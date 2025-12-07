¡ØNISSAN¤¢¡¢°ÂÉôÎé»Ê～BEYOND THE AVERAGE～¡Ù¡Ö¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¶¡¦20Ç¯¡ª °ÂÉôÎé»ÊÂç´¶¼Õº×¡×radiko¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª
TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFNÁ´¹ñ38¶É¥Õ¥ë¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡ØNISSAN ¤¢¡¢°ÂÉôÎé»Ê～BEYOND THE AVERAGE～¡Ù¡ÊÆüÍËÆü17¡§00～17¡§55ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷20Ç¯ÌÜ¤òµÇ°¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¶¡¦20Ç¯¡ª °ÂÉôÎé»ÊÂç´¶¼Õº×～ÂçÆüËÜ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¤Ë¤è¤¦¤³¤½～¡×¤ò12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆü»º ¥°¥íー¥Ð¥ëËÜ¼Ò¥®¥ã¥é¥êー¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¤³¤ÎÅÙ¡¢radiko¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Î¡Ö¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¶¡¦20Ç¯¡ª °ÂÉôÎé»ÊÂç´¶¼Õº×～ÂçÆüËÜ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¤Ë¤è¤¦¤³¤½～¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Î²ñ¾ì¤ÎÌÏÍÍ¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤ò¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÈÖÁÈ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆü»º¥°¥íー¥Ð¥ëËÜ¼Ò¥®¥ã¥é¥êー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ÈÖÁÈ20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¶¡¦20Ç¯¡ª °ÂÉôÎé»ÊÂç´¶¼Õº×～ÂçÆüËÜ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¤Ë¤è¤¦¤³¤½～¡×¤Ç¤Ï¡¢12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êradiko¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï12:00¤«¤é16:30¤Þ¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡ÊURL¡Ë¡ÊURL¤Ï12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡radiko¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤ÎÎ×¾ì´¶¤ä20Ç¯ÌÜ¤òºÌ¤ëÈÖÁÈ´ë²è¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£radiko¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¡ãradikoÆÃÈÖ¡Ö¸ì¤êBar～½Ð±é¼Ô¤¬¸ì¤ë20Ç¯～¡×¡ä
ÇÛ¿®»þ´Ö¡§12:10～12:55
£òadiko¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡£¿Ê¹ÔÌò¤Ï²æ¤é¤¬Âç¾ì²ÅÌç¡£°ÂÉôÎé»Ê¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÄÌ¤¦¥Ðー¤ÇÊ¹¤¼ª¤òÎ©¤Æ¤¿¤é¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¤·¤«¤·¥Ðー¤ÇÊ¹¤¼ª¤ò¤¿¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Ð¥ó¡Ê°Ê²¼¼«½Í¡Ë
¡ã¥É¥é¥¤¥Ö(¥Ïー¥È)¥Çー¥ÈÌÑÁÛÂÐ·è¡ª¡ä
ÇÛ¿®»þ´Ö¡§12:55～13:00¡¢13:30～13:35¡¢15:45～15:50
¤Ò¤¿¤ÁÌî²ÆÅÔ¤È¥¤¥±¥Æ¥ë¤¬¥×¥ì¥¼¥óÂÐ·è¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£
²ÆÅÔ¤¬¿··¿¥ëー¥¯¥¹¡¢¥¤¥±¥Æ¥ë¤¬¿··¿¥êー¥Õ¤òÁêËÀ¤Ë¤·¤¿ÌÑÁÛ¥Çー¥È¤ò
¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ï²ñ¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª¿Ê¹ÔÌò¤ÏÂç¾ì²ÅÌç¤Ç¤¹¡£
¡ã¤á¤¶¤»¸Þ½½ÍòÌÀ¡ª¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óÁª¼ê¸¢¡ª¡ä
ÇÛ¿®»þ´Ö¡§13:00～13:15
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï～¡×¤ÎÁ°¸ý¾å¡£
¸Þ½½ÍòÌÀ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢»ä¤â¶«¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡ª
¤½¤ó¤ÊÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Í¼Êý5»þ¤«¤é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¡ãTEAM°ÂÉôÎé»Ê¤ÎÀ¸¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ～2025Ç¯ÅßVersion～¡ä
ÇÛ¿®»þ´Ö¡§13:35～14:20
"ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¤³¦¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë£Ô£Å£Á£Í °ÂÉôÎé»Ê¤Ë¤è¤ëÀ¸¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡£
ÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª²»³Ú¤Ï¿Íµ¤¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈYOUTUBER¤Î¤Þ¤Ê¤Þ¤ë¤µ¤ó¡ª
À¸±éÁÕ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¥¥é¥¥é´¶¥¢¥Ã¥×´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
¡ã¥Áー¥àÂÐ¹³¡ª°ÂÉôÎé»Ê¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡ª¡ª¡ä
ÇÛ¿®»þ´Ö¡§14:30～15:00
¥Ø¥Óー¥ê¥¹¥Êー¤Ç¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡©ÆñÌäÂ·¤¤¤Î¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡ª²ñ¾ì¤ÎÁ´°÷¤¬»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¿ÇÃÇ¤ÇÆ±¤¸¿ÇÃÇ·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¼ÔÆ±»Î¤¬ÁÈ¤ó¤Ç¤Î¥Áー¥àÂÐ¹³Àï¡ª
²Ì¤¿¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÄÏ¤à¤Î¤Ï£¹¥Áー¥à¤Î¤¦¤Á¤Î¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¤Î¥Áー¥à¡ª¡©
¡ãradikoÆÃÈÖ¡ÖARIGATO RADIO～¤ï¤¿¤·¤È°ÂÉôÎé»Ê～¡×¡ä
ÇÛ¿®»þ´Ö¡§15:00～15:45
"radiko¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡£
20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿°ÂÉôÎé»Ê¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Êー¤«¤éÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÉôÎé»Ê¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
¡ãSTAFF TALK～µÓËÜ²È¤¬¸ì¤ë°ÂÉôÎé»Ê～¡ä
ÇÛ¿®»þ´Ö¡§16:00～16:25
°ÂÉôÎé»Ê¤ò¥·ー¥º¥ó£±¤«¤é20Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëµÓËÜÃ´Åö¡¢
ËÌºå¾»¿Í¤µ¤ó¤ÈÂ¼¾åÂç¼ù¤µ¤ó¤¬°ÂÉôÎé»Ê¤ò¸ì¤ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¡ª
°ÂÉôÎé»Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÈëÏÃ¤ä¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¤â¡©¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª
¢£radiko¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³µÍ×
¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¡Û: NISSAN ¤¢¡¢°ÂÉôÎé»Ê Âç´¶¼Õº×
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡Û¡§ ¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¶¡¦20Ç¯¡ª °ÂÉôÎé»ÊÂç´¶¼Õº×～ÂçÆüËÜ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¤Ë¤è¤¦¤³¤½～
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û¡§12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë12:00～16:30
ÈÖÁÈ¤Ïradiko¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
radiko(¥é¥¸¥³)¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢À©¸Â¤Ê¤¯Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¸ø³«À¸ÊüÁ÷¡Ê17¡§00～17¡§55¡Ë¤ÏËÜÊüÁ÷¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¶¡¦20Ç¯¡ª °ÂÉôÎé»ÊÂç´¶¼Õº×～ÂçÆüËÜ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¤Ë¤è¤¦¤³¤½～
¡Ú²ñ¾ì¡Û Æü»º ¥°¥íー¥Ð¥ëËÜ¼Ò¥®¥ã¥é¥êー ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡Ë
¡ÚÆü»þ¡Û¡¡2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë 10¡§00 ³«¾ì
¡Ú½Ð±é¡Û¡¡TEAM °ÂÉôÎé»Ê
¡ÚÎÁ¶â¡Û¡¡Æþ¾ìÌµÎÁ
¡ÚÊüÁ÷¡Û¡¡TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È Æ±Æü17¡§00～17¡§55
¡ÚÆÃÊÌ¶¨»¿¡Û¡¡Æü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¡ØNISSAN ¤¢¡¢°ÂÉôÎé»Ê～BEYOND THE AVERAGE～¡Ù
¡þÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË17¡§00～17¡§55
¡þÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò´Þ¤àJFN38¶É¥Í¥Ã¥È
¡þÈÖÁÈÆâÍÆ¡§¤´¤¯Ê¿¶ÑÅª¤Ê¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡Ö°ÂÉôÎé»Ê¡×¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Î¹ÓÇÈ¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡£ÈÖÁÈÏ¢Æ°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø°ÂÉôÎé»ÊZ¡Ù¤ÏSpotify¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
¡þÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.tfm.co.jp/abe
¡þ°ÂÉôÎé»Ê ¸ø¼°X¡Ê@abe_average¡Ë
¡þÄó¶¡¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò