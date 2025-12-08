¥²ー¥à¤Ç³Ø¤ÖË¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¡¡Ë¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¥µ¥Ýー¥È¤Î¥Ç¥ó¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤¬Æ°²è¸ø³«¡¡Í·¤Ó¤Ê¤¬¤éÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡ÖË¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡×
DS¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥ó¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Áð¿¼ Â¿·×»Ö)¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡ÖË¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡×¤òÀ©ºî¤·¡¢ÂÐÀïÆ°²è¤òYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¥«ー¥É¥Ð¥È¥ë
¡ÚË¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¥«ー¥É¥Ð¥È¥ë¤ÎÍ·¤ÓÊý¤ÈÂÐÀïÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û
https://youtu.be/vCvd8OApYnQ
Æ°²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£Ë¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¥«ー¥É¥Ð¥È¥ë¤ÎÍ·¤ÓÊý
Ë¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤Ï16¼ïÎà¡£10Ëç¤Î¡Ö¾É¾õ¥«ー¥É¡×¡¢6Ëç¤Î¡Ö½èÃÖ¥«ー¥É¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò2¥»¥Ã¥È¤º¤Ä»ÈÍÑ¤·¤ÆË¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥«ー¥É¥Ð¥È¥ë¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ëー¥ë¤ÇÂÐÀï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ·¤ÓÊý¡Û
¥×¥ì¥¤¥äー2¿Í¤È¡¢¿³È½1¿Í°Ê¾å¤ÇÍ·¤Ó¤Þ¤¹¡£
(1) ¡Ö¿ÇÎÅÂÔµ¡¡×¤Î¾ì(»³»¥)¤«¤é¡¢6Ëç¤Î¥«ー¥É¤ò°ú¤¡¢¼ê»ý¤Á¥«ー¥É¤È¤¹¤ë¡£
(2) ¼ê»ý¤Á¥«ー¥É¤ÎÃæ¤Ë¾É¾õ¥«ー¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¿ÇÎÅÍ½Äê¡×¤Ë½Ð¤¹¡£
(3) ¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤ÇÀè¹¶¡¦¸å¹¶¤ò·è¤á¤ë¡£
(4) Àè¹¶¤«¤é½ç¤Ë¡Ö¿·´µ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾É¾õ¥«ー¥É¤ò
¡¡¡¡¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë½Ð¤·¡¢Áê¼ê¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¡£
(5) Áê¼ê¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¿·´µ¤µ¤ó¤Î¾É¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢
¡¡¡¡¼«Ê¬¤Î¼ê»¥¤«¤é½èÃÖ¥«ー¥É¤ò½Ð¤¹¡£
(6) Àè¹¶¤«¤é½çÈÖ¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î½èÃÖ¥«ー¥É¤òÁª¤ó¤À¤«¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¡£
(7) ¿³È½¤ÏÎ¾¼Ô¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤¿Êý¤ò¡Ö¾¡¤Á¡×¤È¤¹¤ë¡£
(8) ¾¡¼Ô¤Ï¡Ö½èÃÖºÑ¡×¤Ë¥«ー¥É¤òÃÖ¤¡¢ÇÔ¼Ô¤Ï¡Ö·Ð²á´Ñ»¡¡×¤Ë¥«ー¥É¤òÃÖ¤¯¡£
(9) Àè¤Ë3¿Í(¤â¤·¤¯¤Ï6¿Í)¤Î´µ¼Ô¤µ¤Þ¤ò¡Ö½èÃÖºÑ¡×¤Ë¤·¤¿Êý¤Î¾¡Íø¡£
¾É¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ê»ý¤Á¤Î½èÃÖ¥«ー¥É¤ÇÂÐ½è¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ë¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¤ÎÃÎ¼±¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¸½¾ì¤Î·Ð¸³¤¬¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¥Ð¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
Ë¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¤ÎÃÎ¼±¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤Ï¼ÒÆâ¸¦½¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º
¥Ç¥ó¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤ÏË¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¤äË¬Ìä¸ý¹Ð¥±¥¢¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»õ²Ê°å»Õ¡¦»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉô½ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¸¦½¤¤È¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ö¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤µ¤Þ¤ä²ð¸î¤Ë·È¤ï¤ëÊý¤Ë¡¢Ë¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼Â¸³Åª¤Ê¥Äー¥ë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«À©ºî¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆË¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡©¿ÈÂÎÅªÉéÃ´ÅÙ¤Ï¡©ÈñÍÑ´¶¤Ï¡©¤Ê¤É¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥ó¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È»õ²Ê»ö¶ÈÉô¤Î10Ì¾¤ÎÅý³ç¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼¼¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢°ìËç¤º¤Äºî¤ê¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖË¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥ó¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
Ë¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¥µ¥Ýー¥È¡¢»õ²Êµ»¹©¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ´ØÏ¢»ö¶È¡¢²ð¸î»ö¶ÈÅù¤ò±¿±Ä¡£Ë¬Ìä»õ²Ê¿ÇÎÅ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¡£¤Ò¤È·î¤ËÌó3.6Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¿ÇÎÅ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¤¿¡¢·¼È¯³èÆ°¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DS¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥°¥ëー¥×¤Î³¤³°Å¸³«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®(UAE)¤Î¥É¥Ð¥¤¤Ë¤Æ¡¢°å²Ê¡¦»õ²ÊÊ»Àß¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÖSAKURA Medical and Dental Clinic¡×¤ò³«Àß¡£¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
