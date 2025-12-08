¡Ö198Ëü±ß¤Ç³«¶È¡¢Ç¯¶â¡ÜÉû¼ýÆþ¤ò¼Â¸½¡ª¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¡È¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡É¡×
198Ëü±ß¤Ç³«¶È¡¢Ç¯¶â¡ÜÉû¼ýÆþ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡È¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡É¤¬ÃÂÀ¸¡£
ÄêÇ¯¸å¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇû¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¤¿¡¢
¿·¤·¤¤¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤¬Àµ¼°¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å»Ê¤âÉô²¼¤â¤¤¤Ê¤¤¡È¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÆ¯¤Êý¡É¤È¡¢
¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î²¹¤«¤¤¸òÎ®¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢
¥·¥Ë¥¢ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ¯¤Êý¤Î¼«Í³¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤È¤·¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢
¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤¬¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤²¤Ñ¤óÀìÌç¤Î¡È¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡É¡£
¾å»Ê¤âÉô²¼¤â¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏºÇ¾®¸Â
¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î²¹¤«¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤ë
¤Þ¤µ¤Ë ¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤ÇÆ¯¤±¤ë¡É ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
1. 198Ëü±ß¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ëÄã¥ê¥¹¥¯¥â¥Ç¥ë
¤¢¤²¤Ñ¤óÀìÍÑ¤Î¼«¼ÒÀ½ºî¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ç³«¶È²ÄÇ½¡£
198Ëü±ß¤ÎÄã¥³¥¹¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¸¦½¤¡¦»ÅÆþ¤ì¡¦ÈÎÇä¥µ¥Ýー¥È¤ÏËüÁ´¤Ç¤¹¡£
Éû¼ýÆþ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤¢¤²¤Ñ¤óÈÎÇä¤¬¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
2. ·î³Û¸ÇÄê¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡õ½µµÙ4Æü²ÄÇ½
Çä¾å¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤·î³Û¸ÇÄê¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤Ç°Â¿´±¿±Ä
½µµÙ4Æü¤â²ÄÇ½¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æ¯¤Êý¤¬¼Â¸½
¡ÈÌµÍý¤Ê¤¯²Ô¤²¤ë¤¢¤²¤Ñ¤ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡É¤È¤·¤Æ¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
3. ¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â³ÎÊÝ
´°Á´¸ÉÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î¤Û¤É¤è¤¤¸òÎ®¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤Ë¡£
¡ÖÄêÇ¯¸å¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤ë¡×
¤½¤ó¤ÊÍýÁÛÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
4. ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡È¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¤Ç¤â¸ÉÆÈ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤¢¤²¤Ñ¤óÈÎÇä¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿·¤·¤¤¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤Û¤É¤è¤¤¸òÎ®¤È¡¢Éû¼ýÆþ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ê¥ê¥Ùー¥¸¥å¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÍ¸Â²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ß§Ã«ÎÉ»Ò¡Ë
¢£ ´ë¶È¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥ê¥Ùー¥¸¥å¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÍ¸Â²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÌÀ¿ÀÄ®3-26-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ß§Ã« ÎÉ»Ò
ÀßÎ©¡§2005Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ーÀ½ºî»ö¶È¡¢¿©Ê¸²½»ö¶È
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§042-631-1538
¥áー¥ë¡§p@obasanda.com
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://obasanda.com
¼Ì¿¿¤Ï±Ä¶ÈÉ÷·Ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¡È¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡É¤Î¼ÖÎ¾¤Ï·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£