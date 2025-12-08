¥®¥¬¥Õ¥©¥È¥ó¡¢ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÍÑ²Ã¹©¸þ¤±¥¨¥¥·¥Þ¥ìー¥¶ー¤òÆüËÜ¹ñÆâ´ë¶È¤ËÀßÃÖ
ÆÊÌÚ¸©¾®»³»Ô--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- È¾Æ³ÂÎ¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£ÍÑ¸÷¸»¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¥®¥¬¥Õ¥©¥È¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©¾®»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ÝÇÈÎ¶Íº¡Ë¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²Ã¹©¸þ¤±¥¨¥¥·¥Þ¥ìー¥¶ー¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤ËÇ¼Æþ¤·¡¢11·î¤ËÁõÃÖ¤ÎÀßÃÖ¤ò´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥®¥¬¥Õ¥©¥È¥ó¤Ç¤Ï½¾ÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿È¾Æ³ÂÎ¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£ÍÑ¸÷¸»¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¸å¹©ÄøÍÑ¤ÎºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²Ã¹©ÍÑ¸÷¸»¤ò³«È¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×G300K¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥Ö¥¹¥È¥ìー¥È¤Î²Ã¹©ÍÑÁõÃÖ¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤ëKrF¡Ê248nm¡Ë¤Î¥¨¥¥·¥Þ¥ìー¥¶ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â½ÐÎÏ¡¢¹â·«¤êÊÖ¤·¡¢¹â²ÔÆ¯Î¨¡¢Ä¹¼÷Ì¿¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¥·¥Þ¥ìー¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Ã¹©¤Ï¡¢¼ç¤ËÄ¾·Â10¦Ìm°Ê²¼¤ÎÈùºÙ¤Ê·ê¤¢¤±¤ä¥È¥ì¥ó¥Á²Ã¹©¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¥µー¥Ðー¸þ¤±¤òÃæ¿´¤ËÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Á¥Ã¥×¥ì¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤¿ºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÀ½Â¤¤ØºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÀßÃÖ¤Ç¤Ï¡¢Åö¼ÒG300K¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯À½ºî½ê¤Î²Ã¹©ÁõÃÖ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Î²Ã¹©·ë²ÌÅù¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü¤è¤ê³«ºÅ¤ÎSEMICON Japan 2025Ê»Àß¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥®¥¬¥Õ¥©¥È¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO ±ÝÇÈÎ¶Íº ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥®¥¬¥Õ¥©¥È¥ó¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤ÎÁ°¹©Äø¤ÇºÇ½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£ÍÑ¸÷¸»¤Î¸¦µæ³«È¯¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¸å¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥¥·¥Þ¥ìー¥¶ー¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµµæ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸¦µæ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¸÷¸»¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥¥·¥Þ¥ìー¥¶ー¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ»º¶È³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
businesswire.com¤Ç¥½ー¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¡§https://www.businesswire.com/news/home/20251207463277/ja/
Contacts
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤ÎÏ¢ÍíÁë¸ý¡§¡¡
¥®¥¬¥Õ¥©¥È¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô
E¥áー¥ë: web_info@gigaphoton.com
Source: Gigaphoton Inc.