GLI¡¢2026Ç¯1·î ¡ÈWinter Harmony Camp¡É ¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¨¡¨¡¶µÍÜ¡¦¹ñºÝ´¶³Ð¡¦¶¨Æ¯À­¤òËá¤¯¥¦¥£¥ó¥¿ー¥­¥ã¥ó¥×

¹ñÆâ³°¤Î¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¿Ê³Ø»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ Global Learner¡Çs Institute¡ÊGLI¡Ë ¤Ï¡¢Àã¿¼¤¯ÀÅ¤«¤Ê¿·³ã¡¦´ä¸¶¤ÎÃÏ¤Ë¤Æ ¡ÈWinter Harmony Camp 2026¡É ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



ÆüÄø¤Ï 2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～12Æü(·î¡¦½Ë) ¤Î2Çñ3Æü¡£



ËÜ¥­¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¾­Íè¤Î¹ñºÝ¿ÊÏ©·ÁÀ®¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë ¶µÍÜ¡¦±Ñ¸ì¡¦¶¨Æ¯À­ ¤ò¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç°é¤à¡¢GLI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£


¢£ ¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÇ§ÃÎ ¡ß ÈóÇ§ÃÎ¡×¤òÆ±»þ¤Ë°é¤Æ¤ëÀß·×


º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï ¡ÈHarmony¡ÊÄ´ÏÂ¡Ë¡É¡£±Ñ¸ìÂÎ¸³¤ä¥¹¥­ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢±Ñ¸ì ¡ß ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ ¡ß ¥¹¥­ー¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



ËÜ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤Æ°é¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§


- ±Ñ¸ì±¿ÍÑÇ½ÎÏ
- ²Ê³ØÅª»×¹Í
- ¶¨Æ¯À­
- ²ÝÂê²ò·èÎÏ
- É½¸½ÎÏ

¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿±Ñ¸ì´Ä¶­¤Ç¡¢ÃÎÀ­¤È¿´¤ÎÎ¾ÌÌ¤òËá¤¯ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£


¢£ ³ÆÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£


DAY£±.¡Ã1/10¡ÊÅÚ¡Ë

Åìµþ±Ø¤Ë½¸¹ç¤·¡¢¿·´´Àþ¤Ç´ä¸¶¤Ø¡£


ÅþÃå¸å¤Ï¡¢ÌÜÅª¡¦¥ëー¥ë¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡£


¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Ìó5»þ´Ö¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥­ー¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£


½é¿´¼Ô¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â¡¢·Ð¸³Ë­ÉÙ¤Ê³°¹ñ¿Í¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬ÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£


DAY£².¡Ã1/11¡ÊÆü¡Ë

Ä«8»þ¤«¤éÍ¼¿©¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥­ー¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à1Æü¡£


º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ ¥·¥ó¥¯¥í¥¹¥­ー¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£


ÀãÌÌ¤Ëµ°À×¤òÉÁ¤¯ ¡ÈÃÎÀ­¤Î¥¢ー¥È¡É¡£ ¥°¥ëー¥×¤ÇÆ°¤­¤ò¹½ÁÛ¤·¡¢ÁÏÂ¤¤·¡¢Àã¾å¤Ç´°À®¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£


Á´¹ÔÄø¤ò±Ñ¸ì¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨Ä´À­¡¦ÁÏÂ¤À­¡¦ÂÐÏÃÎÏ ¤¬¼«Á³¤È°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£


DAY£³.¡Ã1/12¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë

ºÇ½ªÆü¤Ï ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÂÎ¸³¡£


¿Í¹©Àã¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ËÜÊª¤ÎÀã¤È¤Î°ã¤¤¤ò²Ê³ØÅª¤ËÈæ³Ó¤¹¤ëÃµµæ·¿³Ø½¬¡£


¡È¤Ê¤¼¡©¡É ¤ò¼«Ê¬¤Ç¿¼¤á¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤È²Ê³ØÅª»×¹ÍÎÏ¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£




¢£ Winter Harmony Camp 2026¡Ã³«ºÅ³µÍ×


¡ÚÆüÄø¡Û

2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¡¿2Çñ3Æü


¡÷ ¿·³ã¡¦´ä¸¶¥¹¥­ー¾ì¡ÊJR±Û¸åÅòÂô±Ø ¶áÀÜ¡Ë


¡Ú½ÉÇñ¡Û

¥®¥ó¥ì¥¤¥Û¥Æ¥ë


¡Ú¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Û
- ±Ñ¸ì¥¹¥­ー¥ì¥Ã¥¹¥ó
- ¥·¥ó¥¯¥í¥¹¥­ー¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó
- ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼Â¸³
- ¥¹¥Ñ¡¦¼«Í³»þ´Ö

¡Ú»²²ÃÈñ¡Û

GLIÀ¸¡§86,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


³°ÉôÀ¸¡§95,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¢¨Í§Ã£¡¦·»Äï³ä¡§5¡óOFF


¡ÚÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡Û

±ýÉü¿·´´Àþ¡¿½ÉÇñÈñ¡¿Ä«¿©¡¦Í¼¿©³Æ2²ó¡¿³°¹ñ¿Í¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ーÎÁ¡¿¥ê¥Õ¥ÈÂå¡Ê2Æü´Ö¡Ë¡¿¥¹¥ÑÍøÍÑ¡¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÈñÍÑ


¡Ú´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡Û

Ãë¿©¡¿¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥­ー¡Ê5,500±ß¡Ë¡¿¤ª¾®¸¯¤¤


¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û

¡¦´ðËÜÅª¤Ê±Ñ¸ì»Ø¼¨¤ÎÍý²ò


¡ÊÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¢¤ê¡Ë


¡¦À¸³èÌÌ¤Ç¤Î¼«¸Ê´ÉÍý


¡ÚÂÐ¾Ý¡Û

8ºÐ～¹â¹»À¸¡Ê¥¹¥­ー½é¿´¼Ô´¿·Þ¡Ë


¡ÚÊç½¸¿Í¿ô¡Û

15Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô8Ì¾¡Ë


¡Ú¿½¹þÄùÀÚ¡Û

12·î15Æü(·î)


¢£ ¤ª¿½¤·¹þ¤ß


GLI¸ø¼°LINE¤ò¤´ÅÐÏ¿¤Î¤¦¤¨¡¢


¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿ー¥­¥ã¥ó¥×¡× ¤È¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£


Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


GLI公式LINEはこちら(https://lin.ee/oy6LYn9)




¥­¥ã¥ó¥»¥ë¥Ý¥ê¥·ー¤Ï¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


GLI公式ブログはこちら(https://gli-english.com/2026_winter_camp_detail/)


¢£ ¿´¤¬¤Ò¤é¤­¡¢ÃÎÀ­¤¬¿¼¤Þ¤ë3Æü´Ö


Winter Harmony Camp ¤Ï¡¢ ¡ÈÄ©Àï¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¡É ¤È ¡È¼«¤é¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¡É ¤ò¡¢¼«Á³¤È±Ñ¸ì¤ÎÎÏ¤ÇÃúÇ«¤ËÊÔ¤ß¾å¤²¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ ¾­Íè¤ÎÎ±³Ø½àÈ÷¤ä¹ñºÝ¿ÊÏ©·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Â¼ÁÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¢£Å­ÌÚ¶µ°é¥µ¥í¥ó

¿Æ»Ò¤Ç¡Ö¶µ°é¤ò³Ø¤Ù¤ë¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤ò¹­¤²¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¹ÖºÂ¤ò³«¹ÖÃæ¡£º£¤À¤±¥â¥Ë¥¿ーÀ¸¤È¤·¤Æ50¡óOFF¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¡£


蕪木教育サロン公式ページ (https://kaburaki-educonsul.com/clp/kaburaki-salon/)


¢£GLIÂåÉ½ Å­ÌÚ¤ÎInstagram

¡Ö»Ò¤É¤â¤Î²ÄÇ½À­¤ò¹­¤²¤ë¶µ°é¿·¾ï¼±¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶µ°é¡¦¿ÊÏ©¡¦³¤³°Î±³Ø¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£


Instagramはこちら (https://www.instagram.com/kaburaki_san)


¡Ú´ë¶È¾ðÊó¡Û


¡þ³ô¼°²ñ¼ÒÅ­ÌÚ¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¸Ä¡¹¤ÎÆÃÀ­¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¶µ°é¤ª¤è¤Ó¿Ê³Øµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê¶µ°é¥×¥é¥ó¤òÀß·×¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¡þ Global Learner¡Çs Institute¡ÊGLI¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

GLI¤Ï¡¢À²³¤¡¦¹­Èø¡¦ÉðÂ¢¾®¿ù¤Î¹»¼Ë¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»À¸¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°·¿±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£ÃµµæÅª¤Ê³Ø½¬¤òCLIL¡ÊÆâÍÆ¸À¸ìÅý¹ç·¿³Ø½¬¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤È»×¹ÍÎÏ¡¦ÁÏÂ¤ÎÏ¤òÆ±»þ¤Ë°éÀ®¡£¤ª»ÒÍÍ¤Î¸ÄÊÌ¤Î¿ÊÏ©Àß·×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



通学型受講コース "GLI"の詳細はこちら(https://gli-english.com/)


オンライン受講コース "GLIオンライン"の詳細はこちら(https://gli-english.com/online-lp1/)


