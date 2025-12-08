¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÌÜÁ°¡ª¥ê¥Ã¥Á¤Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡¡¹õ¥È¥ê¥å¥ÕÌ£¡×¤ò12·î9Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¡ª¹üÉÕ¤¥Á¥¥ó2¼ïÎà¤â12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÈ¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸«¸¦²ð¡Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë5¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î¡Ö¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¡×¡¢¡Ö¤¿¤Î¤·¤¤¤ª¥È¥¯¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡×¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡¡¹õ¥È¥ê¥å¥ÕÌ£¡×239±ß¡ÊÀÇ¹þ258±ß¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó16,400Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎBE:FIRST¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·TVCM¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ßBE:FIRST ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥¥ó¡ÙÊÓ¤ÎÊü±Ç¤â³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°ì¸ý¤Ç¹¤¬¤ëìÔÂô´¶¡£¥ê¥Ã¥Á¤Ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡¡¹õ¥È¥ê¥å¥ÕÌ£¡×¤òÌó200Ëü¸Ä¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡ª
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó»Ô¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤Î¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Ñ¥¦¥Àー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡¡¹õ¥È¥ê¥å¥ÕÌ£¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤Î¥¸¥åー¥·ー¤ÊÆù½Á¤Ë¡¢¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤´ÃÚÁö¥Á¥¥ó¤Ç¡¢¹á¤êË¤«¤Ê¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û ¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡¡¹õ¥È¥ê¥å¥ÕÌ£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û 2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡
¡Ú²Á³Ê¡Û 239±ß¡ÊÀÇ¹þ258±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡Û Á´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢»º¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Ñ¥¦¥Àー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤Ç¤¹¡£¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¥Á¥¥ó¤Î»Ý¤ß¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¹üÉÕ¤¥Á¥¥ó¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡ª
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥Á¥¥ó¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿°á¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥¥ó¡Ê¹üÉÕ¤¡Ë¡×¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ê¡ÖÄ¾²Ð¾Æ¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¥ì¥Ã¥°¡Ê¹üÉÕ¤¡Ë¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¹üÉÕ¤¡×¥¿¥¤¥×¤Î¥Á¥¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Á¥¥ó¾¦ÉÊÁ´9¼ïÎà¡Ê¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ´Þ¤à¡Ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥±ー¥¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¹üÉÕ¤¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Á¥¥ó¡Û
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û ¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥¥ó¡Ê¹üÉÕ¤¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û 2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡
¡Ú²Á³Ê¡Û 334±ß¡ÊÀÇ¹þ360±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡Û Á´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿°á¤È¡¢¥×¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¥¸¥åー¥·ー¤ÊÆù´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¹üÉÕ¤¥Á¥¥ó¤Ç¤¹¡£18¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹&¥Ïー¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤Î¹üÉÕ¤¥Á¥¥ó¤Ç¡¢ÆóÃÊ»Å¹þ¤ß¤Î¹©Äø¤Ë¤è¤ê¡¢¹á¤ê¤ÈÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û Ä¾²Ð¾Æ¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¥ì¥Ã¥°¡Ê¹üÉÕ¤¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û 2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡
¡Ú²Á³Ê¡Û 462±ß¡ÊÀÇ¹þ498±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡Û Á´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û Æù¤ÎÉ½ÌÌ¤òÄ¾²Ð¤ÇßÕ¤Ã¤¿¹á¤Ð¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¡¢¹¹¤Ë¥ªー¥Ö¥ó¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¸¥åー¥·ー¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¹üÉÕ¤¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¥·¥å¥¬ー¤ÈÆÃµé¾ßÌý¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤ê¤ó¤´²Ì½Á¤È¹áÌ£ÌîºÚ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ8¡ó¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ°è¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤ÎÄêÈÖ¥Á¥¥ó¡Û
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û ¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡Ê¹ü¤Ê¤·¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û 223±ß¡ÊÀÇ¹þ240±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡Û Á´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿°á¤Î¿©´¶¤È¡¢½À¤é¤«¤¯¤Æ¥¸¥åー¥·ー¤Ê·ÜÆù¤Î»Ý¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¹ü¤Ê¤·¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û ¥¯¥ê¥¹¥Ôー¥Á¥¥ó¡Ê¥×¥ìー¥ó¡¦¹ü¤Ê¤·¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û 175±ß¡ÊÀÇ¹þ189±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡Û Á´¹ñ
¡ÚÆâÍÆ¡Û¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Ôー¤Ê°á¤Î¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¾ßÌý¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ8¡ó¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ°è¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥¥ó¥»¥Ã¥È¡Û
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¡¡3¼ï¥Á¥¥ó¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È
¡ÚÂÐ¾Ý¿Í¿ô¡Û¡¡3～4¿Í¸þ¤±
¡Ú12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡ÛÀÇ¹þ3,024±ß
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡Û Á´¹ñ
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥¥ó¡Ê¹üÉÕ¤¡Ë¡ß3ËÜ
¡¦Ä¾²Ð¾Æ¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¥ì¥Ã¥°¡Ê¹üÉÕ¤¡Ë¡ß3ËÜ
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡Ê¹ü¤Ê¤·¡Ë¡ß3¸Ä
ÄêÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¹üÉÕ¤¥Á¥¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿Âç¿Í¿ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ñー¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û ¥×¥ì¥Á¥¡ß¥Á¥¥ó¥ì¥Ã¥°¥»¥Ã¥È
¡ÚÂÐ¾Ý¿Í¿ô¡Û 2～3¿Í¸þ¤±
¡Ú12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡ÛÀÇ¹þ2,394±ß
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡Û Á´¹ñ
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥¥ó¡Ê¹üÉÕ¤¡Ë¡ß3ËÜ
¡¦Ä¾²Ð¾Æ¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¥ì¥Ã¥°¡Ê¹üÉÕ¤¡Ë¡ß3ËÜ
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¹üÉÕ¤¥Á¥¥ó¤Î6ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡õ¥Ïー¥Ö¹á¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥¥ó¤ÈÄ¾²Ð¾Æ¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¥ì¥Ã¥°¤Î2¼ïÎà¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û ¥×¥ì¥Á¥¡ß¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¥»¥Ã¥È
¡ÚÂÐ¾Ý¿Í¿ô¡Û 2～3¿Í¸þ¤±
¡Ú12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡ÛÀÇ¹þ1,620±ß
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡Û Á´¹ñ
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥¥ó¡Ê¹üÉÕ¤¡Ë¡ß3ËÜ
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡Ê¹ü¤Ê¤·¡Ë¡ß3¸Ä
18¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡õ¥Ïー¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥¥ó¤ÈÄêÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û ¥Õ¥¡¥ß¥Á¥6¸Ä¥»¥Ã¥È
¡ÚÂÐ¾Ý¿Í¿ô¡Û 2～3¿Í¸þ¤±
¡Ú12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡ÛÀÇ¹þ1,320±ß
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡Û Á´¹ñ
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡Ê¹ü¤Ê¤·¡Ë¡ß6¸Ä
¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡ª¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤ò6¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¹ü¤Ê¤·¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤´²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¡¡¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡ß¥¯¥ê¥¹¥Ôー¥Á¥¥ó¥»¥Ã¥È
¡ÚÂÐ¾Ý¿Í¿ô¡Û¡¡2～3¿Í¸þ¤±
¡Ú12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡ÛÀÇ¹þ1,167±ß
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡Û Á´¹ñ
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡Ê¹ü¤Ê¤·¡Ë¡ß3¸Ä
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Ôー¥Á¥¥ó¡Ê¥×¥ìー¥ó¡¦¹ü¤Ê¤·¡Ë¡ß3¸Ä
ÄêÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤È¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿°á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Ôー¥Á¥¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ü¤Ê¤·¥Á¥¥ó6¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ8¡ó¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ°è¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÄÌ¾ï²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥»ー¥ë½ªÎ»¸å¤ÎÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¤ÎÃÍ°ú¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥¥ó¤Ï¡¢¤ª¥È¥¯¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
£±.´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Á¥¥ó¤¬¤ª¥È¥¯¡ª
¡¡ÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥¥ó¾¦ÉÊ¤ò12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2¸ÄÇã¤¦¤´¤È¤Ë30±ß°ú¤¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÀÇ¹þ²Á³Ê¤«¤é¤ÎÃÍ°ú¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÄÌ¾ï²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥»ー¥ë½ªÎ»¸å¤ÎÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¤ÎÃÍ°ú¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£².ÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥¥ó¥»¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯1ËÜÌµÎÁ°ú´¹·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë
¡¡12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´Ö¤Ë¡Ö3¼ï¥Á¥¥ó¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥×¥ì¥Á¥¡ß¥Á¥¥ó¥ì¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊ¤ªÅÏ¤·»þ¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ1ÉÊ¤Ë¤Ä¤1Ëç¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥êー¥°¥êー¥ó¥À¥«¥é¡¡ÇþÃã2L¡×¡Ö¥µ¥ó¥È¥êー°Ë±¦±ÒÌç2L¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«1¸Ä¤Ë»È¤¨¤ë¥É¥ê¥ó¥¯ÌµÎÁ°ú´¹·ô¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.family.co.jp/campaign/spot/famima-xmas2025_d3gyBp9z.html
¢£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥¥ó¤Ï¤´Í½Ìó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¥Á¥¥ó¤ª¤è¤Ó¥Á¥¥ó¥»¥Ã¥È¤Ï¤´Í½Ìó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼õ¤±¼è¤êÆü¤Î3ÆüÁ°¸áÁ°9»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢»þ´Ö¤ò»ØÄê¤·¤ÆÅ¹Æ¬¤Î¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Å¹Æ¬¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¤Ç¤Ï¥Á¥¥ó¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¤´Í½Ìó¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ª¼ê·Ú¥µ¥¤¥º¤Î¥±ー¥¤âÈ¯Çä¡ª
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û ¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥
¡Ú²Á³Ê¡Û 462±ß¡ÊÀÇ¹þ498±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û 2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡Û Á´¹ñ¡Ê²Æì¸©¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥½ー¥¹¤È¤¤¤Á¤´¥À¥¤¥¹¤ò½Å¤Í¡¢È¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿À¸¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¾è¤»¤¿¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ8¡ó¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ°è¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£BE:FIRST¤¬¥Á¥¥ó¤òËËÄ¥¤ë¡ªÀã»³¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³Ú¤·¤à¿·TVCM¤âÁ´¹ñ¤Ë¤ÆÊü±Ç¡ª
¡¡2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎBE:FIRST¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·TVCM¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ßBE:FIRST ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥¥ó¡×ÊÓ¤òÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£BE:FIRST¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Î¥Á¥¥ó¤ò¼ê¤Ë¡¢Àã»³¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¤òËþµÊ¡£¥Á¥¥ó¤òËËÄ¥¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³Ú¤·¤àBE:FIRST¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ßBE:FIRST ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥¥ó¡ÙÊÓ
TVCMÊü±Ç³«»Ï¡§2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
½Ð±é¼Ô¡§BE:FIRST
³Ú¶Ê¡§³¹Åô¡¿BE:FIRST
Êü±ÇÃÏ°è¡§Á´¹ñ¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
Æ°²èURL¡§https://youtu.be/uDZHolfBU0w
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊØÍø¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£