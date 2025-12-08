½ñÆ»¤â¡ÖDX¡×¤Î»þÂå¤Ø¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¾ºÃÊ»î¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡ØWeb½ñÆ»²ñ¡Ù¡¢Âè°ì²óWeb½ñÆ»Å¸¥°¥é¥ó¥×¥ê·ë²ÌÈ¯É½
¥Îー¥³ー¥É¡¦AI³«È¯¤Ë¤è¤ëDX¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.c3reve.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶õÌî Àµµ±¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÆ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWeb½ñÆ»²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè°ì²ó Web½ñÆ»²ñÅ¸(https://websyodoukai.com/contests/grand-prix-2024)¡Ù¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ì²óWeb½ñÆ»²ñÅ¸
ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡Ö½ñÆ»¡×¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¸½ºß1,700Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëWeb½ñÆ»²ñ¥¢¥×¥ê¤È¡¢Web½ñÆ»²ñÅ¸¥µー¥Ó¥¹¤ÇÊç½¸¤ò¹Ô¤¤33ºîÉÊ¤¬Web¾å¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Âè°ì²ó Web½ñÆ»²ñÅ¸¡¡·ë²ÌÈ¯É½
¡ÖWeb½ñÆ»²ñÅ¸¡×¤Ï¡¢Æüº¢¤Î·Î¸Å¤ä¾ºÃÊ»î¸³¤ò¹Ô¤¦²ñ°÷¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡¢¼«Í³¤ËºîÉÊ¤ò±þÊç¡¦È¯É½¤Ç¤¤ë¡×´°Á´¥ªー¥×¥ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸Í÷²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÆ»¤Î·Ð¸³¡¢Î®ÇÉ¡¢¹ñÀÒ¡¢µï½»ÃÏ¤òÌä¤ï¤º¡¢¹¤¯À¤³¦Ãæ¤«¤éºîÉÊ¤òÊç¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤½ñÆ»Ê¸²½¤Î¸òÎ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Âè°ì²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤È¡¢½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤ÊÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÎÏºî¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿
¡ã¸ø¼°·ë²ÌÈ¯É½¥Úー¥¸¡ä https://websyodoukai.com/contests/grand-prix-2024
¡ÚÂç¾Þ¡Û
°µÅÝÅª¤ÊÉ®Ã×¤ÈÀº¿ÀÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢±É¤¨¤¢¤ëÂè°ì²óÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊÌ¾¡§±ýÀ¸°Â³Ú¹ñ
¼õ¾Þ¼Ô¡§»³ÃæÀé¼÷ ÍÍ
¡ÚÆÃÁª¡Û
ºîÉÊÌ¾¡§·Ä±À ¡¿ ¼õ¾Þ¼Ô¡§³¤Ï·¸¶·ËÍº ÍÍ
ºîÉÊÌ¾¡§·î±Æ ¡¿ ¼õ¾Þ¼Ô¡§µÈ±ÊÂóÏº ÍÍ
¡Ú¶â¾Þ¡Û
ºîÉÊÌ¾¡§Çî²í ¡¿ ¼õ¾Þ¼Ô¡§¥¢¥¹¥« ÍÍ
ºîÉÊÌ¾¡§Ì´ ¡¿ ¼õ¾Þ¼Ô¡§mra ÍÍ
ºîÉÊÌ¾¡§°ì¶ù¾È¿´ÏÂ ¡¿ ¼õ¾Þ¼Ô¡§mamin ÍÍ
ºîÉÊÌ¾¡§Å· ¡¿ ¼õ¾Þ¼Ô¡§¤½¤é¤Á ÍÍ
ºîÉÊÌ¾¡§Í©¸¼ ¡¿ ¼õ¾Þ¼Ô¡§³¤Ï·¸¶·ËÍº ÍÍ
ºîÉÊÌ¾¡§ÈôæÆ ¡¿ ¼õ¾Þ¼Ô¡§µÈ±ÊÂóÏº ÍÍ
¡Ú¶ä¾Þ¡Û
ºîÉÊÌ¾¡§¹â½© ¡¿ ¼õ¾Þ¼Ô¡§¥Þ¥µ¥· ÍÍ
ºîÉÊÌ¾¡§ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ ¡¿ ¼õ¾Þ¼Ô¡§Y¡¦S ÍÍ
ºîÉÊÌ¾¡§Àã·Ì ¡¿ ¼õ¾Þ¼Ô¡§¤â¤È¤¤ ÍÍ
ºîÉÊÌ¾¡§Àö¿´ ¡¿ ¼õ¾Þ¼Ô¡§ÎÉÃÎ ÍÍ
ºîÉÊÌ¾¡§¹¾»³Ëü¸Å¾ð¡¿ ¼õ¾Þ¼Ô¡§±±°æÏÂÈþ ÍÍ
¢£ ½ñÆ»¤ÎDX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡ÖWeb½ñÆ»²ñ¡×¥¢¥×¥ê
¡ÖWeb½ñÆ»²ñ¡×ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç´°·ë¤¹¤ë¾ºµé¡¦¾ºÃÊ»î¸³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î½ñÆ»¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¦»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢¶á¤¯¤Ë¶µ¼¼¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÝÂê¤òÄó½Ð¤·¡¢¸ø¼°¤ÊÃÊ°ÌÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¢¥×¥ê¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½¡ä
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾ºÃÊ»î¸³: Ëè·î¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤éÄó½Ð¡¦¿³ºº¤¬²ÄÇ½¡£
ºîÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª: ¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ËµÏ¿¡¦ÊÝÂ¸¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¡Ç½: Â¾¤Î¥æー¥¶ー¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ç¸òÎ®¡£
¡Ú¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
iPhone (iOS): https://apps.apple.com/jp/app/id1537300709
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=social.kai.shodo&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=social.kai.shodo&hl=ja)
¢£ ³«È¯¤ÎÎ¢Â¦¡§¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô¤Î¡Ö¥Îー¥³ー¥É¡ßAI¡×µ»½Ñ
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢´ë²è¡¦³«È¯¤«¤é±¿±Ä¤Þ¤Ç¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô³ô¼°²ñ¼Ò¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 1,700Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¥æー¥¶ー¤òÊú¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Îー¥³ー¥É¡ÊNo-Code¡Ë¡×µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤«¤Ä½ÀÆð¤Êµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¡Û
°µÅÝÅª¤Ê³«È¯¥¹¥Ôー¥É: Bubble¤äFlutterFlow¤È¤¤¤Ã¤¿¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ë¤ò¶î»È¤·¡¢ºòº£¤Ç¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³«È¯¸úÎ¨¤ÈÉÊ¼Á¤ò¹â¤á¡¢³«È¯¤·¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂ¨ºÂ¤Ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AIµ»½Ñ¤ÎÅý¹ç: À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¡Ç½³«È¯¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿DX»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ö¶È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡×¤¿¤á¤Î³«È¯: Ã±¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¼«¼Ò±¿±Ä¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î¿·µ¬»ö¶È¤òÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯È¼Áö·¿»Ù±ç¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÁÅý»º¶È¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤´Í×Ë¾¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥·ー¥¹¥êー¥ìー¥ô³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1ÃúÌÜ5-12 ÂèÆó¸×¥ÎÌç¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¶õÌî Àµµ±
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Îー¥³ー¥É¡¦AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼õÂ÷³«È¯¡¢¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.c3reve.co.jp/