¤¿¤ê½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡Ê¼«Á³¸À¸ì¡Ë¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÛ£ËæÀ¤ä¤æ¤é¤®¤ò¡¢Ê¸¾Ï¤ÎÃæ¤ÇÎ¥¤ì¤¿Ã±¸ì´Ö¤Î´Ø·¸¤Þ¤Ç¤òÇÄ°®¤·¡ÖÊ¸Ì®¡×¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿½èÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¡Ö¼«Á³Ê¸¤Î¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¡×¤ä¡ÖÊ¸½ñ¤ÎÍ×Ìó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½èÍý¤ò¿Í´ÖÊÂ¤ß¤ÎÀºÅÙ¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¡¢³Ø½¬¤âÍÆ°×¤Ë¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¡£
*2¡¡ https://ai.google.dev/gemma/docs/core?hl=ja
*3¡¡¥â¥Ç¥ë¥Þ¡¼¥¸¡§Ê£¿ô¤Î³Ø½¬ºÑ¤ß¤ÎLLM¥â¥Ç¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤êÀÇ½¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ë¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤Î¤³¤È¡£GPU¤Î¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê·×»»¥ê¥½¡¼¥¹¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¥â¥Ç¥ë³«È¯¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*4¡¡ Chat Vector¡§»Ø¼¨ÄÉ½¾Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¥¦¥§¥¤¥È¤òº¹¤·°ú¤¡¢»Ø¼¨ÄÉ½¾Ç½ÎÏ¤Î¤ß¤òÃê½Ð¤·¤¿¥Ù¥¯¥È¥ë¡£
*5¡¡¡¡https://openai.com/ja-JP/index/introducing-gpt-oss/
*6¡¡¡¡Èó¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë:³Ø½¬ºÑ¤ßÃÎ¼±¤«¤éÄ¾ÀÜ²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ë»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¡£¿äÏÀ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¾ÊÎ¬¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌÀ³Î¤Ê»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð¡¢¿×Â®¤Ë²óÅúÀ¸À®¤¬²ÄÇ½¡£
*7 ½é´ü±þÅúÀTime to First Token: TTFT¡§¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬AI¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ê¼ÁÌä¤ä»Ø¼¨¡Ë¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬ºÇ½é¤Î½ÐÎÏ¥Æ¥¥¹¥È¡Ê¥È¡¼¥¯¥ó¡Ë¤òÀ¸À®¤·»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤òÂ¬Äê¤¹¤ë±þÅúÂ®ÅÙ¤Î»ØÉ¸¡£¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¡ÊUX¡Ë¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤¹¤ë»ØÉ¸¡£
*8 PC¥µ¡¼¥Ð¡§°ìÈÌÅª¤Ê¥Ñ¥½¥³¥óÀ½ÉÊ¤È¶¦ÄÌ¤Îµ»½Ñ¤ä»ÅÍÍ¡¢ÉôÉÊ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤ÆÀß·×¡¢À½Â¤¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ð¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡£¥µ¡¼¥Ð¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï°Â²Á¤ËÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¡£
*9¡¡¡¡¿äÏÀÀÇ½¡§LLM¤¬Ã±¤Ë¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤ê¥Æ¥¥¹¥È¤òÀ¸À®¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é¤Ê¤ëÏÀÍýÅª¤Ê»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ·ëÏÀ¤òÆ³¤½Ð¤¹ÀÇ½¡£
¢£¥ê¥³¡¼¤ÎAI³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥³¡¼¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤ËAI³«È¯¤ò³«»Ï¤·¡¢2015Ç¯¤«¤é¤Ï²èÁüÇ§¼±µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¿¼ÁØ³Ø½¬AI¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢³°´Ñ¸¡ºº¤ä¿¶Æ°¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢À½Â¤Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤«¤é¤Ï¼«Á³¸À¸ì½èÍýµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤ÎÊ¸½ñ¤ä¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡ÊVOC¡Ë¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¸ÜµÒÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»Å»ö¤ÎAI¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯¤«¤é¤ÏÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ë¤â¤¤¤ÁÁá¤¯Ãå¼ê¤·¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥ê¥³¡¼ÆÈ¼«¤ÎLLM¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢700²¯¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤Ç¤âÆ³Æþ²ÄÇ½¤ÊÆü±ÑÃæ3¸À¸ìÂÐ±þ¤ÎLLM¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤ÆÄó¶¡²ÄÇ½¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊAI¤Î´ðÈ×³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥³¡¼¤ÏLLM³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¥â¥Ç¥ë¥Þ¡¼¥¸µ»½Ñ¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢Â¿ÍÍ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¼êË¡¡¦µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍÑÅÓ¤ä´Ä¶¤ËºÇÅ¬¤Ê´ë¶ÈÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈLLM¤òÄã¥³¥¹¥È¡¦Ã»Ç¼´ü¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁüÇ§¼±¤ä¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢²»À¼Ç§¼±AI¤Î¸¦µæ³«È¯¤â¿ä¿Ê¤·¡¢²»À¼ÂÐÏÃµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÄó¶¡¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¾ðÊó¡§
¥¨¥Õ¥µ¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¸þ¤±¤ÎÂÐÏÃ·¿À¸À®AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖPrivate AI Platform on PRIMERGY¡×
https://www.fsastech.com/ja-jp/products/primergy/solution/private-ai-platform/
¢¨¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
|¡¡¥ê¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡|
¥ê¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢°õºþ¤ª¤è¤Ó²èÁü¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÀ¤³¦Ìó200¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯3·î´ü¥°¥ë¡¼¥×Ï¢·ëÇä¾å¹â2Ãû5,278²¯±ß¡Ë¡£
¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë´¿¤Ó¤ò¡¡ÁÏ¶È°ÊÍè85Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¡¢¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤ÎÊÑ³×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ÎÈ¯´ø¤ò»Ù¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jp.ricoh.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³¡¼¡¡https://jp.ricoh.com/
¹Êó¼¼ TEL¡§050-3814-2806 (Ä¾ÄÌ) E-mail¡§koho@ricoh.co.jp
