¡ÚSTPR¡Û¤¹¤Ë¤¹¤Æ¡¢½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ÖSTPR TICKET µ¡ºà³«ÊüÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡ª¿·¶Ê¡ØSUPERSONIC¡ÙMV¤â¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSTPR (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¡§Çð¸¶¿¿¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖSTPR¡×)¤Ï¡¢Åö¼Ò½êÂ°¤Î2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC(°Ê²¼¡§¤¹¤Ë¤¹¤Æ)¡×½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·î7Æü(Æü)20:00¤è¤êSTPR TICKET µ¡ºà³«ÊüÈÎÇä(ÀèÃå)¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤Ë¡¢¿·¶Ê¡ØSUPERSONIC¡Ù¤ÎMusicVideo¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØWe are SneakerStep! -1st Step-¡Ù¤ò¡¢¡£2025Ç¯12·î29Æü(·î)¤ÎÂçºå/Zepp Namba (OSAKA)¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢°¦ÃÎ/Zepp Nagoya¡¢Åìµþ/Zepp DiverCity (TOKYO)¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢STPR TICKET µ¡ºà³«ÊüÈÎÇä(ÀèÃå)¤ò2025Ç¯12·î7Æü(Æü)20:00¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ¡×½é¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Þ¤¿Æ±Æü¤Ë¡¢¿·¶Ê¡ØSUPERSONIC¡Ù¤ÎMV¤â¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÀ¤³¦¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¶¯¤¤Ä©Àï¤ÈÀª¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥Á¥åー¥ó¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥Ä(¤¹¤Ë¤¹¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î)¤µ¤ó¤È¤Îå«¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ¡×¤ÎÄ¶²»Â®¤ÎÁö¤ê½Ð¤·¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¹¤Ë¤¹¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØWe are SneakerStep! -1st Step-¡Ù ¸ø±é³µÍ×
-Âçºå
¡ØWe are SneakerStep! -1st Step- ¡ÈBEGINNING¡É¡Ù
³«ºÅÆü»þ¡§
2025Ç¯12·î29Æü(·î)³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)³«¾ì 14:00 / ³«±é 15:00
²ñ¾ì¡§Zepp Namba (OSAKA) ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÉßÄÅÅì2-1-39
-°¦ÃÎ
¡ØWe are SneakerStep! -1st Step- ¡ÈCHALLENGE¡É ¡Ù
³«ºÅÆü»þ¡§
2026Ç¯1·î2Æü(¶â)³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)³«¾ì 14:00 / ³«±é 15:00
²ñ¾ì¡§Zepp Nagoya¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÊ¿ÃÓÄ®4-60-£·
-Åìµþ
¡ØWe are SneakerStep! -1st Step- ¡ÈGROWTH¡É ¡Ù
³«ºÅÆü»þ¡§
2026Ç¯1·î5Æü(·î) ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)
(1Éô) ³«¾ì 12:00 / ³«±é 13:00
(2Éô) ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
²ñ¾ì¡§Zepp DiverCity (TOKYO) ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀÄÇß1-1-10
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û https://sneakerstep-zepptour2025.stpr.com/
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó[STPR TICKET µ¡ºà³«ÊüÈÎÇä(ÀèÃå) ]
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î7Æü(Æü)20:00～³Æ¸ø±éÁ°Æü¤Î18:00¤Þ¤Ç
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡Û
1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨´ÉÍýÈÖ¹æ½ç¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
2³¬»ØÄêÀÊ¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨Âçºå¸ø±é½éÆü¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Î¾¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤â¤ËÆþ¾ì»þ¤ËÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ß(ÀÇ¹þ)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡Ú¼õÉÕURL¡Û¡¡
STPR TICKET¡§https://stpr-ticket.com/booths/sneakerstep
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤ÏSTPR ID¡ÊÅÐÏ¿ÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢ãÃí°Õ»ö¹à¢ä
¢¨ÀèÃå¼õÉÕ¤Î¤¿¤á¡¢Í½ÄêËç¿ô½ªÎ»¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨12.15(·î)00:00°Ê¹ß¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É»ÙÊ§¤¤¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÌ¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä¡£¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ
¢¨2³¬»ØÄêÀÊ¤Ï3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡£3ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤Ò¤¶¾å´Õ¾Þ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ßÆþ¾ìÌµÎÁ(¤¿¤À¤·¡¢¤ªÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤ÎÊý¤âSTPR ID¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡¡
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¤ÆÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
STPR ID¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
STPR ID¤Ï¡¢STPR¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ò1¤Ä¤ÎID¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌµÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤´ÅÐÏ¿¥Úー¥¸¡§https://id.stpr.com/
¡ÚMV¡Û¡ØSUPERSONIC¡Ù / ¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Dg5OcETlGvo ]
YouTube¡§https://youtu.be/Dg5OcETlGvo
Vocal¡§¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC
Music¡§FunkUchino,Toshiya Hosokawa,SILLY TEMBA
Lyric¡§FunkUchino
Arrangement¡§Toshiya Hosokawa,SILLY TEMBA
Illust¡§ZINZ
Mix¡§¥½¥Î¥¤
Movie¡§zio
¢£¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¡¡Profile
¡Ø¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¡Ù¤Ï¡¢TBSÈÖÁÈ¡ØÁ´ÎÏÄ©Àï!¤¹¤È¤×¤êno¤ê¤ß¤Ã¤È -çõ³Ø±àÊüÁ÷Éô-¡Ù¤È¡ÖSTPR BOYS PROJECT¡×¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿´ë²è¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿STPR½êÂ°¤Î2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£2025Ç¯2·î18Æü¤Ë¥°¥ëー¥×Ì¾¤òÈ¯É½¤·³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2025Ç¯4·î2Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ªÈäÏªÌÜ¤È¶¦¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤·¤¡×¡Ö¤é¤ª¡×¡Ö¤À¤¤¤¤ê¡×¡Ö¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡×¡Ö¤æ¤¿¤¯¤ó¡×¡Ö¤ä¤Ê¤È¡×¡Ö¤ª¤µ¤Ç¤¤¡×¤Î£·Ì¾¡£³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¡¢²Î¡¢ÇÛ¿®¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥Ü¥¤¥¹¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sneaker-step.com/
¸ø¼°X : https://x.com/Sneaker_Step¡¡
¸ø¼°YouTube¡§https://youtube.com/@Sneaker_Step¡¡
¸ø¼°TikTok : https://tiktok.com/@sneaker_step¡¡
¸ø¼°LINE : https://lin.ee/oFGvBuU¡¡
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¾ðÇ®¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Purpose(¥Ñー¥Ñ¥¹¡§ÌÜÅª)¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÚÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Û¤Ç¤¹¡£2018Ç¯6·î15Æü¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î³èÆ°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡õ¥µ¥Ýー¥È¡¢¼«¼ç²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖSTPR Records¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥°¥Ã¥º¤Î´ë²èÀ©ºîÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦MD(¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°)»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¸½ºß¤Ï¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÄó·È¤·¡¢²»³Ú¸¶È×¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ä¼ý±×²½¥µ¥Ýー¥È¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅù¤ò´Þ¤á¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡ØMCN»ö¶È¡ÙÅù¤â³ÈÂçÃæ¡£
2022Ç¯¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡Ö½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡×ºÇ¾å³¬¤Ø¤È°ÜÅ¾¡£¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ë¤Ï²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÚSTPR Studio¡Û¤òÀßÎ©¡£XR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦STPR Studio»ö¶È¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤â¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢M&A¤äCVC¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTPR
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨34F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í
URL¡§https://stprcorp.com/