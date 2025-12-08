¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¡¢¥àー¥Ç¥£ー¥º¤Î³Ø½¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥º¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È¤ÎÇã¼ý¤ò´°Î»
Åý¹ç¸å¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¥ë³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢148¤«¹ñ¤ÇÂ¬Äê²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤ò¿ä¿Ê
¥Ë¥åー¥èー¥¯--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¶âÍ»¶µ°é¤ª¤è¤ÓÀìÌç»ñ³ÊÇ§Äê¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥àー¥Ç¥£ー¥º¡¦¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊMALS¡Ë¤ª¤è¤Ó¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥º¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È¡ÊCSI¡Ë¤ÎÇã¼ý¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£MALS¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë³Ø½¬¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢CSI¤Ï¥«¥Ê¥À¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ³ÊÇ§Äê¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶âÍ»¶µ°é¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼çÍ×µ¡´Ø¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÇ§Äê»ñ³Ê¡¢½ÀÆð¤Ê´ë¶È¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥éー¥Ë¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¸þ¤±¤ÎÀìÌç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åý¹ç¸å¤Î»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢148¤«¹ñ¤Ë¤ª¤è¤Ö9Ëü2000¿Í°Ê¾å¤Î¶âÍ»ÀìÌç¿¦¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î³ÆÃÊ³¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥«¥é¥¤¥¹¥³¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇã¼ý¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤È¸Ä¿Í¤ÎÁÐÊý¤Ë¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾ÁÈ¿¥¤Î¿¼¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤È³Ø½¬µ»½Ñ¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î³§ÍÍ¤¬¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Áー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢º£Æü¤ÎµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì¤ª¤¤¤Æ¶âÍ»ÀìÌç²È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åý¹ç¸å¤Î»ö¶È¤Ï¡¢¾¦¶È¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñ¼Ô¶ä¹Ô¶ÈÌ³¡¢¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¡¢»ñ»º¤ª¤è¤ÓÅê»ñ´ÉÍý¡¢Åê»ñ¤ª¤è¤ÓË¡¿Í¶ä¹Ô¶ÈÌ³¡¢ÀìÌç¥¹¥¥ë¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢AI¤òÌÖÍå¤¹¤ë³È½¼¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³Ø½¬¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
CSI¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¡¢¶È³¦¤Ç¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ§Äê¤ª¤è¤Ó»ñ³Ê¤Î´ÉÍý¤â°ú¤Â³¤¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£MALS¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥¤¥¹¥³¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¡¢Åö¼Ò¸ÜµÒ¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¤è¤Ó¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¶È³¦Á´ÂÎ¤Î³Ø½¬¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÊÑ³×¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£MALS¤ÈCSI¤ÎÇã¼ý¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÜµÒ¤Î³§ÍÍ¤ËÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿Íºà´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¡¢MALS¡¢CSI¤ò1¤Ä¤ÎÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶âÍ»¶µ°é¤òÊÑ³×¤¹¤ëÂçÃÀ¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î³Ø½¬ÊýË¡¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢³×¿·Åª¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¸ÄÊÌ³Ø½¬ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø½¬¼Ô¤¬¼«¿È¤ËºÇÅ¬¤ÊÆ»¤òÁªÂò¤·¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¼è°ú¾ò·ï¤Ï³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.fitchlearning.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»¶µ°é¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¦¥°¥ëー¥×»±²¼¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÉý¹¤¤·Ð¸³¤Ë¤è¤ê¶¯²½¤µ¤ì¡¢¸ÜµÒ½Å»ë¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥³ー¥¹¡¢ÀìÌç»ñ³Ê¼èÆÀ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë³Ø½¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓAI¶îÆ°·¿³Ø½¬¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÁÈ¿¥¤¬Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Áー¥à¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥Á¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ï¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥º¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È¡ÊCanadian Securities Institute¡Ë¡¢ÄêÎÌ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»ñ³ÊÇ§Äêµ¡¹½¡ÊCertificate in Quantitative Finance Institute¡¢CQFi¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¿®ÍÑÀìÌç²È¶¨²ñ¡ÊGlobal Institute of Credit Professionals¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¡¢¶âÍ»ÀìÌç²È¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¼ÔÈ¯É½Ê¸¤Î¸ø¼°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤ò»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
businesswire.com¤Ç¥½ー¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¡§
https://www.businesswire.com/news/home/20251205662923/ja/
Contacts
Media Contacts:
Brooke Rera
+1 631 871 4994
fitchlearning@allisonworldwide.com
Cristina Bermudez
+1 305-613-5814
cristina.bermudez@thefitchgroup.com
Source: Fitch Learning