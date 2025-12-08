Epics DAO¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥·¥êー¥º¤ÎÂ¿Â°À¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× Solana NFT ¥«ー¥É¤ò¸ø³«
ELSOUL LABO B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀîºêÊ¸Éð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEpics DAO¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿Â°À¡ÊMultiÂ°À¡Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×NFT¥«ー¥É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï
Epics DAO¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëËýÀÅª¤Ê¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥á¥ó¥Æ¥ÊーÊó½·¤Î·çÇ¡¡¢´óÉÕÊ¸²½¤À¤±¤Ç¤Ï·ÑÂ³À¤òÃ´ÊÝ¤·¤Å¤é¤¤¹½Â¤Åª²ÝÂê¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï²ò·è¤¬Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Web3¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Epics¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥ÜNFT¥«ー¥É¤Î¥ß¥ó¥È¤È¡¢NFTÂÐÀï¥«ー¥É¥²ー¥à¤È¤¤¤¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¼Ô¡¦»Ù±ç¼Ô¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤²ÁÃÍ½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Epics DAO: https://epics.dev/ja¡¡
NFT ÂÐÀï¥«ー¥É¥²ー¥à¤ÎÆÃÄ§
ËÜ¥²ー¥à¤Ç¤Ï40Ëç¤ÎNFT¥«ー¥É¤Ç¥Ç¥Ã¥¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°À©¤ÎÂÐÀï¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£NFT¥«ー¥É¤Ï¥«ー¥É¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¡¢¼ý½¸À¤ÈÀïÎ¬À¤¬Î¾Î©¤·¤¿¥²ー¥àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨»¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äBuilders Collective¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µーÆÃÅµNFT¤äµÇ°NFT¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¸ø¼°¥«¥Ã¥×Àï¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿Â°À¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥«ー¥É¤ò¸ø³«
º£²ó¤Ï¡¢Builders Guild¤Î»°¤Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤éÁªÈ´¤·¤¿Â¿Â°À¥«ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥É¤ÏMultiÂ°À¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿11Ëç¤Ç¤¹¡£
¥³¥¹¥È¤ÏÆüËÜ¸ìÉ½µ¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Óµ§¤ê¥¨¥Ê¥¸ー¡ÊÊ£¿ôÂ°À¤Î¤¦¤ÁÂåÉ½¿§¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄ¶µéËâË¡¤ÎÆÃÎã¥¨¥Ê¥¸ー¡Ë¤òÊ»µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥É¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖBuilders Guild - The First Investor¡×¡Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
¥â¥ó¥¹¥¿ー¥«ー¥É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ Investor ¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æú¤Î²¦¼Ô¡ÊMonarch of the Rainbow¡Ë
¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡§SR
¥³¥¹¥È¡§±ê¿åÁð¸÷°Ç
¥¿¥¤¥×¡§¥â¥ó¥¹¥¿ー - ¥É¥é¥´¥ó
µ§¤ê¥¨¥Ê¥¸ー¡§±ê
¹¶·â¡§7 / ¼éÈ÷¡§7
¥Æ¥¥¹¥È¡§Èô¹Ô¡£
²Ð²Ð²Ð¿å¿å¿åÁðÁðÁð¸÷¸÷¸÷°Ç°Ç°Ç: ¤³¤Î¥²ー¥à¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¡£
Ä¬¸÷¤Î¼é¸î¼Ô¡ÊTidekeeper of Radiance¡Ë
¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡§U
¥³¥¹¥È¡§¸÷¿å3
¥¿¥¤¥×¡§¥â¥ó¥¹¥¿ー - ¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó
µ§¤ê¥¨¥Ê¥¸ー¡§¿å
¹¶·â¡§3 / ¼éÈ÷¡§3
¥Æ¥¥¹¥È¡§¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢¥Îー¥¦¥§¥¤¥È¡£
¿å1: ¥³¥¹¥È2°Ê²¼¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー1ÂÎ¤ò¤½¤Î»ý¤Á¼ç¤Î¼ê»¥¤ËÌá¤¹¡£
¸÷1: ÂÐ¾Ý¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー1ÂÎ¤ò¥¦¥§¥¤¥È¾õÂÖ¤Ë¤·¡¢¼¡¤Î¥¿ー¥ó¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¿¼¹È¤Î±ÆÎµ¡ÊCrimson Shadow Dragon¡Ë
¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡§R
¥³¥¹¥È¡§±ê°Ç5
¥¿¥¤¥×¡§¥â¥ó¥¹¥¿ー - ¥É¥é¥´¥ó
µ§¤ê¥¨¥Ê¥¸ー¡§±ê
¹¶·â¡§5 / ¼éÈ÷¡§4
¥Æ¥¥¹¥È¡§Èô¹Ô¡¢¥Ç¥¹¥¿¥Ã¥Á¡£
±ê2: ÂÐ¾Ý¤Î¥×¥ì¥¤¥äー1¿Í¤«¥â¥ó¥¹¥¿ー1ÂÎ¤Ë2ÅÀ¤Î¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
°Ç2: ¿¼¹È¤Î±ÆÎµ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1¥¿ー¥ó¤Ë1ÅÙ¤À¤±»È¤¨¤ë¡£
±êÄÕ¤Î¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¡ÊFlamevine Salamander¡Ë
¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡§U
¥³¥¹¥È¡§±êÁð4
¥¿¥¤¥×¡§¥â¥ó¥¹¥¿ー - ¥Óー¥¹¥È
µ§¤ê¥¨¥Ê¥¸ー¡§±ê
¹¶·â¡§4 / ¼éÈ÷¡§3
¥Æ¥¥¹¥È¡§´ÓÄÌ¡£
±ê1: ¥¿ー¥ó½ªÎ»»þ¤Þ¤Ç¤³¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¹¶·âÎÏ¤ò+1¤¹¤ë¡£
Áð1: ¥¿ー¥ó½ªÎ»»þ¤Þ¤Ç¤³¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¹¶·âÎÏ¤È¼éÈ÷ÎÏ¤ò+1¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï1¥¿ー¥ó¤Ë1ÅÙ¤À¤±»È¤¨¤ë¡£
The First Investor ¥«ー¥É¥Ñ¥Ã¥¯¹ØÆþ¡§
https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-investor
¥«ー¥É¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖBuilders Guild - The First Dev¡×¡ÊËâË¡¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
ËâË¡¥«ー¥É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ Dev ¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆúÀô¤Î·¼¼¨¡ÊRevelation of the Prism Spring¡Ë
¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡§C
¥³¥¹¥È¡§±ê¿åÁð
¥¿¥¤¥×¡§ËâË¡
µ§¤ê¥¨¥Ê¥¸ー¡§¿å
¥Æ¥¥¹¥È¡§¥Ç¥Ã¥¤Î¾å3Ëç¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ò¼ê»¥¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ä¤ê¤ò¥È¥é¥Ã¥·¥å¤ËÃÖ¤¯¡£
»°Áê¤Î¿³È½¡ÊJudgment of the Triple Eclipse¡Ë
¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡§C
¥³¥¹¥È¡§¸÷¿å°Ç
¥¿¥¤¥×¡§ËâË¡
µ§¤ê¥¨¥Ê¥¸ー¡§¸÷
¥Æ¥¥¹¥È¡§ÂÐ¾Ý¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー1ÂÎ¤ò»ý¤Á¼ç¤Î¼ê»¥¤ËÌá¤¹¡£
¤½¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ï2¥é¥¤¥Õ¼º¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï2¥é¥¤¥Õ²óÉü¤¹¤ë¡£
¾ÇÇ®Ì½³¦¤Î±ê¡ÊInferno of the Netherworld¡Ë
¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡§R
¥³¥¹¥È¡§±ê°Ç7
¥¿¥¤¥×¡§ËâË¡
µ§¤ê¥¨¥Ê¥¸ー¡§±ê
¥Æ¥¥¹¥È¡§Áê¼ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ーÁ´ÂÎ¤Ë5ÅÀ¤Î¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï5¥é¥¤¥Õ¤ò¼º¤¦¡£
Æú¤ÎÌóÂ«¡ÊPromise of the Rainbow¡Ë
¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡§SR
¥³¥¹¥È¡§±ê¿åÁð¸÷°Ç
¥¿¥¤¥×¡§Ä¶µéËâË¡
µ§¤ê¥¨¥Ê¥¸ー¡§±ê¡¦¿å¡ÊÄ¶µéËâË¡¤ÎÆÃÎã¡Ë
¥Æ¥¥¹¥È¡§¥Ç¥Ã¥¤«¤é¹¥¤¤Ê¥«ー¥É3Ëç¤ò¼ê»¥¤Ë²Ã¤¨¤ë¡£
The First Dev ¥«ー¥É¥Ñ¥Ã¥¯¹ØÆþ¡§
https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-dev
¥«ー¥É¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖBuilders Guild - The First Degen¡×¡ÊËâË¡¶ñ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë
ËâË¡¶ñ¡¦ÁõÈ÷¥«ー¥É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ Degen ¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æú¤Î¤·¤º¤¯¡ÊRainbow Drop¡Ë
¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡§SR
¥³¥¹¥È¡§±ê¿åÁð¸÷°Ç
¥¿¥¤¥×¡§ËâË¡¶ñ
µ§¤ê¥¨¥Ê¥¸ー¡§¿å
¥Æ¥¥¹¥È¡§²Ð¿åÁð¸÷°Ç: ¥Ç¥Ã¥¤«¤é¹¥¤¤Ê¥«ー¥É¤ò1Ëç¼ê»¥¤Ë²Ã¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï1¥¿ー¥ó¤Ë1ÅÙ¤À¤±»È¤¨¤ë¡£
»°±ê¿åÁð¤ÎÊõ¼î¡ÊOrb of Tri-Element Flow¡Ë
¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡§C
¥³¥¹¥È¡§±ê¿åÁð
¥¿¥¤¥×¡§ËâË¡¶ñ
µ§¤ê¥¨¥Ê¥¸ー¡§¿å
¥Æ¥¥¹¥È¡§±ê1: ¥â¥ó¥¹¥¿ー1ÂÎ¤Ë1ÅÀ¤Î¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¿å1: ¥«ー¥É¤ò1Ëç°ú¤¯¡£
Áð1: ÂÐ¾Ý¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー1ÂÎ¤ò+1/+1¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1¥¿ー¥ó¤Ë1ÅÙ¤À¤±»È¤¨¤ë¡£
»°¸÷¿å°Ç¤Î¸îÉä¡ÊCharm of the Triple Eclipse¡Ë
¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡§C
¥³¥¹¥È¡§¸÷¿å°Ç
¥¿¥¤¥×¡§ËâË¡¶ñ
µ§¤ê¥¨¥Ê¥¸ー¡§¸÷
¥Æ¥¥¹¥È¡§¸÷1: ÂÐ¾Ý¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー1ÂÎ¤ò¥¦¥§¥¤¥È¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¡£
¿å1: ¥³¥¹¥È1¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー1ÂÎ¤ò»ý¤Á¼ç¤Î¼ê»¥¤ËÌá¤¹¡£
°Ç1: ¼«Ê¬¤Î¥È¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¥³¥¹¥È1¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー1ÂÎ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1¥¿ー¥ó¤Ë1ÅÙ¤À¤±»È¤¨¤ë¡£
The First Degen ¥«ー¥É¥Ñ¥Ã¥¯¹ØÆþ¡§
https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-degen
BDLC NFT¥Û¥ë¥Àー¸þ¤±ÆÃÅµ
Epics DAO¤ª¤è¤ÓValidators DAO¤Ï¡¢BDLC NFTÊÝÍ¼Ô¤ËSolana¤ÎÍÎÁRPC¤òÌµ½þ¤Ç±ÊÂ³Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¡¢Web3³«È¯¤ÎÂç¤¤Ê»²Æþ¾ãÊÉ¤Ç¤¢¤Ã¤¿RPC¥³¥¹¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³«È¯¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Validators DAO¸ø¼°Discord¤Ç¤Ï¡¢BDLC¥Û¥ë¥Àー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥¬¥Á¥ã¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏSolana RPC¹ØÆÉ¸¢¤òNFT²½¤·¤¿ERPC Subscription NFT¤ÎÄó¶¡¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- BDLC NFT ¥Þー¥±¥Ã¥È: https://magiceden.io/marketplace/buidlersc
- Validators DAO ¸ø¼°Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR
- Epics DAO: https://epics.dev/ja
- ERPC - Enhanced Solana RPC: https://erpc.global/ja
º£¸å¤ÎÅ¸³«
Epics DAO¤Ç¤Ï¡¢¿·¥«ー¥É¤ä¥²ー¥àÍ×ÁÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
