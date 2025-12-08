¡Úµ»ö¸ø³«¡Û¸Ä¿Í¤Î¼«¸ÊÇË»º·ï¿ô¤¬3Ç¯Ï¢Â³Áý²Ã¡¡2024Ç¯¤Ï76,309·ï¤ËÅþÃ£¡ª¤ò¸ø³«
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òcielo azul¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀô Áï¡Ë¤¬À©ºî¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖºÄÌ³À°ÍýÁêÃÌ¥Ê¥Ó¡×¤Ë¤Æ¡¢2016～2024Ç¯¤Î¸Ä¿Í¡Ê¼«Á³¿Í¡Ë¼«¸ÊÇË»º·ï¿ô¤Î¾ÜºÙ¿ä°Ü¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤Þ¤È¤á¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Î¸Ä¿ÍÇË»º·ï¿ô¤Ï 76,309·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ +5,720·ï / +8.1¡ó¡Ë ¤ÈÁý²Ã¤·¡¢¼«¸ÊÇË»º¤Î¿½Î©·ï¿ô¤Ï 3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤ä²È·×ÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í²È·×¤ÎÊÖºÑº¤Æñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Ë¡¿Í¤ò´Þ¤àÇË»º»ö·ï¤ÎÁí¿ô¡Ê85,115·ï¡Ë¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²È·×¡¦»ö¶È¼Ô¤ÎÁÐÊý¤ÇºÄÌ³ÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÇË»º¤ÈÁí¿ô¤Î°ã¤¤¤ò²òÀâ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆÉ¼Ô¤¬ºÇ¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¡Ö¸Ä¿ÍÇË»º¤ÎÆ°¸þ¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤Î¼«¸ÊÇË»º·ï¿ô¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã
»ÊË¡Åý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¤¬¼«¤é¿½¤·Î©¤Æ¤¿¼«¸ÊÇË»º¡Ê¼«Á³¿ÍËÜ¿Í¿½Î©¡Ë¤Ï¡¢2016Ç¯°Ê¹ß¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¡Ê¼«Á³¿Í¡Ë¼«¸ÊÇË»º·ï¿ô¤Î¿ä°Ü¡Ê2016～2024Ç¯¡Ë
2024Ç¯¡§76,309·ï2023Ç¯¡§70,589·ï2022Ç¯¡§64,833·ï2021Ç¯¡§68,240·ï2020Ç¯¡§71,678·ï2019Ç¯¡§73,095·ï2018Ç¯¡§73,099·ï2017Ç¯¡§68,792·ï2016Ç¯¡§64,639·ï2022Ç¯°Ê¹ß¤ÏÁý²Ã´ðÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ï²áµî3Ç¯´Ö¤ÇÌó1.15Ëü·ï¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È·×¤ÎÉ¯Ç÷¡¢¼ýÆþ¤ÎÉÔ°ÂÄê¡¢Êª²Á¹â¤ÎÄ¹´ü²½¤Ê¤É¡¢À¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÇË»º¤ÈÁí¿ô¡ÊË¡¿Í¡Ü¸Ä¿Í¡Ë¤Î°ã¤¤
・総数(85,115件):法人破産を含む
・個人破産(76,309件):本人申立の自然人のみ
都道府県別の統計は「総数」で公表されているため、記事では総数ベースで地域差を比較しつつ、個人破産の全国動向もあわせて紹介しています。
47都道府県別 自己破産件数の推移(2016～2024年)
2024Ç¯¤ËÁý²Ã¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡ÊÁí¿ô¥Ùー¥¹¡Ë
Áý²Ã¿ô¥È¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤Î5¸©¤Ç¤·¤¿¡£²¬»³¸©¡§+224·ï¡Ê+20.76¡ó¡ËµÜºê¸©¡§+173·ï¡Ê+21.46¡ó¡ËÄ¹ºê¸©¡§+142·ï¡Ê+19.69¡ó¡Ë½©ÅÄ¸©¡§+107·ï¡Ê+20.78¡ó¡Ë»³·Á¸©¡§+94·ï¡Ê+19.67¡ó¡ËÅÔ»ÔÉô¡¦ÃÏÊýÉô¤È¤â¤ËÁý²Ã¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤Ê·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤Î¤Ï4¸©¤Î¤ß
¼¯»ùÅç¸©¡§-41·ïÏÂ²Î»³¸©¡§-18·ïÉÙ»³¸©¡§-14·ïÄ¹Ìî¸©¡§-11·ï¸º¾¯Éý¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢Á´ÂÎ¤ÎÁý²Ã·¹¸þ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÄÌ³À°ÍýÁêÃÌ¥Ê¥Ó®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºÄÌ³À°ÍýÁêÃÌ¥Ê¥Ó®¤Ï¡¢¼Ú¶âÌäÂê¤Î²ò·è¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤äÀìÌç²È¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¦¡ÖºÄÌ³À°Íý¤È¤ª¶â¤ÎÇº¤ß²ò¾Ã¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¤¹¡£¡¦ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤Þ¤È¤á¡¦¼êÂ³¤¤´¤È¤Î´ðÁÃ²òÀâ¡¦ÀìÌç²È¤Ø¤Î¼èºàµ»ö¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¦»öÌ³½ê¾Ò²ðÆ°²è¡¦²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬¡È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÁêÃÌÀè¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://saimu.cieloazul.co.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òcielo azul½êºßÃÏ¡§¢©810-0004 Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅÏÊÕÄÌ5ÃúÌÜ14ÈÖ12¹æ ÆîÅ·¿À¥Ó¥ë3FÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀô Áï»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ê£¿ô¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä±¿±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡§ºÄÌ³À°ÍýÁêÃÌ¥Ê¥Ó¡¿ÇÉ¸¯²ñ¼ÒÅÐÏ¿¥Ê¥Ó¡¿¶½¿®½êÃµÄå¥Ê¥Ó¡¿¤Õ¤ë¤µ¤È¤á¤°¤ê¡¿¿À¼Ò¤á¤°¤ê ¤Û¤«´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.cieloazul.co.jp/
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡ä±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Òcielo azul´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.cieloazul.co.jp