GLI¡¢2026Ç¯1·î ¡ÈWinter Harmony Camp¡É ¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¨¡¨¡¶µÍÜ¡¦¹ñºÝ´¶³Ð¡¦¶¨Æ¯À¤òËá¤¯¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¥ã¥ó¥×
¹ñÆâ³°¤Î¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¿Ê³Ø»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ Global Learner¡Çs Institute¡ÊGLI¡Ë ¤Ï¡¢Àã¿¼¤¯ÀÅ¤«¤Ê¿·³ã¡¦´ä¸¶¤ÎÃÏ¤Ë¤Æ ¡ÈWinter Harmony Camp 2026¡É ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÄø¤Ï 2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～12Æü(·î¡¦½Ë) ¤Î2Çñ3Æü¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¾Íè¤Î¹ñºÝ¿ÊÏ©·ÁÀ®¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë ¶µÍÜ¡¦±Ñ¸ì¡¦¶¨Æ¯À ¤ò¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç°é¤à¡¢GLI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¢£ ¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÇ§ÃÎ ¡ß ÈóÇ§ÃÎ¡×¤òÆ±»þ¤Ë°é¤Æ¤ëÀß·×
º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï ¡ÈHarmony¡ÊÄ´ÏÂ¡Ë¡É¡£±Ñ¸ìÂÎ¸³¤ä¥¹¥ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢±Ñ¸ì ¡ß ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ ¡ß ¥¹¥ー¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Æ°é¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§
- ±Ñ¸ì±¿ÍÑÇ½ÎÏ
- ²Ê³ØÅª»×¹Í
- ¶¨Æ¯À
- ²ÝÂê²ò·èÎÏ
- É½¸½ÎÏ
¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿±Ñ¸ì´Ä¶¤Ç¡¢ÃÎÀ¤È¿´¤ÎÎ¾ÌÌ¤òËá¤¯ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ÆÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
DAY£±.¡Ã1/10¡ÊÅÚ¡Ë
Åìµþ±Ø¤Ë½¸¹ç¤·¡¢¿·´´Àþ¤Ç´ä¸¶¤Ø¡£
ÅþÃå¸å¤Ï¡¢ÌÜÅª¡¦¥ëー¥ë¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Ìó5»þ´Ö¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥ー¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£
½é¿´¼Ô¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê³°¹ñ¿Í¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬ÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
DAY£².¡Ã1/11¡ÊÆü¡Ë
Ä«8»þ¤«¤éÍ¼¿©¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥ー¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à1Æü¡£
º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ ¥·¥ó¥¯¥í¥¹¥ー¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
ÀãÌÌ¤Ëµ°À×¤òÉÁ¤¯ ¡ÈÃÎÀ¤Î¥¢ー¥È¡É¡£ ¥°¥ëー¥×¤ÇÆ°¤¤ò¹½ÁÛ¤·¡¢ÁÏÂ¤¤·¡¢Àã¾å¤Ç´°À®¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
Á´¹ÔÄø¤ò±Ñ¸ì¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨Ä´À¡¦ÁÏÂ¤À¡¦ÂÐÏÃÎÏ ¤¬¼«Á³¤È°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
DAY£³.¡Ã1/12¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
ºÇ½ªÆü¤Ï ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÂÎ¸³¡£
¿Í¹©Àã¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ËÜÊª¤ÎÀã¤È¤Î°ã¤¤¤ò²Ê³ØÅª¤ËÈæ³Ó¤¹¤ëÃµµæ·¿³Ø½¬¡£
¡È¤Ê¤¼¡©¡É ¤ò¼«Ê¬¤Ç¿¼¤á¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤È²Ê³ØÅª»×¹ÍÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Winter Harmony Camp 2026¡Ã³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆüÄø¡Û
2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¡¿2Çñ3Æü
¡÷ ¿·³ã¡¦´ä¸¶¥¹¥ー¾ì¡ÊJR±Û¸åÅòÂô±Ø ¶áÀÜ¡Ë
¡Ú½ÉÇñ¡Û
¥®¥ó¥ì¥¤¥Û¥Æ¥ë
¡Ú¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Û
- ±Ñ¸ì¥¹¥ー¥ì¥Ã¥¹¥ó
- ¥·¥ó¥¯¥í¥¹¥ー¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó
- ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼Â¸³
- ¥¹¥Ñ¡¦¼«Í³»þ´Ö
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û
GLIÀ¸¡§86,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³°ÉôÀ¸¡§95,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Í§Ã£¡¦·»Äï³ä¡§5¡óOFF
¡ÚÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡Û
±ýÉü¿·´´Àþ¡¿½ÉÇñÈñ¡¿Ä«¿©¡¦Í¼¿©³Æ2²ó¡¿³°¹ñ¿Í¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ーÎÁ¡¿¥ê¥Õ¥ÈÂå¡Ê2Æü´Ö¡Ë¡¿¥¹¥ÑÍøÍÑ¡¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÈñÍÑ
¡Ú´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡Û
Ãë¿©¡¿¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥ー¡Ê5,500±ß¡Ë¡¿¤ª¾®¸¯¤¤
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û
¡¦´ðËÜÅª¤Ê±Ñ¸ì»Ø¼¨¤ÎÍý²ò
¡ÊÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¢¤ê¡Ë
¡¦À¸³èÌÌ¤Ç¤Î¼«¸Ê´ÉÍý
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
8ºÐ～¹â¹»À¸¡Ê¥¹¥ー½é¿´¼Ô´¿·Þ¡Ë
¡ÚÊç½¸¿Í¿ô¡Û
15Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô8Ì¾¡Ë
¡Ú¿½¹þÄùÀÚ¡Û
12·î15Æü(·î)
¢£ ¤ª¿½¤·¹þ¤ß
GLI¸ø¼°LINE¤ò¤´ÅÐÏ¿¤Î¤¦¤¨¡¢
¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¥ã¥ó¥×¡× ¤È¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡GLI¸ø¼°LINE¤Ï¤³¤Á¤é(https://lin.ee/oy6LYn9)
¥¥ã¥ó¥»¥ë¥Ý¥ê¥·ー¤Ï¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡GLI¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ï¤³¤Á¤é(https://gli-english.com/2026_winter_camp_detail/)
¢£ ¿´¤¬¤Ò¤é¤¡¢ÃÎÀ¤¬¿¼¤Þ¤ë3Æü´Ö
Winter Harmony Camp ¤Ï¡¢ ¡ÈÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¡É ¤È ¡È¼«¤é¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¡É ¤ò¡¢¼«Á³¤È±Ñ¸ì¤ÎÎÏ¤ÇÃúÇ«¤ËÊÔ¤ß¾å¤²¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ ¾Íè¤ÎÎ±³Ø½àÈ÷¤ä¹ñºÝ¿ÊÏ©·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Â¼ÁÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
