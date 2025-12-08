Ê£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー in FiNANCiE¤Ë¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Èー¥¯¥ó¤ò12·î8Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
Color WiTh³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ã¿§¹Âç¡¢¹â¶¶ÈÏ»ü¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÊ£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤ò¡ÉÆ°¤¯Ãç´Ö¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë ¥Èー¥¯¥ó·¿SNS¡ÖFiNANCiE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Èー¥¯¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë18:00¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚFiNANCiEÆâ¤ÎÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://financie.jp/users/fukugyou-academy/cards
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ê£¶È¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤ò¡ÖÃ¯¤â¤¬¡ÈÄ©Àï¤·¡¦³Ø¤Ó¡¦¼ÂÁ©¤·¡¦´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡É»ýÂ³Åª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤â¤Î¤È¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÊ£¶È´õË¾¼Ô¡¦Ê£¶È¿Íºà¤òµá¤á¤ë´ë¶È¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎÅù¤¬Áê¸ß¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¶¦ÁÏ·¿¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Èー¥¯¥óÈ¯¹Ô¤ÎÇØ·ÊÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊ£¶È¡×¤ÎÉ¬Í×À¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¿Í¸ý¸º¾¯¡¦¿ÍºàÉÔÂ¡¦ÅÔ»ÔÉô¤ÈÃÏÊý¤Îµ¡²ñ³Êº¹¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤ÈÆ¯¤¼êÁÐÊý¤¬Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÃæ¡¢¡ÖÊ£¶È¡Ê¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤È´Ø¤ï¤ëÆ¯¤Êý¡Ë¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤«¤é¡¢Ê£¶È¤¬¡È¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥¹¥¥ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÊ£¶È¤Î»Ï¤áÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸Ä¿Í¤¬Â¿¿ô
¢£Æ¯¤¼ê¤òµá¤á¤ëÃÏÊý´ë¶È¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¿Íºà¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖËÜ¶È¡ÜÉû¼ýÆþ¡×¤ÎÉû¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ ¡ÖÊ£¿ô¤Î´ë¶È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼çÂÎÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë¡ÈÊ£¶È¡É¡× ¤ò¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÄêµÁ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ£¶È¡á·ÀÌó·ÁÂÖ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¥ë¡¦°Õ»Ö¤òÊ£¿ô¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Á¡¢Åö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡×¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼ýÆþ¤ÎÊäÅ¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ë¸þ¾å¡¦¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¸ú¤Ê¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò»è¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÊ£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ï¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷100¼Ò°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢±ä¤Ù2,000Ì¾Ä¶¤Î¸Ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÁ©·¿¤Î³Ø¤Ó¤È°Æ·ï¾Ò²ð¡¢1on1¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸Ä¡¹¤¬¡ÈÄ©Àï¡É¤Ï¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ò¡È·ÑÂ³¡É¤µ¤»¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ½Û´Ä²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¥Èー¥¯¥óÈ¯¹Ô¤Ë¤è¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à²½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ FiNANCiE¤Ç¤Î¥Èー¥¯¥óÈ¯¹Ô¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÀ¤¤Ã±¤Ê¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î²ÁÃÍ¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß
¥Èー¥¯¥óÈ¯¹Ô¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö»ñ¶â½¸¤á¡×¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£FiNANCiE¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
£±. ¡È¹×¸¥¡É¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤¬¤¢¤ë
FiNANCiE¤Ï¡¢¡Ö³Ø¤Ö¡¦¸òÎ®¤¹¤ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡¦Â¾¼Ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¡×¤Ê¤É¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ê£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¡ÖÄ©Àï¡×¡Ö³Ø¤Ó¡×¡ÖÀ®Ä¹¡×¤¬¼«Á³¤ÈÂ³¤¯¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
£². ÃÏÊý¡¦´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤Î¡È»°¼Ô¡É¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹½¿Þ¤ò¼Â¸½
FiNANCiE¤Î¥Èー¥¯¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»²²Ã¼Ô¤¬¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý´ë¶È¤¬Ê£¶È¿Íºà¤ò±þ±çÊ£¶È¿Íºà¤¬´ë¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Á´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö»°ÊýÎÉ¤·¡×¤ÎÎ®¤ì¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£³. ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¼«Áö¤òÂ¥¤¹¡ÈDAOÅª¹½Â¤¡É¤Ø¤ÎÉÛÀÐ
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ÖºÂ¤Î´ë²è¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡×¡ÖÃÏÊý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÎ©¤Á¾å¤²¡×¤Ê¤É¤ò¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥ó¥Ðー¼«¿È¤¬°Õ»×·èÄê¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÊ£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎÍýÇ°¡ÖÃ¯¤â¤¬ºÍÇ½¤ò³è¤«¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Èー¥¯¥ó¥Û¥ë¥Àー¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë²ÁÃÍ
ËÜ¥Èー¥¯¥ó¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î²ÁÃÍ¤¬ÃÊ³¬Åª¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1. Á´¹ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¸òÎ®²ñ¤Ø¤ÎÍ¥Àè»²²Ã
·î¼¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÙ¶¯²ñ¡¢Á´¹ñ¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸òÎ®²ñ¡ÊÃÏÊý³«ºÅ´Þ¤à¡Ë¡¢Ê£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¼çºÅ¡¿¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¡¢¼ã¿§ÂåÉ½¡¦Éû¹»Ä¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¡¢ÊÝÍ¼Ô¤ÏÍ¥ÀèÏÈ¤Ë¤Æ°ÆÆâ¡¦»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2. Ê£¶È°Æ·ï¡¦¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¤ÎÍ¥Àè°ÆÆâ
Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¶ÈÌ³°ÑÂ÷°Æ·ï¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾Ò²ð¡¢Ê£¶È·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë1on1¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌÏÈ¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ê£¶È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í¥ÀèÅª¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤Î¸À¸ì²½¤¬¸«¤¤¤À¤»¤ë³Æ¼ï¥Äー¥ë³èÍÑ
Ê£¿ô¤ò»Ï¤á¤¿Êý¤¬´Ù¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤Î¸À¸ì²½¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÊ£¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÂè°ìÊâ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥Èー¥¯¥ó¥Ûー¥ë¥ÉÆÃÅµ
¢¡ Beginner Class¡Ê500¥Èー¥¯¥ó¡Ë
Ê£¶È¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Êý¤Ë¸þ¤±¤¿ÆþÌç¥¯¥é¥¹
- Ê£¶È¥³¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÊ£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー½ÐÈÇÊª¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
- Ê£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤´¾·ÂÔ
¢¡ Regular Class¡Ê1000¥Èー¥¯¥ó¡Ë
Ê£¶È½àÈ÷～½é°Æ·ï³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÁ©»Ù±ç¥¯¥é¥¹
- Beginner Class ¤ÎÆÃÅµ¤¹¤Ù¤Æ
- ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªºîÀ®¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥ïー¥¯¥·ー¥È¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
- 6¤«·î¤Ë1ÅÙ¡¢·Ð¸³¡¦¤´·ÐÎò¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ê£¶È°Æ·ï¤ò2～3·ïÇÛ¿®
- 6¤«·î¤Ë1ÅÙ¡¢Ê£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë 60Ê¬1on1ÌÌÃÌ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
- Á´¹ñ¥ª¥Õ¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò CTH´ü´ÖÃæ¤ÏÌµÎÁ»²²Ã
¢¡ Prime Class¡Ê3000¥Èー¥¯¥ó¡Ë
Ê£¶È¤ò¼´¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤Êý¸þ¤±¤ÎÃæ³Ë¥¯¥é¥¹
- Beginner Class ¤ÎÆÃÅµ¤¹¤Ù¤Æ
- Regular Class ¤Î¥ïー¥¯¥·ー¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌµÎÁ»²²Ã
- 4¤«·î¤Ë1ÅÙ¡¢·Ð¸³¡¦·ÐÎò¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ê£¶È°Æ·ï¤ò3～5·ïÇÛ¿®
- 4¤«·î¤Ë1ÅÙ¡¢Ê£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë 60Ê¬1on1ÌÌÃÌ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
- ¶ÈÌ³¼ÂÀÓ¤ÎÀ°Íý¡¦¶¯¤ß¸À¸ì²½¤Ë»È¤¨¤ë¡ÖÊ£¶È¥ïー¥¯¥·ー¥È¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
- ¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¾·ÂÔ¡ÊÊ£¶ÈÀ®¸ù¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¼ÁÌäÁêÃÌ²ñ¤Ê¤É¡Ë
- ¹âµé¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ·ôÃêÁª¡ÊÈ¾Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¿ÅöÁª¼Ô¤Ï¼¡²óÃêÁªÂÐ¾Ý³°¡Ë
¢¡ Master Class¡Ê5000¥Èー¥¯¥ó¡Ë
Ê£¶È¤Ë¤ÆÆÈÎ©¡¦µ¯¶È¤Ê¤É¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Êý¸þ¤±¤Î¥¯¥é¥¹
- Beginner Class ¤ÎÆÃÅµ¤¹¤Ù¤Æ
- Regular Class ¤Î¥ïー¥¯¥·ー¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌµÎÁ»²²Ã
- Prime Class ¤ÎÊ£¶È¥ïー¥¯¥·ー¥È¡¢¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢½ÉÇñ·ôÃêÁª
- ¹»Ä¹¼ã¿§¡¦Éû¹»Ä¹¹â¶¶¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ»Ù±ç¡Ê¥ïー¥¯¥·ー¥È¡ÜÌÌÃÌ¡Ë
- 4¤«·î¤Ë1ÅÙ¤Î°Æ·ïÇÛ¿®¤¬¡¢·Ð¸³¤È´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ 5·ïÁ°¸å¤Ë³ÈÄ¥
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Ê£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢Ê£¶È¼Ô¤Î¥¹¥¥ë¸þ¾å¡¦Ç§ÃÎ³ÈÂç¡¦´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤Ë¡¢º£¸å°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÎÎ°è¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¶È¼Ô¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡É¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¿Íºà¥Ð¥ê¥åー¤ò¹â¤á¤ë¹ÖºÂ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î³È½¼
¡ÖÀ¸À®AI¡×¡ÖSNS±¿ÍÑ¡×¡Ö¿Þ²ò»ñÎÁºîÀ®¡×¤Ê¤É¡¢Ê£¶È¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ëÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¤µ¤é¤Ë³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂÌ³¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ¿·¤Î»Ù±ç¥Æー¥Þ¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢Ê£¶È¼Ô¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë³Ø½¬´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¿·»ö¶È¡ØÊ£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¼õ¹Ö¼ÔÁý»Üºö¤Î³ÈÂç
Ê£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤òÁ´¹ñÅª¤ËÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢Ç§ÃÎÅÙ¸þ¾å¡¦¹Êó³èÆ°¤òËÜ³Ê¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
Instagram¤äX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤ÎSNS±¿ÍÑ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è±¿±Ä¤Ê¤É¡¢Ê£¶È¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÀÜÅÀ¤Å¤¯¤ê¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¡ØÊ£¶È¿¦¿Í¥Ð¥ó¥¯¡Ê²¾¾Î¡Ë¡Ù¤òÄÌ¤¸¤¿´ë¶È¤È¤ÎÀÜÅÀÁÏ½Ð
Ê£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤òÂ´¶È¤·¤¿Ê£¶È¼Ô¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¡È´ë¶È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¡É¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ê£¶È¼Ô¤Î¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤´ë¶È¤È¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¸Ä¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¹½Â¤¤òÀ°È÷¤·¡¢Ê£¶È¤ò¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëÆ¯¤Êý¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ´ë²è½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
Ê£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¹»Ä¹¡¿Color WiTh³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ã¿§¹Âç¡Ê¤ï¤«¤¤¤í¡¦¤³¤¦¤À¤¤¡Ë
¡ÖÊ£¶È¤Ï¡¢Ç¯Îð¡¦ÃÏ°è¡¦¿¦Îò¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¡ÈÃ¯¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Î·Á¡É¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä©Àï¤·¤¿¸å¤Ë·ÑÂ³¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¡È·ÑÂ³¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¯¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ø¤Ó¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¦¼ÂÀÓ¡¦¹×¸¥¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÉ¬¤º¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Ê£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡ÉÊ£¶È¡É¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ø¤Ù¤ë³Ø¹»¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡ÊÊ£¶È¡Ë¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤ò¡¢¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤«¤é°Æ·ï³ÍÆÀ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¹½ÃÛ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤ÊÆÃÄ§¡ä
¢¡·î³Û8,000±ß¤«¤éÄÌ¤¨¤ëÆþÌç¥³ー¥¹¡ÊStandard¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·Ð¸³¼Ô¸þ¤±Advance¡¢ÆÈÎ©¡¦µ¯¶È»Ö¸þ¤ÎProfessional¤Þ¤Ç¡¢»°ÃÊ³¬¤Î¥³ー¥¹¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Úー¥¹¡×¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¡£
¢¡Á´¤Æ¤Î¥³ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÊ£¶ÈÀ®¸ù¼Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÁêÃÌÂÐ±þ¡¢1on1ÌÌÃÌ¡¢°Æ·ïÇÛ¿®¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê»Ù±ç¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆÃ¤Ë¡¢°Æ·ïÇÛ¿®¿ô¤ä»Ù±çÆâÍÆ¤Ï¥³ー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö20～30·ï¡Ê½é¿´¼Ô¡Ë¡¢40～50·ï¡Ê·Ð¸³¼Ô¡Ë¡¢60～80·ï¡ÊÆÈÎ©»Ö¸þ¡Ë¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊ£¶È³èÆ°¤ò¡Ö»ýÂ³Åª¤Ë³ÈÂç¡×¤¹¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤·¤¿Ê£¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ò½Å»ë¡£¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¹ÖºÂ¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªºîÀ®»Ù±ç¡¢¼«¸ÊPR»ñÎÁ¤ÎºîÀ®»Ù±ç¡¢»þ´Ö´ÉÍý½Ñ¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤âÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÏ°è¡¦¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÁ´¹ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¸òÎ®²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤È¼ÂÁ©µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë³Ø¤Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È¶¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ì¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡Ö³Ø¤Ó ¢ª ¼ÂÁ© ¢ªÀ®Ä¹ ¢ª°Æ·ï²½ ¢ª²ÁÃÍ²½¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¼è¤ë¿Í¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ëÆ»¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ FiNANCiE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FiNANCiE¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ô¢¸÷¹¨¾°¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤ò¡ÉÆ°¤¯Ãç´Ö¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë ¥Èー¥¯¥ó·¿SNS¡ÖFiNANCiE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢NFT¤Î´ë²è¡¦È¯¹Ô»Ù±ç»ö¶È¡¢IEO»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É¥Èー¥¯¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢400°Ê¾å¤â¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¸Ä¿Í¤Ê¤É¤Î¥Èー¥¯¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¡¢´ë²è¡¦±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Èー¥¯¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¡¦³ÈÄ¥¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¹ñÆâÍ£°ì¤ÎWeb3¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³µÍ×
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¢¡²ñ¼ÒÌ¾¡§ Color WiTh³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥«¥é¥¦¥£¥º¡Ë
¢¡½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ13ÈÖ21¹æ¡¡¶äºÂsinrokusyu¥Ó¥ë2³¬
¢¡ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ã¿§¹Âç¡¡¹â¶¶ÈÏ»ü
¢¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡ÚË¡¿Í¸þ¤±»ö¶È¡Û
¸·Áª¤µ¤ì¤¿Â¨ÀïÎÏ¶ÈÌ³°ÑÂ÷¿Íºà¤Ë¤è¤ëÍ×Ë¾¼Â¸½»ö¶È¡ÖÊ£¶È¿¦¿Í¡×
¡Ú¸Ä¿Í¸þ¤±»ö¶È¡Û
Ê£¶È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ø¤Ù¤ë³Ø¹»¡ÖÊ£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://color-with.com
¡ã¥Èー¥¯¥óÈÎÇä¤Î³µÍ×¡ä
¢¡ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë18:00 Í½Äê
¢¡ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§ https://financie.jp/users/fukugyou-academy
¾ÜºÙ¤ÏFiNANCiE¾å¤Ç¿ï»þ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
Color WiTh³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ê£¶È¥¢¥«¥Ç¥ßー±¿±Ä»öÌ³¶É
¥áー¥ë¡§info@color-with.co.jp