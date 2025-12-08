ÁáÀ¥·Æ¤µ¤ó½Ð±é¡¢³Ú¶Ê¤Ï¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿ー¡ÖºÍÇ½¡×¡ª¡Ö£é£î¥¼¥êー¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤Î¿·TV-CM ¡Ö¼õ¸³¤Ë£é£î¥¼¥êー ¶ÛÄ¥¤âÌ£Êý¤Ë¡×ÊÓ
¡¡¿¹±ÊÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ COO¡¦¿¹ ¿®Ìé¡Ë¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ÈËèÆü¤ÎÀ¸³è¤òÁ°¸þ¤¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö£é£î¥¼¥êー¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤Î¿·TV-CM¡Ö¼õ¸³¤Ë£é£î¥¼¥êー ¶ÛÄ¥¤âÌ£Êý¤Ë¡×ÊÓ¤ò12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£CM¤Ë¤ÏÁáÀ¥·Æ¤µ¤ó¤¬¼õ¸³À¸Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡¢³Ú¶Ê¤Ïº£Ç¯¡Ö£é£î¥¼¥êー¡×¤ÎCM¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿ー¤Î¡ÖºÍÇ½¡×¤Ç¤¹¡£
CM¥¹¥Èー¥êー¡Ö¼õ¸³¤Ë£é£î¥¼¥êー ¶ÛÄ¥¤âÌ£Êý¤Ë¡×ÊÓ
¼õ¸³ÅöÆü¡£¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¡£
ÉáÃÊ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡£
¿©Íß¤Ê¤É¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤«¡Ä!!¡×¡¡
¶ÛÄ¥¤Ë¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤â¤¢¤Þ¤ê¹¢¤òÄÌ¤é¤º¼õ¸³²ñ¾ì¤Ø¡£
Æ»Ãæ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤¿¤Á¤¬¡¢¿´¤ÎÀ¼¤òÅÇÏª¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾ìÌÌ¤Ï»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Ë¡£
¡Ö£é£î¥¼¥êー¡×¤ò¥´¥¯¤Ã¤È°û¤ß¹þ¤à¤È¡¢ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¤¹ー¤Ã¤È¾Ã¤¨µî¤ê¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê¼õ¸³¥âー¥É¤Ë¡£
¡Ö¤¤¤±¤ë¡ª¤¤¤±¤ë¤¾¡ª¡×¡¡
¤½¤Î¶ÛÄ¥¤ò¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÊÑ¤¨¡¢Æþ³Ø»î¸³¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
TV-CM³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¿¹±ÊÀ½²Û ¡Ö¼õ¸³¤Ë£é£î¥¼¥êー ¶ÛÄ¥¤âÌ£Êý¤Ë¡×ÊÓ
¥ª¥ó¥¨¥¢³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î£¸Æü¡Ê·î¡Ë
30ÉÃCM URL¡§https://youtu.be/3Vbqij0oJag
¢¨12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°4»þ°Ê¹ß¡¢£é£î¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.youtube.com/@in_jelly_morinaga
¥á¥¤¥¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー/»£±Æ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
――ËÜÆü¤Î»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1Æü¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ö£é£î¥¼¥êー¡×¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç1ÆüÃæ¡¢ÎÏ¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――»£±ÆÃæ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¬¿È¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÊ¬¿È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤·Ð¸³¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶¾ð¤òÉ½¤¹ºÝ¤Ë¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤è¤¦¤Ê¤É´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――´ÆÆÄ¤«¤é¤É¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤ª¼êËÜ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é±éµ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¤Ê±éµ»¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥ïー¥Ã¡ª¡ª¡×¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÑ¤ËÍÙ¤ê¤À¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡ÖÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð°ì¤Ä¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´ÆÆÄ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥·ー¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Ê¬¿È¤Î¥·ー¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¸³²ñ¾ì¤Ç¶ÛÄ¥¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö£é£î¥¼¥êー¡×¤ò°û¤à¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£é£î¥¼¥êー¡×¤ò°û¤ó¤ÇÎÏ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£Æü¤Î»£±Æ¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¼ÂºÝ¤Î³Ø¹»À¸³è¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
º£¡¢¹â¹»£³Ç¯À¸¤Ç¤â¤¦¤¹¤°¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö·ù¤À¤Ê～¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë～¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ä¤Ç¤â´èÄ¥¤ë¡ª¤ä¤é¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿´¶¤Ïº£²ó¤ÎCM¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÊ¬¤«¤ë¡ª¡×¤È»×¤¤¡¢¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¶ÛÄ¥¤¹¤ëºÝ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¤³¤Î¶ÛÄ¥¤Îº¬¸»¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥¤Ï¤¤¤¤»É·ã¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â»þ¤Ë¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤ÎºÝ¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤Ï°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――CM¤ò¤´Í÷¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎCM¤ÏÉÔ°Â¤ÈÀï¤¦¼ç¿Í¸ø¤¬¶ÛÄ¥¤ò¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢»î¸³¤ËÄ©¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¿©Íß¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡Ö£é£î¥¼¥êー¡×¤ò°û¤ó¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
CM¥ì¥Ýー¥È
º£²ó¤ÎCM¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤¿¤Á¡×¡£ ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¤ÎÀ¼¤ò¡¢6¿Í¤ÎÊ¬¿È¤¬»×¤¤»×¤¤¤Ë¶«¤Ó¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø±é¤¸¤ëÁáÀ¥·Æ¤µ¤ó¤¬6¿Í¤ÎÊ¬¿ÈÃ£¤â±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥Ð¥¹Ää¡¢¤½¤·¤Æ¼õ¸³²ñ¾ì¤È¡¢¥É¥¥É¥¤¬¥Ôー¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢É½¾ð¤ÈÂÎ¤ò¹ª¤ß¤ËÆ°¤«¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶ÛÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡£CM¤Ç¤Ï¡¢6¿Í¤ÎÊ¬¿È¤ÎÞÕ¿È¤ÎÆ°¤¤Þ¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»£±Æ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
Ê¬¿È¤ò¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î´¶¾ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°¤¤äÉ½¾ð¤Ç¤½¤Î´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ëÁáÀ¥¤µ¤ó¡£´ÆÆÄ¤¬ÁáÀ¥¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÀ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¾ð¤ò½Ö»þ¤Ëºî¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¿©¤Î¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¥·ー¥ó¤Î¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥óÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥·ー¥ó¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÎ¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÃ£À®´¶¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¿¹±ÊÀ½²Û ¡Ö¼õ¸³¤Ë£é£î¥¼¥êー ¶ÛÄ¥¤âÌ£Êý¤Ë¡×ÊÓ¡¡(15ÉÃ)¡¡¥«¥Ã¥ÈÉ½
ÁáÀ¥·Æ¡Ê¤Ï¤ä¤»¡¦¤¤¤³¤¤¡Ë¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2007Ç¯6·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¥ì¥×¥í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¡£
2019Ç¯¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
2021Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥åー¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
2024Ç¯¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½é¼ç±é±Ç²è¡Ø°ã¹ñÆüµ¡Ù¤È¡Ø¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Âè16²óTAMA±Ç²è¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Ê½÷Í¥¾Þ¤ÈÂè67²ó¥Ö¥ëー¥ê¥Ü¥ó¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù¡¢¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð±é¡£
º£¸å¤â¸ø³«ÂÔµ¡ºî¤¬Â¿¿ô¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£é£î¥¼¥êー¥¨¥Í¥ë¥®ー¡ã£×£é£î¡ä¡×¡Ö£é£î¥¼¥êー¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ö¥É¥¦Åü¡ã£×£é£î¡ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö£é£î¥¼¥êー¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¼õ¸³¤äÉô³è¤Ê¤É¤Î¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾¡Éé»ö¤ËÄ©¤à¿Í¤¿¤Á¤òÄ¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼õ¸³¤Ê¤É¤Î¾¡Éé¤´¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÎÙ¤Ë¤¤¤ëÁêËÀ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö£é£î¥¼¥êー¡×¤Î¡È£é£î¡É¤ò³è¤«¤·¡¢¡É£×£é£î¡É¤òÁÊµá¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ö£é£î¥¼¥êー¥¨¥Í¥ë¥®ー¡ã£×£é£î¡ä¡×¡Ö£é£î¥¼¥êー¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ö¥É¥¦Åü¡ã£×£é£î¡ä¡×¤ò2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡¦ÄÌ¾ï¤Î¡Ö£é£î¥¼¥êー¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¡Ö£é£î¥¼¥êー¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ö¥É¥¦Åü¡×¤ÈÆ±ÉÊ¼Á
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤Î¡Ö£é£î¥¼¥êー¡×¤Î¡È£é£î¡È¤ò³è¤«¤·¡¢´ûÂ¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡È£×£é£î¡É¤òÁÊµá
¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²¼Éô¤Î±ÑÊ¸¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¥³¥Ôー¤È°Û¤Ê¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¾¦ÉÊ³µÍ×