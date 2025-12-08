¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎLPÀ©ºî¼ÂÀÓ¤ò65·ï¸ø³«¡Ã¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈLPÀ©ºî¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀ©ºîÂÎÀ©¤ò¶¯²½
³ô¼°²ñ¼ÒRyuki Design¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½ïÊýÎ´Æó¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¡ÊLP¡ËÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ø³«²ÄÇ½¤ÊÀ©ºî¼ÂÀÓ¤¬65·ï¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥æー¥¶ー¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¡¢¾¦ÉÊÍý²ò¤òÂ¥¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¹½À®¤ä»ëÇ§À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Úー¥¸À©ºî¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥¹¥Þ¥ÛºÇÅ¬²½LP¤ÎÀ©ºî¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´ÆâÀ½ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ë°ì´Ó¤·¤¿À©ºî¥Õ¥íー¤Ë¤è¤ê¡¢Éý¹¤¤¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¾¦ºà¡¦¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÀ®²Ì¤ò½Å»ë¤·¤¿LPÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈLPÀ©ºî¼ÂÀÓ¤¬Áý²Ã¤·¤¿ÇØ·Ê
¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎLPÀ©ºî¼ÂÀÓ¤¬Áý²Ã¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤Î³ÈÂç¤È¡¢À¸³è¼Ô¤Î¾ðÊóÀÜ¿¨´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï·ò¹¯°Ý»ý¤äÀ¸³è²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢À®Ê¬¤ä¸ú²Ì¤ò¼«¤éÄ´¤Ù¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÆþÁ°¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤«¤é¾¦ÉÊ¤ÎÁªÄê¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹ÔÆ°¤¬¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¾å¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þ¥ÛÀìÍÑ¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢½ÄÄ¹¤Î±ÜÍ÷¤ËÅ¬¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÀß·×¤ä¡¢½ÅÍ×¾ðÊó¤òÃÊ³¬Åª¤ËÅÁ¤¨¤ë¹½À®¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÆÃÍ¤Î¡ÖÀ®Ê¬Íý²ò¡×¡ÖÀÝ¼è¥á¥ê¥Ã¥È¡×¡Ö»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸¡×¤Ê¤É¤ò¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¸Â¤é¤ì¤¿²èÌÌÉý¤ÎÃæ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢À©ºî°ÍÍêÁý²Ã¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¤¿ÁÊµá¼´¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÉ½¸½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¡¢¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë¸ÄÀ¤¢¤ë¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥Ëー¥º¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈLPÀ©ºî¤Î¼ûÍ×Áý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸ø³«²ÄÇ½¤Ê¼ÂÀÓ¿ô¤¬65·ï¤ËÃ£¤¹¤ëÇØ·Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£https://rdlp.jp/portfolio?sp=1&tc=17
À®²Ì¤ò¹â¤á¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈLP¤ÎÍ×ÅÀ
¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎLP¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬µá¤á¤ë¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤Î»ëÇ§À¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤É¤Î¾ðÊó¤ò¡×¡Ö¤É¤Î½ç½ø¤Ç¡×¡Ö¤É¤Î¸«¤»Êý¤Ç¡×Äó¼¨¤¹¤ë¤«¤¬À®²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤òËÁÆ¬¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¥æー¥¶ー¤Ï¥¹¥¯¥íー¥ë¤·¤Ê¤¬¤éÆâÍÆ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À®Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤ä»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢¹ØÇãÈ½ÃÇ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢»ë³ÐÅª¤ËÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¸ú²Ì¤ÎÁÊµáÊýË¡¤Ë¿µ½Å¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¹½À®¤Å¤¯¤ê¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³«È¯ÇØ·Ê¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢ÇÛ¹ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¡¢µÒ´ÑÅª¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤òÃÊ³¬Åª¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¿®Íê´¶¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¥Úー¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¡×¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÇÀ°Íý¤·¡¢»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î¼ïÎà¤ä¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁÊµá¼´¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÈþÍÆ·Ï¥µ¥×¥ê¤Ê¤Î¤«¡¢·ò¹¯¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤Î¤«¡¢ÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤äÉ½¸½¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊÆÃÀ¤È¥æー¥¶ー¿´Íý¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¹½À®¤¬À®²Ì¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±LP¤Ç¤Ï¡¢²èÁü¡¦¥¢¥¤¥³¥ó¡¦¥«¥éーÀß·×¤È¤¤¤Ã¤¿»ë³ÐÅªÍ×ÁÇ¤¬Íý²òÂ¥¿Ê¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤È¥Æ¥¥¹¥È¾ðÊó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬À®²Ì¤ò¹â¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎLPÀ©ºî¤ÏRyuki Design¤Ø¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤
¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢LPÀ©ºî¤Ç¤Ï¡Ö¾¦ÉÊÍý²ò¤òÂ¥¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¹½À®¡×¤È¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î±ÜÍ÷¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼ÒRyuki Design¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°ÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®ºîÀ®¤«¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥¹¥Èー¥êーÀß·×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¤Ø¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À©ºî¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼ÒÆâ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¥³ー¥Àー¤¬Ã´Åö¤·¡¢´°Á´ÆâÀ½ÂÎÀ©¤Ë¤è¤êÉÊ¼Á¤ÎÅý°ì¤ÈÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìµ·Á¾¦ºà¤äBtoB¾¦ºà¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¯ÀâÌÀÍ×ÁÇ¤¬½ÅÍ×¤ÊLP¤Ç¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¾ðÊóÀ°Íý¤È»ë³ÐÅª¤ÊÉ½¸½µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÍý²ò¤ò»Ù¤¨¤ë¥Úー¥¸¹½À®¤ÎÀ©ºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø³«²ÄÇ½¤Ê¼ÂÀÓ¤È¤·¤ÆÎß·×65·ï¤ËÃ£¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈLP¤ÎÀ©ºî·Ð¸³¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁÊµá¥Ñ¥¿ー¥ó¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤´¤È¤Î¾¦ºà¡¦¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¦¶¥¹ç´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤ÊLP¹½À®¤òÄó°Æ¤·¡¢±ÜÍ÷´Ä¶¤¬¥¹¥Þ¥ÛÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¸½Âå¥æー¥¶ー¤Î¹ÔÆ°¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎLPÀ©ºî¤ò¤´¸¡Æ¤¤ÎºÝ¤Ï¡¢ËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤ò»ý¤ÄRyuki Design¤Ø¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://rdlp.jp/lp/supple
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRyuki Design¡Ê¥ê¥åー¥¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½ïÊýÎ´ÆóÀßÎ©Ç¯·î¡§2009Ç¯9·î½êºßÃÏ¡§¢©541-0053 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®1-7-7 WAKITAºæ¶ÚËÜÄ®¥Ó¥ë2³¬»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª»ö¶È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹»ö¶ÈLPÀ©ºî¼ÂÀÓ¡§Îß·×5,000ËÜ°Ê¾å¡¢Ç¯´Ö600ËÜ¡¢Îß·×¼è°ú¼Ò¿ô3,300¼Ò°Ê¾å ¢¨2025Ç¯12·î¸½ºß¤Î¼ÂÀÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹URL¡§https://ryuki-design.jp/
±¿±Ä¥µ¥¤¥È
LPÀ©ºî.jp¡§https://rdlp.jp/¹¹ð¥Ð¥ÊーÀ©ºî.jp¡§https://rdbnr.jp/³ÚÅ·»Ô¾ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¡§https://ryuki-design.jp/¥ä¥Õー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°À©ºî.jp¡§https://yahoo.ryuki-design.jp/LP¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡§https://rdlp.jp/lp-archive/¥Ð¥Êー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡§https://rdbnr.jp/archive/