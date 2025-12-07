¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¿´ÍýÎÅË¡¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤Î³«ºÅ
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä¿´Íý¿¦¤Ø¤Î¹ÖºÂ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëNPOË¡¿ÍSKILLS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ê½êºßÃÏ¡§·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÈÓÅçÇîÇ·¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)¤Ë¥íー¥Ï¥ó¥×¥È¥óÂç³Ø¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¿´Íý³Ø¶µ¼ø¤Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¯ー¥ÑーÀèÀ¸¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¡ÖÂ¿¸µÅª¿´ÍýÎÅË¡¡×¤ÎÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©ÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ø³«¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×¤È¤·¤Æ
Â¿¸µÅª¿´ÍýÎÅË¡¤òÀ¤³¦Åª¤Ê¿´ÍýÎÅË¡²È¤«¤é³Ø¤Ö¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÂ³ÊÔ¡ª
¡¡¤³¤Î¹ÖºÂ¤ÏÁ°²óÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Â¿¸µÅª¿´ÍýÎÅË¡ÆþÌç¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°²ó»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤âÍý²ò¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹Ö»Õ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¿´ÍýÎÅË¡²È¤Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¯ー¥ÑーÀèÀ¸¡£º£²ó¤âÆüËÜ¤Î¿´ÍýÎÅË¡²È¤Î¤¿¤á¤Ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÍý²ò¤·¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤É¤¦¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ê¶¦Æ±°Õ»×·èÄê¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¸µÅª¿´ÍýÎÅË¡¤Î¼ÂÁ©¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¯ー¥ÑーÀèÀ¸¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¼ÂÁ©ÊÔ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ïー¥¯¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡ª
ÇØ·Ê
£±.Â¿¸µÅª¿´ÍýÎÅË¡¤Ï¤Ê¤¼É¬Í×¤«
¡¡¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿´ÍýÎÅË¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½é²ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±ー¥¹¡¢ÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¥±ー¥¹¡¢¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ê¤É¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤Î¥Ëー¥º¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢½½Ê¬¤ËÏÃ¤·¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿´ÍýÎÅË¡¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»þ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤äÊýË¡¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤È¿´ÍýÎÅË¡¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÊýË¡¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂ¿¸µÅª¿´ÍýÎÅË¡¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
£².Â¿¸µÅª¿´ÍýÎÅË¡¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¡Á°²ó¤Î¹ÖºÂ¤ÇÂ¿¸µÅª¿´ÍýÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢¤½¤Î¸å»ä¤â¼«¿È¤Î¿´ÍýÎÅË¡¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¸µÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡¢¡Ö¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤Î¥Ëー¥º¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¤è¤¤¤¬¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤É¤¦ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¡¢»ä¤ÏÅö¥»¥ó¥¿ー¤Î¸ÜÌä¤Ç¤¢¤ëã·Æ£ÉÙÍ³µ¯ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¸µÅª¿´ÍýÎÅË¡¤Î¹ÖºÂ¤Ï°ì²ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô²ó¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¸µÅª¿´ÍýÎÅË¡¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ºØÆ£ÀèÀ¸¤È¶¦¤Ë¥¯ー¥ÑーÀèÀ¸¤Ø¹ÖºÂ¤ÎÂèÆóÃÆ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢²÷Âú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹ÖºÂ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î
¡¡Â¿¸µÅª¿´ÍýÎÅË¡¤ÎÎ×¾²¤Ø¤Î³èÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ÎÍý²ò¤È¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦Æ±°Õ»×·èÄê¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¿´ÍýÎÅË¡¤Ë²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤«¤ò¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¯ー¥ÑーÀèÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¹Ö»Õ¤Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¯ー¥ÑーÀèÀ¸¤Ï¥Ò¥åー¥Þ¥Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥» ¥é¥Ôー¤ä¼ÂÂ¸Åª¥»¥é¥Ôー¡¢Â¿¸µÅª¿´ÍýÎÅË¡¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹ñºÝÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿Ãø¼Ô¡¢¥È¥ìー¥Êー¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸øÇ§¿´Íý³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥íー¥Ï¥ó¥×¥È¥óÂç³Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¿´Íý³Ø¶µ¼ø¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¹ÖµÁ¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ØThe Tribes of the Person-Centred Nation, Third Edition: An introduction to the world of person-centred therapies¡Ù¡ÊPCCS Books¡¢2024Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¤Î¸¦µæ―¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ºÇ¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤«¡Ù ¡Ê´äºê³Ø½Ñ½ÐÈÇ¼Ò¡¢2012Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¿´ÍýÎ×¾²¤Ø¤ÎÂ¿¸µÅª¥¢¥×¥íー¥Á―¸ú²ÌÅª¤Ê¥»¥é¥Ôー¤ÎÌÜÉ¸¡¦²ÝÂê¡¦ÊýË¡¡Ù ¡Ê´äºê³Ø½Ñ½ÐÈÇ¼Ò¡¢2015Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÖºÂ³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û
2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)¡¡20:00～22:00
¡Ú¾ì½ê¡Û
ZOOM¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ(YouTube¤Ç¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê)
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
Î×¾²¿´Íý»Î¡¦¸øÇ§¿´Íý»Õ¤Î¤Û¤«¡¢ÂÐ¿Í»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¢¿´Íý·ÏÂç³Ø±¡À¸¡¢Â¿¸µÅª¿´ÍýÎÅË¡¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡ÚÄê°÷¡Û
Áá³ä¡¦°ìÈÌ¡§95Ì¾
¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î¤ß¡§100Ì¾¡¡¢¨¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥ïー¥¯¤Î±ÇÁü¤¬¾Ê¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎÁ¶â¡Û
°ìÈÌÈÎÇä¡§7000±ß
Áá³äÈÎÇä¡§6000±ß¡¡(¸ÂÄê50Ì¾)¡¡¢¨1·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç
¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ß¡§5000±ß
»²²Ã¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://skills260217.peatix.com/view
NPOË¡¿ÍSKILLS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NPOË¡¿ÍSKILLS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä¿´Íý¿¦¤Ø¤Î¹ÖºÂ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿´Íý³Ø²ñ¤Î·Ç¤²¤ë¸øÊ¿À¡¦Â¿ÍÍÀ¡¦Êñ³çÀ¥â¥Ç¥ë¡Ê°Ê²¼EDI¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢½êÆÀ¤äÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¡¢ÀÅª»Ø¸þ¡¢¿Í¼ï¡¢³¬µé¡¢½¡¶µ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤äÎÅ°é¤òÃÇ¤é¤º¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤â¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤Î·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£