Ê¡²¬¸©26¼«¼£ÂÎ¤Ë¸þ¤±¤ÆAX¥×¥í¥Ç¥åー¥¹(À¸À®AI³èÍÑ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×)¤ò¼Â»Ü

À¸À® AI ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ñÌÚ ÍºÂÀ¡¢°Ê²¼¡§¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Ê¡²¬¸©»ÔÄ®Â¼¿¦°÷¸¦½¤½ê¤Ë¤Æ¡Ö¼«¼£ÂÎDX¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò¡¢15»Ô11Ä®Â¼¡¢·×26ÃÄÂÎ¡¢41Ì¾¤ÎÊ¡²¬¸©Æâ¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¼«¼£ÂÎÆâ¤Ç¤ÎAI¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö³èÍÑ¤¬°ìÉô¤ÎÉô½ð¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Ä£ÆâÁ´ÂÎ¤Ë¿»Æ©¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸¦½¤¤Î³µÍ×¡¦ÌÜÅª¡§AI¤ò¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¿¦°÷¡×¤ò°éÀ®¤¹¤ëÂÎ·ÏÅª¥×¥í¥°¥é¥à
¼«¼£ÂÎDX¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ³Æþ¸å¤Î³èÍÑÄäÂÚ¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¿¦°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬AI¤ò¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¡Ö¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÏÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥ÈÆÈ¼«¤ÎAI³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖAI¥¹¥¥ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¤Î¾Ò²ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀÆü¤«¤éÀ¸À®AI¤ò¼ÂÌ³¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÂÎ·ÏÅªÃÎ¼±¤È»öÎã¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥ÈÆÈ¼«¤ÎAI³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖAI¥¹¥¥ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡×
¢£¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¿¦°÷¼«¿È¤¬¡Ö¤É¤Î¶ÈÌ³¤òAI¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤¤«¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ¥·ー¥ó¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¢½»Ì±¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¡¢¿¦°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Ê¸¾ÏºîÀ®¡¦Ê¸½ñºîÀ®¡§¼þÃÎÊ¸ºîÀ®¡¢¥áー¥ëºîÀ®¡¦¥Á¥ã¥Ã¥ÈºîÀ®¡¢½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¥íー¥×¥ì¡¢SNSÅê¹ÆÊ¸¡¢¹Êó¸¶¹ÆºîÀ®¡£
- ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥¬¥¤¥ÉºîÀ®¡§°ú½ñºîÀ®¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óºîÀ®¡¢´ûÂ¸¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÊ¬ÀÏ¡¢ºÒ³²¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÍ×ÅÀÀ°Íý¡£
- ´ë²è¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢Î©°Æ¡§·×²è½ñºîÀ®¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è°ÆºîÀ®¡¢´ë²è°ÆºîÀ®¡¢¹ÖºÂ´ë²è°Æ¡¢´ë²è½ñºîÀ®¡¢´ë²è¤ÎÊÉÂÇ¤Á¡¢³èÍÑÊýË¡¤ÎÎ©°Æ¡£
¢£»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÀ®²Ì
ÄêÎÌÅªÀ®²Ì¡§»²²Ã¿¦°÷¤ÎËþÂÅÙ100%¤ò¼Â¸½
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬ËÜ¹ÖµÁ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¹â¤¤¹ÎÄêÅªÉ¾²Á¤ò¼¨¤·¡¢ËþÂÅÙ100%¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æñ°×ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â90.2%¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¡¢ÆâÍÆ¤ÎÅ¬ÀÚ¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄêÀÅªÀ®²Ì¡§¡Ö²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î³Î¿®¡×¤È¡Ö³èÍÑ¤Ø¤ÎÇ®°Õ¡×
¼«Í³µ½Ò¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ·ÏÅª¤ÊÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¤ä²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î°Õ¼±ÊÑ²½¤ò¼¨¤¹À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢ÄêÀÅª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦°÷¥³¥á¥ó¥È¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡Ö¹Ö»Õ¤ÎÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤¬¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÃúÇ«¤ÇÂçÊÑÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î³Ø¤Ó¤òº£¸å¤Î¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹½Â¤²½¤·¤ÆÀ°Íý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¾å»Ê¤¬À¸À®AI¤ËÈÝÄêÅª¤Ç...º£Æü¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¸À®AI¤ò¤É¤ó¤É¤ó³èÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
¢£¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎDX¤Î²ÝÂê
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¤Î½êÂ°¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ°¼è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ê70.7%¤Î¿¦°÷¤¬¡ÖÄ£Æâ¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¿ä¿Ê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®AI¤Î¡ÖÆ³Æþ¡×¸å¤Î¡Ö¿»Æ©¡×¤È¡Ö¼ÂÌ³¤Ç¤ÎÄêÃå¡×¤¬¼«¼£ÂÎDX¤ÎºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊAI¿Íºà°éÀ®¤Ø
¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ÈAI¿Íºà°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î¡¡²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥È¤ÏAX¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼«¼£ÂÎ¸þ¤±À¸À®AI³èÍÑ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëAI¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢ º£¸å¤â¼«¼£ÂÎDX¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ³Æþ¡×¤«¤é¡ÖÄêÃå¡×¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎAI³èÍÑÇ½ÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹Ö»Õ¾Ò²ð
¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò AI¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È - ¾®¿¹ °ìµ±
³°»ñIT´ë¶È¤Ë¤Æ¡¢Cloud Solution Architect¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¤äÂç¼ê¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤òÂÐ¾Ý¤ËAzure¤ÎÆ³Æþ¤äÀ¸À®AIÍø³èÍÑ»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£2024Ç¯¤è¤ê¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ÆAI¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È½¢Ç¤¡£2025Ç¯2·î¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò Bit Blend ¤òÀßÎ©¡¢ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¡£
¡Ú¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ¥¢¥ó¥É¥É¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ñÌÚ ÍºÂÀ¡Ë
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ ¢©150-0043 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-16-6 ÆóÍÕ¥Ó¥ë(GUILD) 2F-O1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤ì¤é¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë»ö¶È
URL¡¡¡¡¡§ https://and-dot.co.jp/
¡ÚÊ¡²¬¸©»ÔÄ®Â¼¿¦°÷¸¦½¤½ê¡Û
¸øÅªµ¡´Ø¡§ Ê¡²¬¸©»ÔÄ®Â¼¿¦°÷¸¦½¤½ê
½»½ê¡¡¡¡¡§¢©816-0902 Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»ÔÂç»ú²µ¶â8ÈÖÃÏ1¹æ
URL¡¡¡¡ ¡§https://www.ctv-kenshu-fukuoka.jp/