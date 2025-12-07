¡ÚHAKODATE³¤¶®¤ÎÉ÷¡Û2025Ç¯Åß¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¾Ò²ð
ÀÄÈ¡¤Î½Üµû¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê£Ó£Õ£Ó£È£É²ñÀÊ
Ìî¸ý´Ñ¸÷¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡HAKODATE ³¤¶®¤ÎÉ÷¡ÊËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔÅòÀîÄ®1-18-15/¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡¡ÃÓÅÄ¡¡¶³ÂÀ¡Ë¤ÏÁ´56¼¼¤ÎÁ´Éô²°60Ê¿Êý¥áー¥È¥ë °Ê¾å¤Î¤ªÉô²°¤Ç³§ÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨Ã×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î1Æü¤è¤ê¡¢Åß¤Î¤ª¿©»ö¥á¥Ë¥åー¤ò°ì¿·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Í¼¿©²ñ¾ì¡ÚBlue Seasons¡Û
¡ÖBlue Seasons¡×¤Ï Blue¤Î¾ÈÌÀ¡¢¥¸¥ã¥º¤¬Î®¤ì¤ë¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¤¢¤ë¼÷»Ê¥Ðー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢£Î£Ù¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÏºî¼÷»Ê¡õµû²ðÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÆó¿Í¤ÎÆÃÊÌ¤ÊµÇ°Æü¤Ê¤É¤Ë¡¢À§Èó¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¤ªÆó¿Í¤ÎµÇ°Æü¤Ê¤É¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î²ñ¾ì
¡ÚSASHIMI¡Û¥Û¥¿¥Æ¤ä¥Ö¥ê¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬Ìû¤·¤¤°ì»®
¿·¥×¥é¥ó¤ÎÆÃÄ§
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/19483/table/1769_1_54edab572b900f7a427ac2d711f188ba.jpg?v=202512080927 ]
¢¨ÃÄÂÎ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£5Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ï¤ªÀÊ¤òÊ¬¤±¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤ÈÊ¿À®¡¦ÎáÏÂ¥â¥À¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°È¡´ÛÀ¾ÍÎÎÁÍý
¢¡Í¼¿©²ñ¾ì¡ÚÈ¡´Û¶äºÂ¸®¡Û
¡ÖÈ¡´Û¶äºÂ¸®¡×¤Ï¡¢ÀÎ¤ÎÀ¾ÍÎ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥á¥Ë¥åー¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤¤ÎÁÍý¤È¡¢±ü¿¼¤¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³ー¥¹¥á¥Ë¥åー¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¿§Ä´¤ÇÅý°ì¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¡£
¤´²ÈÂ²ÍÍ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ÏÌÞÏÀ¡¢¤ªÆó¿Í¤ÇÄí±à¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤ª¿©»ö¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤ëÀÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ºÚ¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»»º¤Î¥Õ¥°¤ä¥«¥¹¤Ù¡¢¥¿¥³¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ
Äí±à¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤ª¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤ÀÊ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/19483/table/1769_2_f28522a7b6b52193b6258e61e668a5a6.jpg?v=202512080927 ]
¥á¥¤¥ó¤Î¤ª¿©»ö¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡ÚÀÄÈ¡»Ô¾ì¡Û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Õ²Æ½©Åß¤Ç¥á¥Ë¥åー¤òÂå¤¨¡¢¤É¤Îµ¨Àá¤Ë¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÎÁÍýÄ¹¤Ï¤¸¤á¡¢Ä´Íý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥á¥Ë¥åー¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î²ñ¾ì¤â¡¢¥É¥ì¥¹¥³ー¥É¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢»äÉþ¤ÏÌÞÏÀ¡¢¤ªÉô²°¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤ÎÍá°á¡¦ºîÌ³°á¤Ç¡¢
¤´ÍøÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£Åß¤ÎÌ£³Ð¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤ª¿©»ö¤òÀ§Èó¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í¼¿©²ñ¾ì¡ÖBlue Seasons¡×¡¢¡ÖÈ¡´Û¶äºÂ¸®¡×¥×¥é¥ó¤ÏÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¾®³ØÀ¸´Þ¤à¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£