TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡ÙÅÚ´ôÈ»°ì¡Ê¥¤¥ë¥·¥¢Ìò¡Ë¡¦°ËÆ£ÈþÍè¡Ê¥ß¥ê¥¢Ìò¡ËTVÊüÁ÷Ä¾Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー&¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸±ÇÁü¸ø³«¡ª

2026Ç¯1·î¤«¤é¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡Ù¡£


¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¤¥ë¥·¥¢Ìò¤ÎÅÚ´ôÈ»°ì¤µ¤ó¡¢¥ß¥ê¥¢Ìò¤Î°ËÆ£ÈþÍè¤µ¤ó¤Î¤ª2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤¬ËÜºî¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£


º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚ´ô¤µ¤ó¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Î¤ª2¿Í¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤ëSNSÅù¤Ç³èÌöÃæ¤ÎËÜºî¤ÎÀëÅÁÂâÄ¹¡Ö¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡¡ÊüÁ÷Ä¾Á°¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤¬5¤ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¤½¤Ã¤Æ¥Èー¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¡×¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÂ¨¥Èー¥¯½ªÎ»¤È¤¤¤¦¡¢ÆÃÊÌ¥ëー¥ë¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£


ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¼¡Âè¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¡¢¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¤Ï¡ÖÊÒÂ­Î©¤Á¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡ÖÈ¿Éü²£Ä·¤Ó¡×¡Ö¥Õ¥é¥Õー¥×¡×¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥É¥ê¥Ö¥ë¡×¤ËÄ©Àï¡£


¤µ¤é¤ËºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ÏÅÚ´ô¤µ¤ó¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë»²²Ã¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAnimeJapan2025¡×¤Ç¤ÎËÜºî¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÍñ¥Üー¥ê¥ó¥°¡×¤ËºÆÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡


²Ì¤¿¤·¤Æ¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÌµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÅÚ´ô¤µ¤ó¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Ã¤×¤êºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ì¤ë¤Î¤«¡¦¡¦¡¦¡ª¡©¤¼¤Ò±ÇÁüËÜÊÔ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¢£ÅÚ´ôÈ»°ì¡Ê¥¤¥ë¥·¥¢Ìò¡Ë¡¦°ËÆ£ÈþÍè¡Ê¥ß¥ê¥¢Ìò¡ËTVÊüÁ÷Ä¾Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー&¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸±ÇÁü¸ø³«¡ª


[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=F5h_83fzRe4 ]



¥¤¥ë¥·¥¢ CV: ÅÚ´ôÈ»°ì


¡Ú¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¡Û


¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡£


¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¤¬¤éÁ°À¤¤Îµ­²±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ã¸¤¤´õË¾¤ò¶»¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£


¿Í´Ö¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÀ¸¤­±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¥É¥é¥´¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£






¿À¤ÎÀ¼ CV:¾®À¶¿å°¡Èþ


¡Ú¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¡Û


ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¥¤¥ë¥·¥¢¤Î¤ß¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤Æ¤¯¤ëÆæ¤ÎÀ¼¡£¥¤¥ë¥·¥¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ä¥¹¥­¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£


Å¨¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£


¤·¤«¤·¥¤¥ë¥·¥¢¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄ·¤Í½ü¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢Åö¤Î¥¤¥ë¥·¥¢¤«¤é¤Ï±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£






¥ß¥ê¥¢ CV:°ËÆ£ÈþÍè


¡Ú¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¡Û


ÌÀ¤ë¤¯²º¤ä¤«¡¢¤ä¤äÂç¿Í¤·¤á¤ÎÀ­³Ê¤Î¾¯½÷¡£¿¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÂ¼¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£


Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¤Ë¿ô¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤²óÉüËâË¡¤Î»È¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢½ýÉÂ¼Ô¤Î¼êÅö¤äÂ¼¤Î¼þ¤ê¤Î¸«²ó¤ê¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ーÂà¼£¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£


ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤µ¤«¤é¡¢¿¹¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¥Ù¥Óー¥É¥é¥´¥ó¤ò¤á¤°¤ë»ö·ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£





¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡Ù


2026Ç¯1·îÊüÁ÷³«»Ï!



¢£ºîÉÊ¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó


ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì¿¹¤À¤Ã¤¿¡£


¤É¤¦¤ä¤é¤³¤³¤Ï²¶¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÀ¤³¦¤é¤·¤¤¡£


¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤°Û·Á¤ÎËâ½Ã¤À¤é¤±¡£¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥¤!


²¶¡¢Íñ¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤è¤Ã!?


¿Ê²½Àè¤Ë¥É¥é¥´¥ó¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤â¤½¤âÍñ¤«¤éÕÛ¤ë¤Ë¤ÏËâ½Ã¤ò¼í¤Ã¤ÆLv¤ò¾å¤²¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¤¡£


Àï¤¦¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐÌµÍý! ¤À¤Ã¤Æ²¶¡¢Íñ¤¸¤ã¤¢¤¢¤¡¤¢¤¢¤¡¤¡¤ó!!!




¤Ê¤ó¤È¤«¿Ê²½¤Ï¤Ç¤­¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤»¤Ã¤«¤¯½Ð²ñ¤¨¤¿¿Í´Ö¤«¤é¤Ï¡È¥â¥ó¥¹¥¿ーÇ§Äê¡É¤µ¤ì¤ë»ÏËö¡£²¶¤Ï¤¿¤À¡¢¿Í´Ö¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¤©¤©¤©¤©¤ª!!




¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÀäÂÎÀäÌ¿!¡¡¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ô¥¤¥ë¥·¥¢¡Õ¤ÎÆóÅ¾»°Å¾¡¢¤³¤í¤³¤íÅ¾¤¬¤ëËÁ¸±¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë!!




¡ÚCAST¡Û


¥¤¥ë¥·¥¢¡§ÅÚ´ôÈ»°ì


¿À¤ÎÀ¼¡§¾®À¶¿å°¡Èþ


¥ß¥ê¥¢¡§°ËÆ£ÈþÍè



¡ÚSTAFF¡Û


¸¶ºî¡§Ç­»Ò¡¦NAJIÌøÅÄ¡Ê·ÇºÜ¡¡¡ÖSQEX¥Î¥Ù¥ë¡×¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë



´ÆÆÄ¡§¹âÂ¼ÍºÂÀ


Éû´ÆÆÄ¡§¿·°æÀë·½


¥·¥êー¥º¹½À®¡§±ºÈªÃ£É§


¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÅÄÍµ¹¯


¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÌîÅÄ¾­¿Í


²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â¶¶ ¹ä


²»³Ú¡§ÂçÃ« ¹¬


²»³ÚÀ©ºî¡§IMAGINE


¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§²è¶¸¡ßFelix Film


À½ºî¡§¥É¥é¤¿¤ÞÀ½ºî°Ñ°÷²ñ



¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§Sizuk¡ÖGliding Claw¡×


¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§Æ³Ñà & ºó¿ý¡ÖSky Clipper¡×




¢£HP¡¦SNS¾ðÊó


¸ø¼°HP¡§https://doratama-anime.com


¸ø¼°X¡§https://x.com/doratama_anime


¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@doratama_anime


¸ø¼°TikTok¡Ö¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¡Ú¥É¥é¤¿¤ÞÀëÅÁÂâÄ¹¡Û¡×¡§https://www.tiktok.com/@doratama_anime



¢£PV


¥Æ¥£¥¶ーPV¡§https://www.youtube.com/watch?v=c6XGa6HXyq0



¢£¸¶ºî¡¢³Æ½ñÀÒ¾ðÊó


¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿～ºÇ¶¯°Ê³°ÌÜ»Ø¤µ¤Í¤§～¡×


¸¶ºî¡¡Ãø¼Ô¡§Ç­»Ò¡Ê¤Í¤³¤³¡Ë ¥¤¥é¥¹¥È¡§NAJIÌøÅÄ




¡Ú¥Î¥Ù¥ë¡Û


¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ë¤è¤ê1～12´¬


SQEX¥Î¥Ù¥ë¤è¤ê13´¬～16´¬ ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª


ºÇ¿·´©17´¬1·î7ÆüÈ¯Çä¡ª




¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Û


Ì¡²è¡§RIO


¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê1～8´¬ ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª


ºÇ¿·´©9´¬1·î9ÆüÈ¯Çä¡ª




¢§¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡×SQEX¥Î¥Ù¥ëHP


https://magazine.jp.square-enix.com/sqexnovel/series/detail/tenseishitara/




¢§¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡×¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ーHP


https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509009373



(C)Ç­»Ò¡¦NAJIÌøÅÄ¡¿SQUARE ENIX¡¦¥É¥é¤¿¤ÞÀ½ºî°Ñ°÷²ñ