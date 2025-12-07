¡Ú·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¡§»î¹ç·ë²Ì¡Û12/6(ÅÚ) vs ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º ¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26¥·ー¥º¥ó
¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5
¢£·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º
#0 Æ£°æ Í´âÃ
#4 ¥È¥ì¥¤¡¦¥¸¥çー¥ó¥º
#6 ÃæÂ¼ Âó¿Í
#9 ÄÔ Ä¾¿Í
#30 ¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー
¢£ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º
#9 ¿å¸Í ·ò»Ë
#11 ±§ÅÔ Ä¾µ±
#12 ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥âー¥¿¥à
#17 ÅÄÃæ À²±Í
#24 ¥ä¥Ë¥¹¡¦¥â¥é¥ó
¼ç¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä
#0 Æ£°æÍ´âÃ 21ÆÀÅÀ3P(4/8) 2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É
#1 ¥³ー¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ô¥ó 5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 3¥¢¥·¥¹¥È
#4 ¥È¥ì¥¤¡¦¥¸¥çー¥ó¥º 12ÆÀÅÀ 3P(2/4) 5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 5¥¢¥·¥¹¥È
#6 ÃæÂ¼Âó¿Í 17ÆÀÅÀ 3P(3/7) 2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 2¥¢¥·¥¹¥È
#9 ÄÔÄ¾¿Í 3ÆÀÅÀ 4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 3¥¢¥·¥¹¥È
#16 ÞÉÌî¥±¥Ëー 3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É
#29 ºÙÀî°ìµ± 12ÆÀÅÀ 3P(2/7) 2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É
#30 ¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー 11ÆÀÅÀ 6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É
#55 Ã«¸ýÂçÃÒ 4ÆÀÅÀ
¥«¥¤¥ë¡¦¥ß¥ê¥ó¥° ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤¹¤´¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤PG¤¬¥³ー¥È¾å¤ËÂ¿¤¤¡¢¥¹¥âー¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÙ»³¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬º£²ó¤Ï¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÜÀï¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼Âó¿ÍÁª¼ê
¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¥¿¥Õ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Àï¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤â¤¦¾¯¤·Å°Äì¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾¡µ¡¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
(¥¹¥âー¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤«)
¤Ê¤«¤Ê¤«ÉáÄÌ¤Î¥Ñ¥¹¤À¤±¤À¤È¥º¥ì¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Üー¥ë¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
(¥Ûー¥àÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ)
ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Ûー¥à¥²ー¥à¤¿¤¯¤µ¤óÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤ì¤ë¤Ù¤¿Í¤¬ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥³ー¥È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬ËÍ¤é¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¸À¤¤Ìõ¤»¤º¤Ë¡¢¤ä¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡Àá¥Ûー¥à¥²ー¥à¾ðÊó
¥Ûー¥à¥²ー¥à¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é(https://g-crane-thunders.jp/lp/game_20251210/)