TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡ÙÅÚ´ôÈ»°ì¡Ê¥¤¥ë¥·¥¢Ìò¡Ë¡¦°ËÆ£ÈþÍè¡Ê¥ß¥ê¥¢Ìò¡ËTVÊüÁ÷Ä¾Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー&¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸±ÇÁü¸ø³«¡ª
2026Ç¯1·î¤«¤é¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡Ù¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¤¥ë¥·¥¢Ìò¤ÎÅÚ´ôÈ»°ì¤µ¤ó¡¢¥ß¥ê¥¢Ìò¤Î°ËÆ£ÈþÍè¤µ¤ó¤Î¤ª2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤¬ËÜºî¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚ´ô¤µ¤ó¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Î¤ª2¿Í¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤ëSNSÅù¤Ç³èÌöÃæ¤ÎËÜºî¤ÎÀëÅÁÂâÄ¹¡Ö¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷Ä¾Á°¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤¬5¤ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¤½¤Ã¤Æ¥Èー¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¡×¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÂ¨¥Èー¥¯½ªÎ»¤È¤¤¤¦¡¢ÆÃÊÌ¥ëー¥ë¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¼¡Âè¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¡¢¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¤Ï¡ÖÊÒÂÎ©¤Á¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡ÖÈ¿Éü²£Ä·¤Ó¡×¡Ö¥Õ¥é¥Õー¥×¡×¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥É¥ê¥Ö¥ë¡×¤ËÄ©Àï¡£
¤µ¤é¤ËºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ÏÅÚ´ô¤µ¤ó¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë»²²Ã¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAnimeJapan2025¡×¤Ç¤ÎËÜºî¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÍñ¥Üー¥ê¥ó¥°¡×¤ËºÆÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
²Ì¤¿¤·¤Æ¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÌµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÅÚ´ô¤µ¤ó¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Ã¤×¤êºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ì¤ë¤Î¤«¡¦¡¦¡¦¡ª¡©¤¼¤Ò±ÇÁüËÜÊÔ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=F5h_83fzRe4 ]
¥¤¥ë¥·¥¢ CV: ÅÚ´ôÈ»°ì
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¡Û
¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡£
¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¤¬¤éÁ°À¤¤Îµ²±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ã¸¤¤´õË¾¤ò¶»¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í´Ö¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¥É¥é¥´¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿À¤ÎÀ¼ CV:¾®À¶¿å°¡Èþ
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¡Û
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¥¤¥ë¥·¥¢¤Î¤ß¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤Æ¤¯¤ëÆæ¤ÎÀ¼¡£¥¤¥ë¥·¥¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ä¥¹¥¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
Å¨¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¥¤¥ë¥·¥¢¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄ·¤Í½ü¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢Åö¤Î¥¤¥ë¥·¥¢¤«¤é¤Ï±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥ê¥¢ CV:°ËÆ£ÈþÍè
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¡Û
ÌÀ¤ë¤¯²º¤ä¤«¡¢¤ä¤äÂç¿Í¤·¤á¤ÎÀ³Ê¤Î¾¯½÷¡£¿¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÂ¼¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¤Ë¿ô¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤²óÉüËâË¡¤Î»È¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢½ýÉÂ¼Ô¤Î¼êÅö¤äÂ¼¤Î¼þ¤ê¤Î¸«²ó¤ê¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ーÂà¼£¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤µ¤«¤é¡¢¿¹¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¥Ù¥Óー¥É¥é¥´¥ó¤ò¤á¤°¤ë»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡Ù
2026Ç¯1·îÊüÁ÷³«»Ï!
¢£ºîÉÊ¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì¿¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤é¤³¤³¤Ï²¶¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÀ¤³¦¤é¤·¤¤¡£
¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤°Û·Á¤ÎËâ½Ã¤À¤é¤±¡£¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥¤!
²¶¡¢Íñ¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤è¤Ã!?
¿Ê²½Àè¤Ë¥É¥é¥´¥ó¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤â¤½¤âÍñ¤«¤éÕÛ¤ë¤Ë¤ÏËâ½Ã¤ò¼í¤Ã¤ÆLv¤ò¾å¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¤¡£
Àï¤¦¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐÌµÍý! ¤À¤Ã¤Æ²¶¡¢Íñ¤¸¤ã¤¢¤¢¤¡¤¢¤¢¤¡¤¡¤ó!!!
¤Ê¤ó¤È¤«¿Ê²½¤Ï¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤»¤Ã¤«¤¯½Ð²ñ¤¨¤¿¿Í´Ö¤«¤é¤Ï¡È¥â¥ó¥¹¥¿ーÇ§Äê¡É¤µ¤ì¤ë»ÏËö¡£²¶¤Ï¤¿¤À¡¢¿Í´Ö¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¤©¤©¤©¤©¤ª!!
¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÀäÂÎÀäÌ¿!¡¡¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ô¥¤¥ë¥·¥¢¡Õ¤ÎÆóÅ¾»°Å¾¡¢¤³¤í¤³¤íÅ¾¤¬¤ëËÁ¸±¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë!!
¡ÚCAST¡Û
¥¤¥ë¥·¥¢¡§ÅÚ´ôÈ»°ì
¿À¤ÎÀ¼¡§¾®À¶¿å°¡Èþ
¥ß¥ê¥¢¡§°ËÆ£ÈþÍè
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§Ç»Ò¡¦NAJIÌøÅÄ¡Ê·ÇºÜ¡¡¡ÖSQEX¥Î¥Ù¥ë¡×¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§¹âÂ¼ÍºÂÀ
Éû´ÆÆÄ¡§¿·°æÀë·½
¥·¥êー¥º¹½À®¡§±ºÈªÃ£É§
¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÅÄÍµ¹¯
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÌîÅÄ¾¿Í
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â¶¶ ¹ä
²»³Ú¡§ÂçÃ« ¹¬
²»³ÚÀ©ºî¡§IMAGINE
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§²è¶¸¡ßFelix Film
À½ºî¡§¥É¥é¤¿¤ÞÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§Sizuk¡ÖGliding Claw¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§Æ³Ñà & ºó¿ý¡ÖSky Clipper¡×
¢£HP¡¦SNS¾ðÊó
¸ø¼°HP¡§https://doratama-anime.com
¸ø¼°X¡§https://x.com/doratama_anime
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@doratama_anime
¸ø¼°TikTok¡Ö¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¡Ú¥É¥é¤¿¤ÞÀëÅÁÂâÄ¹¡Û¡×¡§https://www.tiktok.com/@doratama_anime
¢£PV
¥Æ¥£¥¶ーPV¡§https://www.youtube.com/watch?v=c6XGa6HXyq0
¢£¸¶ºî¡¢³Æ½ñÀÒ¾ðÊó
¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿～ºÇ¶¯°Ê³°ÌÜ»Ø¤µ¤Í¤§～¡×
¸¶ºî¡¡Ãø¼Ô¡§Ç»Ò¡Ê¤Í¤³¤³¡Ë ¥¤¥é¥¹¥È¡§NAJIÌøÅÄ
¡Ú¥Î¥Ù¥ë¡Û
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ë¤è¤ê1～12´¬
SQEX¥Î¥Ù¥ë¤è¤ê13´¬～16´¬ ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
ºÇ¿·´©17´¬1·î7ÆüÈ¯Çä¡ª
¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Û
Ì¡²è¡§RIO
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê1～8´¬ ¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
ºÇ¿·´©9´¬1·î9ÆüÈ¯Çä¡ª
¢§¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡×SQEX¥Î¥Ù¥ëHP
https://magazine.jp.square-enix.com/sqexnovel/series/detail/tenseishitara/
¢§¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡×¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ーHP
https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509009373
