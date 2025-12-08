³÷ÅÄÀ¾¸ý¾¦Å¹³¹¡ßPayPay¡¡¡Ö2025¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹KAMATA ¤ªÇã¤¤Êª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ
³÷ÅÄÀ¾¸ý¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹ç(ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è)¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¿ä¿Ê¤ÈÃÏ°è¾¦Å¹³¹¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPayPay(¥Ú¥¤¥Ú¥¤)¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ´ë²è¡ÖKAMATA¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025 ¤ªÇã¤¤Êª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î15Æü(·î)～12·î28Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç10¡óÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª³÷ÅÄÀ¾¸ý¾¦Å¹³¹¡ßPayPay¡Ö2025¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹KAMATA ¤ªÇã¤¤Êª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ12·î15Æü～28Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÃêÁª²ñ¡¦¥³¥ó¥µー¥È¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢³¹Á´ÂÎ¤Ç¤ª¥È¥¯¡õ¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð～
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³÷ÅÄÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ö2025¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µー¥È¡õ²°Âæ¡¢±ØÁ°¹¾ì¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥êー¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¿ô³«ºÅ¤·¡¢ÃÏ°è°ìÂÎ¤ÇÆø¤ï¤¤¤È²óÍ·¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï½Ð¶â¡¦¾ùÅÏÉÔ²Ä¡£
PayPay¥¯ー¥Ý¥ó¥Ý¥¹¥¿ー
KAMATA¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025
¢£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
³÷ÅÄÀ¾¸ý¾¦Å¹³¹¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÆü¾ï»È¤¤¤Î¾¦Å¹³¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¡¢Êª²Á¾å¾º¤Ë¤è¤ë²È·×ÉéÃ´¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¥È¥¯¤Ê´Ô¸µ¡×¤È¡Ö³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍè³¹¡¦¹ØÇã¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¾¦Å¹³¹²ÃÌÁÅ¹¤ÎÇä¾å¸þ¾å¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÂÐ±þ¤Î¸å²¡¤·¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë³¹¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤È²óÍ·À¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
2025¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¿PayPay¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±¿±Ä»öÌ³¶É(³÷ÅÄÀ¾¸ý¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹çÆâ)
E-mail¡§ info@kamatadaisuki.com
¢¨³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ÓÅ·»þ¤Ï°ìÉô¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃæ»ß¡¦ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯11·î19Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£