¹â´¶ÅÙ¤Ê¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ëYouTube¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー½¸ÃÄ¡Ö¥Ýー¥«ー¥º¡×¤¬¡¢SPINNS¤Ë¤Æ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥Ð¥È¥ë¤ò³«ºÅ¡ª¥Ýー¥«ー¥º¤¬¸·Áª¤·¤¿¸ÅÃå¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ´¹ñ5Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä·èÄê¡ª
¼ã¼Ô¸þ¤±¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à(ËÜ¼Ò:µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹:½ÐÏ©²íÌÀ)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖSPINNS¡Ê¥¹¥Ô¥ó¥º¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢YouTube¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー½¸ÃÄ¡Ö¥Ýー¥«ー¥º¡×¤Ë¤è¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥Ð¥È¥ë¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ýー¥«ー¥º¤¬¸·Áª¤·¤¿¸ÅÃå¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ´¹ñ5Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â´¶ÅÙ¤Ê¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ëYouTube¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー½¸ÃÄ¡Ö¥Ýー¥«ー¥º¡×¤¬¡¢SUPER SPINNSÇßÅÄÅ¹¤Ë¤Æ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥Ð¥È¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ýー¥«ー¥º¤Î³èÆ°¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¡Èº£¡É¤òÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤¹¡×
¥Æー¥Þ¤Î¤´¤È¤¯¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÈà¤é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥Ð¥È¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´Ñ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢SPINNS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¤¡¢¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈäÏª¡£
ÅöÆü¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¥àー¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤ËÜµ¤¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ýー¥«ー¥º¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤È¤Ã¤ÆSPINNS¤Ï¡È»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡É¡£
¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç´ë²è¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤âÂçÊÑ¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
🔻SPINNS¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥Ð¥È¥ë¤Ï¡Ö¥Ýー¥«ー¥ºYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¸ø³«
https://www.youtube.com/@ThePOCKERSteam(https://www.youtube.com/@ThePOCKERSteam)
----------------------------
¤µ¤é¤Ë¡¢SPINNS¤Î´ØÀ¾3Å¹ÊÞ¤ò½ä¤ê¡¢¥Ýー¥«ー¥º¤¬¼«¤éÁª¤êÈ´¤¤¤¿¡È¥Ýー¥«ー¥º¸·Áª¸ÅÃå¡É¾¦ÉÊ¤ò¡¢Á´¹ñ5Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ýー¥«ー¥º¥»¥ì¥¯¥È¸ÅÃå¾¦ÉÊ ÈÎÇä´ü´Ö¡¿ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)～ / SPINNSÄ®ÅÄ¥¸¥ç¥ë¥ÊÅ¹¡¦SUPER SPINNSÇßÅÄHEPFIVEÅ¹¡¦SUPER SPINNS»°µÜOPAÅ¹¡¦SPINNSÌ¾¸Å²°Å¹¡¦SUPER SPINNSÊ¡²¬PARCOÅ¹
¢¨Å¹ÊÞ¾¦ÉÊ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
----------------------------
🔻SNS¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
SPINNS¸ø¼°¥á¥ó¥ºInstagram¤Ë¤Æ¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥Ð¥È¥ë¤Ç¥Ýー¥«ー¥º¤¬Áª¤ó¤À¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¡¦¾ÜºÙ¤ÏSPINNS¸ø¼°¥á¥ó¥ºInstagram¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
https://www.instagram.com/spinnsmens.official/(https://www.instagram.com/spinnsmens.official/)
----------------------------
¢£ ¥Ýー¥«ー¥º
¹â´¶ÅÙ¤Ê¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¾º²Ú¤·¤ÆYouTube¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¡Ö¥Ýー¥«ー¥º¡×
instagram: https://www.instagram.com/pockers__/(https://www.instagram.com/pockers__/)
YouTube: https://www.youtube.com/@ThePOCKERSteam(https://www.youtube.com/@ThePOCKERSteam)
¢£SPINNS(¥¹¥Ô¥ó¥º)
ATTITUDE MAKES STYLE¡ª (¼çÄ¥¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë!) ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢±¿±Ä¤¹¤ë10～20Âå¤¬Ãæ¿´¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.spinns.com/(https://www.spinns.com/)
¡Ú¸ø¼°ÄÌÈÎ¡Û https://www.spinns.jp/(https://www.spinns.jp/)
¡ÚInstagram¡Û https://www.instagram.com/spinns_official(https://www.instagram.com/spinns_official)
¡ÚTikTok¡Û https://www.tiktok.com/@spinns_official(https://www.tiktok.com/@spinns_official)
¡ÚX¡Ûhttps://x.com/spinns_com(https://x.com/spinns_com)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡½ÐÏ© ²íÌÀ
ËÜ ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è»ûÄ®ÄÌÂýÌô»Õ¾å¥ë¼°ÉôÄ®261ÈÖÃÏ
TEL¡§075-212-8991
ÀßÎ©¡§1997 Ç¯ 1 ·î
»ñËÜ¶â¡§10 É´Ëü±ß
URL¡§https://www.humanforum.co.jp(https://www.humanforum.co.jp)
---------------------------------------------------------------------------------------------
[¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»]
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à
Ã´Åö : Æ£±Ê
ÅÅÏÃ : 03-6434-9720
¥áー¥ë : press@spinns.com