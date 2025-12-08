ABC¥é¥¸¥ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¡ª¥¿¥¤¥¬ー¥¹Áª¼ê¤Ê¤É¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê1½µ´Ö
12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î1½µ´Ö¤Ï¡ÖABC¥é¥¸¥ª SPECIAL WEEK¡×¤ò³«ºÅ¡ª¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤Î½µ¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«¤âÁá¤è¤«¤é°²ÂôÀ¿¤Ç¤¹¡¦Ä«¤âÁá¤è¤«¤é¼ÆÅÄÇî¤Ç¤¹
ÊüÁ÷Æü¡§12·î8Æü(·î)~12Æü(¶â)¤¢¤µ5»þ～6»þ30Ê¬
¥é¥¸¥ª¤Þ¤Ä¤ê¤ÇÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿
Ä«¤âÁá¤è¤«¤é¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤ª¤Ï¤è¤¦¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾®åÑÍµ²ð¤Ç¤¹
ÊüÁ÷Æü¡§12·î8Æü(·î)~11Æü(ÌÚ)¤¢¤µ6»þ30Ê¬～9»þ
¥²¥¹¥È¡§µÚÀî²íµ®Åê¼ê¡¦ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡¦¸¶¸ýÊ¸¿Î¤µ¤ó¡¡
ËèÆüÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¡ªÃ¯¤¬¤É¤ÎÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ï¤è¤¦¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¸ÅÀî¾»´õ¤Ç¤¹
ÊüÁ÷Æü¡§12·î12Æü(¶â)¤¢¤µ6»þ30Ê¬～9»þ
·àÃÄ»Íµ¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥´ー¥¹¥È¡õ¥ì¥Ç¥£¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¡ª
»£±Æ¡§¾å¸¶¥¿¥«¥·
¥É¥Ã¥¥ê¡ª¥Ï¥Ã¥¥ê¡ª»°Âåß·¹¯»Ê¤Ç¤¹
ÊüÁ÷Æü¡§12·î8Æü(·î)~11Æü(ÌÚ)¤¢¤µ9»þ～¤Ò¤ë12»þ
ËèÆüÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
8Æü(·î)¡¡¾®åÑÍµ²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
9Æü(²Ð)¡¡´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
10Æü(¿å)¡¡±ºÀîÂÙ¹¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
11Æü(ÌÚ)¡¡¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤ÀÁýÅÄ
¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·
ÊüÁ÷Æü¡§12·î8Æü(·î)¤Ò¤ë12»þ～3»þ
¾å¾Â¤µ¤ó¸æÍÑÃ£¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡¡¤ª¿©»ö·ô1Ëü±ßÊ¬¤ò2Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥ß¥ë¥¯¥Üー¥¤¤Î²ÐÍËÆü¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª
ÊüÁ÷Æü¡§12·î9Æü(²Ð)¤Ò¤ë12»þ～3»þ
¤ß¤ë¤«¤è¥Ð¥ó¥É¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸¥é¥¤¥Ö¡ª
Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ä¤¤¤«¤Ë¡©ËÜµ¤¤Î¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò¤ªÄ°¤¤Î¤¬¤·¤Ê¤¯¡ª
·¬¸¶À¬Ê¿¡¡¿è¤â´Å¤¤¤â
ÊüÁ÷Æü¡§12·î10Æü(¿å)¤Ò¤ë12»þ～3»þ
¥²¥¹¥È¡§Ê¡ËÜË
¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤ÀÁýÅÄ¤Î¥é¥¸¥ª¥Ï¥ó¥¿ー
ÊüÁ÷Æü¡§12·î11Æü(ÌÚ)¤Ò¤ë12»þ～3»þ
¥²¥¹¥È¡§À¾Àî¤Î¤ê¤ª
Ê¼Æ°Âç¼ù¤Î¤Û¤ï～¤Ã¤È¥¨¥¨´¶¤¸¡£
ÊüÁ÷Æü¡§12·î12Æü(¶â)¤Ò¤ë12»þ～3»þ
¤¢¤Î¿Íµ¤¥³ー¥Êー¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡Ö²æ¤³¤½¤Ï¡û¡û¤À¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¥¦¥é¤Î¥¦¥é¤Þ¤Ç±ºÀî¤Ç¤¹
ÊüÁ÷Æü¡§12·î8Æü(·î)¸á¸å3»þ～5»þ25Ê¬¡Ã9Æü(²Ð)~11Æü(ÌÚ) ¸á¸å3»þ～5»þ45Ê¬
ÆÁ¤òÀÑ¤á¤ë¡ª¡©¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥¢¥°¥Ã¥º¤ò¤³¤Î½µ¸Â¤ê¤ÇÂçÊü½Ð¡ª
¥é¥¸¥ª¤Ç¸×¥Ð¥ó¡ª
ÊüÁ÷Æü¡§12·î9Æü(²Ð)～12Æü(¶â)¤è¤ë6»þ～7»þ
ËèÆüÆüÂØ¤ï¤ê¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡ª
9Æü(²Ð) µÚÀî²íµ®Åê¼ê¡¡
10Æü(¿å) ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê
11Æü(ÌÚ) ¹â»ûË¾Ì´Áª¼ê
12Æü(¶â) ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡¡
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¿¥¤¥¬ー¥¹¥«¥ì¥ó¥Àー¤òËèÆü5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª
¿¥ÅÄ¿®À®¤È¹âÌî½ã°ì¤Î¤Ý¤¯¤Ê¤¤²ÐÍËÆü
ÊüÁ÷Æü¡§12·î9Æü(²Ð)¤è¤ë7»þ15Ê¬～9»þ
¥Æ¥ì¥ÓPRÉô°÷¡¦´îÂ¿¤æ¤«¤ê¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¸¥§¥ë¥à
ÊüÁ÷Æü¡§12·î10Æü(¿å)11Æü(ÌÚ)¤è¤ë7»þ15Ê¬～9»þ¡Ã12Æü(¶â) ¤è¤ë7»þ15Ê¬～8»þ45Ê¬
～»×¤¤¤Ä¤¾åÅù¥×¥ì¥¼¥ó¥È～
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¸¥§¥ë¥à¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¡¢º£¤¤¤Á¤Ð¤ó¿ä¤·¤¿¤¤°ïÉÊ¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¡ª
¥Ä¥®¥Ï¥®～Ä¶Ç½ÎÏÀï»Î¥É¥ê¥¢¥ó¤Î¤¿¤Î¤·¤¤¥é¥¸¥ª～
ÊüÁ÷Æü¡§12·î9Æü(²Ð)¤è¤ë9»þ05Ê¬～11»þ30Ê¬
¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ª¡ª
¥Ä¥®¥Ï¥®～¥é¥Õ¼¡¸µ¤ÎÃÙºé¤19BLUES～
ÊüÁ÷Æü¡§12·î10Æü(¿å)¤è¤ë9»þ05Ê¬～11»þ30Ê¬
¥²¥¹¥È¡§¥È¥Ã¥È
¥Ä¥®¥Ï¥®～±«µÜË¨²Ì¤Î¤Þ¤Ë¤Þ¤Ë～
ÊüÁ÷Æü¡§12·î11Æü(ÌÚ)¤è¤ë9»þ05Ê¬～11»þ30Ê¬
¥²¥¹¥È¡§TC¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó
¥í¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¸¥ª
ÊüÁ÷Æü¡§12·î12Æü(¶â)¤è¤ë9»þ5Ê¬～11»þ
¥²¥¹¥È¡§¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß
¤¬¤Ã¤Á¤ã¤ó¤³
ÊüÁ÷Æü¡§12·î8Æü(·î)~12Æü(¶â) ¿¼Ìë2»þ～3»þ
¤´¤Ã¤Á¤ã¤ó¤³¥¦¥£ー¥¯～ÊÌÍËÆü¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î±Û¶¥³¥é¥Ü´ë²è¡ª
8Æü(·î) ¥±¥Ó¥ó¥¹¿ÎÌÚ¡Ê¥ª¥À¥¦¥¨¥À¾®ÅÄµÙ±é¡Ë
9Æü(²Ð) ¥«¥é¥¿¥ÁÁ°ÅÄ
11Æü(ÌÚ) 20À¤µª¤·¤²
12Æü(¶â) ÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«µÈÌî¡Ê20À¤µª¤·¤²µÙ±é¡Ë
¥µ¥¯¥µ¥¯ÅÚÍËÆü¡¡Ãæî·ÍºÆó¤Ç¤¹
ÊüÁ÷Æü¡§12·î13Æü(ÅÚ)¤¢¤µ7»þ～9»þ30Ê¬
½÷·º»ö¡¦ÎÓÃÒÈþ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæî·¡¦ÎÓ¡¦É°»³¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Áª¤ó¤À¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò³Æ1Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
À¬Ê¿¡¦µÈÌï¤ÎÅÚÍË¤âÁ´³«¡ª¡ª
ÊüÁ÷Æü¡§12·î13Æü(ÅÚ)¤¢¤µ10»þ～¤Ò¤ë12»þ
2025¥¢¥ó¥°¥êー¥Ð¥ÜーÁí·è»»¡¡À¬Ê¿¥Áー¥àvsµÈÌï¥Áー¥à
¤É¤Ã¤Á¤Î¥Áー¥à¤¬¤½¤½¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¤¹¤¾Æ¤¥»¥Ã¥È¡Ê1Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤ò1Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÃÝÆâ¹°°ì¤Î¤Ê¤Ë¤¬¥Ê¥ó¤Ç¤â¡ª
ÊüÁ÷Æü¡§12·î13Æü(ÅÚ)¤Ò¤ë12»þ～1»þ40Ê¬
²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤Ê¤Ë¥Ê¥óÊ¡ÂÞ
¥µ¥Þ¥ó¥µ¡¦¥¢¥Ê¥ó¥µ¤ÎDO UP
ÊüÁ÷Æü¡§12·î13Æü(ÅÚ)¤è¤ë6»þ～9»þ30Ê¬
¥²¥¹¥È¡§¥¯¥Þ¥¬¥¤¥¿¥Ä¥í¥¦¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥Õ¥é¥ïー¡Ë
ÅÄÊ¥ËãÎ¤Æà¡Äand Music¡£
ÊüÁ÷Æü¡§12·î14Æü(Æü)¤¢¤µ10»þ～11»þ45Ê¬
ÅÄÊ¥ËãÎ¤ÆàÌÜÍø¤¤ÎµíÆù¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
STAR¡ùMUSIC¡ùSUNDAY
ÊüÁ÷Æü¡§12·î14Æü(Æü)¸á¸å1»þ～5»þ
¥æー¥ß¥ó & ¥µ¥¶¥ó¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÆÃ½¸¡ª
Âê¤·¤Æ¡¦¡¦¡¦¡ØÎø¿Í¤¬¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡Ù¥æー¥ß¥ó¶Ê¡õ¥µ¥¶¥ó¶Ê¤ò½çÈÖ¤ËOn Air
¥¹¥¿ー¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªLive¤â¥µ¥¶¥ó or ¥æー¥ß¥ó or Î¾Êý¡©¡©¡©¡ª¡ª¡ª¥æー¥ß¥ó&¥µ¥¶¥ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ö¥¥é¥Ü¥·¤Î¤ª¿©»ö·ô¡Ü¹õÆ¦¥í¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¤«¤¸¤ç¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¤Û¤·¤ª¤ó¤Ë¤¹¤¤¤³¤Þ¤ì¤ë～¡ª
¥µ¥Ëー¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Î¥Þ¥µ¥é¥é¥¸¥ª
ÊüÁ÷Æü¡§12·î14Æü(Æü)¤è¤ë6»þ～9»þ30Ê¬
¤¤¤Ä¤â¤ÎÆÇÀå¥Èー¥¯¤ò·ã¿É¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
Âç¿Íµ¤¡ª¡Öwife¡¡is¡¡boss¤Î¥°¥ë¥á¥Á¥±¥Ã¥È¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¥Ê¥Þ¥¹¥Æ～
¡ÚABC¥é¥¸¥ª SPECIAL WEEK¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü(·î)～14Æü(Æü)
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§ABC¥é¥¸¥ª¡ÊFM93.3MHz/AM1008kHz ¥íー¥«¥ë¡Ë
¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤Ïradiko(https://radiko.jp/#!/live/ABC)¤Ç¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
