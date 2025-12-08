Ç¯ËöÇ¯»Ï¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡ÖºÇ¹âµéÇòÏ·µí¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡¡¹ñÆâÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¸ÄÂÎ ¡ß ±Ñ¹ñ¥¢¥ïー¥É3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¾¦ÉÊ
Í¸Â²ñ¼ÒÅ·Ìî¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õ¥¡ー¥à(½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»ÇòÏ··´ÇòÏ·Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Å·Ìî ¾¡¿Í)¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñÆâ¶¦Îå²ñ¤Ç¡ÚÍ¥½¨¾Þ°ìÀÊ(¢¨)¡Û¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÇòÏ·µí¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÎáÏÂ¼·Ç¯ÅÙÆüÃÀ¹õÌÓÏÂ¼ï»ÞÆù¶¦Îå²ñ¡×¤Ç°ìÈÌµí¤ÎÉô¡ÚÍ¥½¨¾Þ°ìÀÊ¡Û¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸ÄÂÎ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾ÆÆù¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬±Ñ¹ñ¡ÖLUXlife Magazine¡×¼çºÅ¥¢¥ïー¥É¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢À¤³¦ÅªÉ¾²Á¤È³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÇòÏ·µí¤òÁ´¹ñ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿©ºà¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤ÄµÞÂ®ÎäÅàµ»½Ñ¡ÖÅàÌ²¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢»ºÃÏ¤Ç½èÍý¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¶á¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´²ÈÄí¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£(¢¨Í¥½¨¾Þ¤ÎÃæ¤ÎÂè1°Ì)
ÇòÏ·µí¥®¥Õ¥È
¢£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤È¡¢ËÜÊª»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë±þ¤¨¤ë
º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥®¥Õ¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢Á°Ç¯¤è¤ê¤âÊ¿¶Ñ»Ù½ÐÍ½Äê³Û¤Ï16¡óÁý²Ã¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤è¤ê¡ÖËÜÊª»Ö¸þ¡×¡ÖÆÃÊÌ´¶¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÇòÏ·µí¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¹âµéÏÂµí¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤È³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤ò»ý¤Ä¡ÖËÜÊª¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤ÎÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÆâ¤Î¸·¤·¤¤¿³ºº¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥½¨¾Þ°ìÀÊ¤Î³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÇòÏ·µí¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ£ÅúÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ï¡¢À¤³¦ÅªÉ¾²Á¤È¤¤¤¦¡Ö¸Ø¤ê¡×¤È¡¢Í¥½¨¾Þ°ìÀÊ¤È¤¤¤¦¡Ö³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÇòÏ·µí¤Î¡ÖËÜÊª¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡×¤ò¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¡¹¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î»þ´Ö¡×¤ä¡Ö¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÂ£¤êÊª¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ºÇ¹âµéÇòÏ·µí¤Î3¤Ä¤Î²ÁÃÍ
¡Ú1.¸·¤·¤¤¿³ºº¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿ºÇ¹âµé¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡Û
2025Ç¯11·î¡¢ÂÓ¹»Ô¤Î³ô¼°²ñ¼Ò ËÌ³¤Æ»ÃÜ»º¸ø¼Ò ½½¾¡¹©¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÎáÏÂ¼·Ç¯ÅÙÆüÃÀ¹õÌÓÏÂ¼ï»ÞÆù¶¦Îå²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇòÏ·Ä®»º¤Î¹õÌÓÏÂµí¤¬°ìÈÌµí¤ÎÉô¡ÚÍ¥½¨¾Þ°ìÀÊ¡Û¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇòÏ·µí¤ÏA5Åùµé¡¢Áú¹ß¤êÅÙ¹ç¤¤¤ÎºÇ¹âÅùµé¤ÎBMS No.12¤È¤¤¤¦ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÁú¹ß¤ê¤È½À¤é¤«¤ÊÆù¼Á¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤È¡¢Ë½á¤Ê»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÞÆù½ÅÎÌ447kg¡¢¶»ºÇÄ¹¶ÚÌÌÀÑ76cm2¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ê»ô°é´ÉÍý¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤¬°é¤ó¤À¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖºÇ¹âµé¡×¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¿©Âî¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¿´¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë¡¢¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍURL¡§ https://genetics-hokkaido.ne.jp/wp5/content/2025-11-11-no22-gh-kyoureikai/
¡Ú2. À¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿ÉÊ¼Á―±Ñ¹ñ¥¢¥ïー¥É3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤Î²÷µó¡Û
Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾ÆÆù¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤ÇÁÏ´©¤µ¤ì¤¿ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥¦¥§¥Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖLUXlife Magazine¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ë¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LUX¥È¥í¥Õ¥£ー
¡¦ 2023Ç¯¡§¡ÖBest Japanese BBQ Restaurant 2023¡×¼õ¾Þ
¡¦ 2024Ç¯¡§¡ÖBest Yakiniku Restaurant of the Year 2024¡×¼õ¾Þ
¡¦ 2025Ç¯¡§¡ÖBest Yakiniku Restaurant 2025¡×¼õ¾Þ(2025Ç¯4·îÈ¯É½)
LUXlife Magazine¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´ë¶È¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤ï¤º¤«14¼Ò¤Î¤ß¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¾ÆÆùÅ¹¤È¤·¤Æ¤Î3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ÏÅö¼Ò¤¬À¤³¦½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤ÎËÌ³¤Æ»¿©ºà¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºÇ¹âµéÈ÷Ä¹Ãº¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢ÇòÏ·µí¤¬»ý¤ÄËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤Ï¡¢ÇòÏ·µí¤ÎÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤ò¹ñºÝÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡¢Â£¤ëÊý¤Ë¤âÂ£¤é¤ì¤ëÊý¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ïÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍURL¡§ https://www.atpress.ne.jp/news/431831/
¡Ú3.¡ÖÅàÌ²¡×µ»½Ñ¤Ç¡¢»ºÃÏ¤ÎÁ¯ÅÙ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤´²ÈÄí¤Ø¡Û
¡ÖÎäÅà¤¹¤ë¤ÈÌ£¤¬Íî¤Á¤ë¡×――Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ºÇ¿·µ»½Ñ¡ÖÅàÌ²(¤È¤¦¤ß¤ó)¡×¤òÆ³Æþ¡£SDGs¤ÎÌÜÉ¸¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÇòÏ·µí¤òÁ´¹ñ¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅàÌ²
¡ÖÅàÌ²¡×¤È¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹30¡î¤ÇµÞÂ®ÎäÅà¤¹¤ëµ»½Ñ¡£½¾Íè¤Î¶õµ¤ÎäÅà¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ®ÅÙ¤ÇÅà·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²òÅà»þ¤Î¥É¥ê¥Ã¥×(»ÝÌ£À®Ê¬¤ò´Þ¤àÆù½Á¤ÎÎ®½Ð)¤òÄÌ¾ïÎäÅà¤ÎÌó10Ê¬¤Î1¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷Á¯ÅÙ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤ÎÆ³ÆþÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÇòÏ·Ä®¡¦¹ñÎ©¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²ÇîÊª´Û¡Ö¥¦¥Ý¥Ý¥¤¡×³«¶È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊÇÑ´þ¤Îºï¸º¡¢¤Þ¤¿Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÇòÏ·µí¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Î¤â¤È¤ØÆÏ¤¯ÇòÏ·µí¤Ï¡¢»ºÃÏ¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ»ý¡£²òÅà¸å¤âÆù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢½À¤é¤«¤¯¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¿©Âî¤ò¡¢ºÇ¹âµé¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÇºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍURL¡§ https://www.atpress.ne.jp/news/419262/
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¡û¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È
¡¦ÇòÏ·µí¸ª¥íー¥¹¤¹¤¾Æ¤¡¡500g 10,200±ß(ÀÇ¹þ)
https://www.amano-familyfarm.com/item/a010/
¡¦ÇòÏ·µí¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¡¡200g 2Ëç 14,400±ß(ÀÇ¹þ)
https://www.amano-familyfarm.com/item/a006/
¥µー¥í¥¤¥óÍ¥½¨¾Þ°ìÀÊ
¥ê¥Ö¥íー¥¹Í¥½¨¾Þ°ìÀÊ
¡û¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¥µ¥¤¥È
¡¦ËÌ³¤Æ» ÇòÏ·»º ¹õÌÓÏÂµí ÆÃ¾å ¥â¥â ÀÖ¿È ¥¹¥Æー¥ 150g¡ß2Ëç¡¡´óÉÕ¶â³Û 14,500±ß
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01578/5531670?query_id=&ss_request_id=9b268aaf-10a3-4b6c-8dba-026b4694ac7a
¡¦ËÌ³¤Æ» ÇòÏ·»º ¹õÌÓÏÂµí ÆÃ¾å¥«¥ë¥Ó 500g(2¡¦3¿ÍÁ°)¡¡´óÉÕ¶â³Û 31,500±ß
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01578/5531641?query_id=&ss_request_id=cebd01f8-b0c4-46bb-9606-c9a377516110
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¡¢²Á³Ê¡¢ºß¸Ë¾õ¶·Åù¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
EC¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.amano-familyfarm.com/
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¾ÜºÙ¡§ https://amano-familyfarm.jp/feature/hometown-tax/
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§À¤³¦ÅªÉ¾²Á¤ò³è¤«¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÜ»º¶È¤ò¿ä¿Ê
º£²ó¤Î±Ñ¹ñ¥¢¥ïー¥É3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦²÷µó¤Ï¡¢ÇòÏ·µí¤ÎÉÊ¼Á¤¬À¤³¦¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦ÅªÉ¾²Á¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâ¤Ï¤â¤È¤è¤ê³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÇòÏ·µí¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢SDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÅàÌ²¡×µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ï¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï»ô°éÃÊ³¬¤«¤é¤Î´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÜ»º¶È¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¿©Âî¡×¤òºÌ¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿ÇòÏ·µí¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ Í¸Â²ñ¼ÒÅ·Ìî¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õ¥¡ー¥à
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ Å·Ìî ¾¡¿Í
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©059-0900¡¡ËÌ³¤Æ»ÇòÏ··´ÇòÏ·Ä®ÇòÏ·766-126
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1999Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÇòÏ·µí»ØÄêÈÎÇäÅ¹¡¢ÀºÆùÈÎÇä¡¢¾ÆÆùÅ¹¡¢ÇòÏ·Ä®¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ»ö¶È¼Ô
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.amano-familyfarm.com/
Å¹¼Ì¿¿