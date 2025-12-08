¿Íµ¤Åìµþ¤Î¥«¥Õ¥§7Å¹ÊÞ¤Ç¡¢Ä¾Á°Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª
³ô¼°²ñ¼Òimako¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÍÅÄ¿¿°á¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥Õ¥§º®»¨¾ðÊó¥Þ¥Ã¥×¡Öimako¡Ê¤¤¤Þ¤³¡Ë¡×¡Êhttps://app.imakoapp.com/?&utm_source=prtimes&utm_medium=tokyoarea¡Ë¤Ï¡¢µÈ¾Í»û¡¢²¼ËÌÂô¡¢»°¸®Ãã²°¡¢¼«Í³¤¬µÖ¡¢À¶À¡Çò²Ï¥¨¥ê¥¢¤Î¿Íµ¤¥«¥Õ¥§7Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥×¾å¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥Õ¥§¤ÎÀÊ¤ò15Ê¬´Ö³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖÄ¾Á°ÀÊ¥ー¥×¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖÄ¾Á°ÀÊ¥ー¥×¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖÄ¾Á°ÀÊ¥ー¥×¡×¤Ï¡¢¡Öº£¤«¤é¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢imako¤Î¥¢¥×¥ê¾å¤«¤é¤ªÅ¹¤òÁª¤Ó¡¢´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤Ç15Ê¬´Ö¡¢ÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÈÑ»¨¤ÊÍ½Ìó´ÉÍý¤äÍ½ÄêÄ´À°¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢µÞî±·è¤Þ¤Ã¤¿Í½Äê¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
imako²ÃÌÁÅ¹¤Î¤´¾Ò²ð
¡Ú²¼ËÌÂô¥¨¥ê¥¢¡§1Å¹ÊÞ¡Û
Latte ²¼ËÌÂô¡Ê¥é¥Æ¡Ë
²¼ËÌÂô¡ÊÀ¤ÅÄÃ«ÂåÅÄ¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡¢¥â¥À¥ó¥ì¥È¥í¤Ê±£¤ì²È¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£2025Ç¯7·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢Ã¸¿§·Ï¤Ç´Ú¹ñ¤Ã¤Ý¤¤¶õ´Ö¤È¤Ê¤êÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÆÃÀ½¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ä¼êºî¤ê¤Î¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ËÜ³Ê¥á¥Ë¥åー¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú»°¸®Ãã²°¥¨¥ê¥¢¡§1Å¹ÊÞ¡Û
fraiseIII¡Ê¥Õ¥ì¥¤¥º ¥¹¥êー¡Ë
»°¸®Ãã²°¤Î»°³ÑÃÏÂÓ¤ËÐÊ¤à¡¢±£¤ì²ÈÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡õ¥¹¥¤ー¥Ä¥Ðー¡£µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¡¢¹ñ»ºçõ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â³Ú¤·¤á¤ëËÜ³Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ä¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍÍÑ¥Ûー¥ë¥±ー¥¡×¤¬¿Íµ¤¡£ ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¼ò¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÄù¤á¥Ñ¥Õ¥§¡×¤òËþµÊ¤¹¤ëÂç¿Í¤ÎìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤â²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼«Í³¤¬µÖ¥¨¥ê¥¢¡§1Å¹ÊÞ¡Û
UTAKATA COFFEE¡Ê¥¦¥¿¥«¥¿¥³ー¥Òー¡Ë
¥â¥Î¥Èー¥ó´ðÄ´¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÂç¿Í¤Î±£¤ì²È¥«¥Õ¥§¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¥³ー¥Òー¤È¡¢Ì¾Êª¤ÎÇ»¸ü¤Ê¡Ö¹õ¤´¤Þ¥×¥ê¥ó¡×¤ä¡Ö¹õ¤´¤Þ¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ ¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Èµ¤¤µ¤¯¤Ë¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢»Å»öµ¢¤ê¤ä°ì¿Í¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¤Îº£Æü¤ò¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤Æü¡É¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÈ¾Í»û¥¨¥ê¥¢¡§2Å¹ÊÞ¡Û
Cafe Eve¡Ê¥«¥Õ¥§ ¥¤¥Ö¡Ë
¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡¢µÈ¾Í»û¤ÎÏÃÂê¤Î¥«¥Õ¥§¡£¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¿§¤òÁª¤ó¤Çºî¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¥Õ¥§¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥»¥ß¥ªー¥Àー¥±ー¥¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£SNS±Ç¤¨¤âÈ´·²¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤ÊÆü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
Cafe Ksyn'n¡Ê¥«¥Õ¥§ ¥«¥·¥Î¥ó¡Ë
2024Ç¯11·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿´Ú¹ñÉ÷¤Ê¥«¥Õ¥§¡£¼êºî¤ê¤Î²Ä°¦¤¤¥Þ¥«¥í¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¤Ê¤É¡¢SNS±Ç¤¨È´·²¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ðー¥¹¥Çー¥×¥ìー¥È¤ä¿ä¤·³è¥×¥ìー¥È¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë¿Íµ¤¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀ¶À¡Çò²Ï¡¦¿¹²¼¥¨¥ê¥¢¡§2Å¹ÊÞ¡Û
Cafe Polaris¡Ê¥«¥Õ¥§ ¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë
°ì¸®²È¤ò²þÁõ¤·¤¿¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ê±£¤ì²È¥«¥Õ¥§¡£¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÆÃÀ½¤Îµ¨Àá¤Î¥Ç¥¶ー¥È¥×¥ìー¥È¤ä¡¢²Ä°¦¤¤·§¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥³ー¥ÒーÉ¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥Á¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ä¥Óー¥Õ¥¹¥È¥í¥¬¥Î¥Õ¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥×¥ìー¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÏµÇ°Æü¤Ë¤âºÇÅ¬¡£¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
TUTTOÀ¶À¡Çò²Ï¡Ê¥Ä¥Ã¥È¡Ë
À¶À¡Çò²Ï¤ËÐÊ¤à¡¢¿ÈÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¥¸¥§¥éー¥ÈÀìÌçÅ¹¡£¾å¼Á¤Ê¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÇ»¸ü¤Ç¥¯¥êー¥ßー¡£µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤ä¡¢ÊÆÊ´¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥¯¥ìー¥×¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÊý¤ä¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¤¢¤ëÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖÄ¾Á°ÀÊ¥ー¥×¡×¤Î»È¤¤Êý¡Ê´ÊÃ±3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ë
- ¤ªÅ¹¤òÃµ¤¹¡§imako¥¢¥×¥ê¤Î¥Þ¥Ã¥×¾å¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥Õ¥§¤òÁªÂò
- ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò³ÎÇ§¡§ÀÊ¥ー¥×¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡ÊºÇÃ»2Ê¬¤Ç¾µÇ§¡Ë
- 15Ê¬°ÊÆâ¤ËÍèÅ¹¡§¾µÇ§¸å¡¢15Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤ªÅ¹¤Ø
ÈÑ»¨¤ÊÍ½Ìó´ÉÍý¤äÍ½ÄêÄ´À°¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢µÞî±·è¤Þ¤Ã¤¿Í½Äê¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
9³ä¤¬ËþÀÊ¤ÇÆþÅ¹¤òÄü¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú
ÊÀ¼Ò¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó9³ä¤¬ËþÀÊ¤ÇÆþÅ¹¤òÄü¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¡£¶õ¤¾õ¶·¤äº®»¨ÅÙ¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤òÃµ¤¹¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤áËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËþÀÊ¤ÇÄü¤á¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¤ªÅ¹¤Î½¸µÒ¤ä¸ÜµÒÎ¥¤ì¤òËÉ¤°Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº´ü´Ö: 2025Ç¯9·î20Æü ~ 9·î21ÆüÄ´ººÊýË¡: ¥¦¥§¥Ö¥¢¥ó¥±ー¥È,Ä´ºº¿Í¿ô: 145¿Í ¡ÊimakoÅÐÏ¿¥æー¥¶ー¡Ë
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡ÖÄ¾Á°ÀÊ¥ー¥×¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÅÔÆâÁ´°è¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ø¤È²ÃÌÁÅ¹ÊÞ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î¥«¥Õ¥§Ê¸²½¤ò¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òimako
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÀôÄ®10ÈÖ15¹æ ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¿ÀÀô301
- ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÍÅÄ¿¿°á
- ÀßÎ©¡§2024Ç¯3·î28Æü
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥«¥Õ¥§º®»¨¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öimako¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¢£ ¥«¥Õ¥§Å¹ÊÞÍÍ¸þ¤±¤´°ÆÆâ
²ÃÌÁÅ¹Êç½¸¤â¿ï»þ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ë¶ÈÍÍÀè¹Ô¿½¹þ¡§https://forms.gle/4Qqs1FtHzahf3H1d7