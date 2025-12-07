¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É½êÂ°¡Ö.LIVE¡×¡¦¡Ö¤Ö¤¤¤Ñ¤¤¡×¤Ë¤è¤ë²»³ÚLIVE¡ØÀ±¡¹¤Î¶¦ÌÄ¡Ù&¡Ø²Öµþ±¡¤Á¤¨¤ê 2nd¥½¥í¥é¥¤¥Ö ¤Õ¤¡¤ó¤·ー¤Õ¤¡¤ó¤ー¤Ñ¤ìー¤É¡Ù¤Î¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥ÈÄÉ²ÃÊ¬¤ÎÃêÁª¼õÉÕ¤¬³«»Ï¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö.LIVE¡×¡¦¡Ö¤Ö¤¤¤Ñ¤¤¡×¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÀ±¡¹¤Î¶¦ÌÄ¡Ù¡Ø²Öµþ±¡¤Á¤¨¤ê 2nd¥½¥í¥é¥¤¥Ö ¤Õ¤¡¤ó¤·ー¤Õ¤¡¤ó¤ー¤Ñ¤ìー¤É¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¡¦11Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë
¡ØÀ±¡¹¤Î¶¦ÌÄ¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø²Öµþ±¡¤Á¤¨¤ê 2nd¥½¥í¥é¥¤¥Ö ¤Õ¤¡¤ó¤·ー¤Õ¤¡¤ó¤ー¤Ñ¤ìー¤É¡Ù¤Î¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥ÈÆó¼¡ÃêÁª¤Î¿½¹þ¼õÉÕ¤¬¡¢2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÉ²Ã¾ðÊó¤â¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡Ú¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕ¥Úー¥¸¡Û
¢§À±¡¹¤Î¶¦ÌÄ
https://eplus.jp/hoshiboshinokyomei/
¢§²Öµþ±¡¤Á¤¨¤ê 2nd¥½¥í¥é¥¤¥Ö ¤Õ¤¡¤ó¤·ー¤Õ¤¡¤ó¤ー¤Ñ¤ìー¤É
https://eplus.jp/kakyoinchieri/
¡Ú¼õÉÕ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
2¼¡ÃêÁª¼õÉÕ¡§2025Ç¯12·î7Æü(Æü)20»þ00Ê¬～12·î23Æü(²Ð)23»þ59Ê¬
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¢§1·î10Æü(ÅÚ)
²Öµþ±¡¤Á¤¨¤ê¥½¥í¥¤¥Ù¥ó¥È Âè1Éô¡ÊÃåÀÊ¡Ë¡§\7,500(ÀÇ¹þ)
²Öµþ±¡¤Á¤¨¤ê¥½¥í¥¤¥Ù¥ó¥È Âè2Éô¡ÊÃåÀÊ¡Ë¡§\7,500(ÀÇ¹þ)
²Öµþ±¡¤Á¤¨¤ê¥½¥í¥¤¥Ù¥ó¥È ÄÌ¤··ô¡ÊÃåÀÊ¡Ë¡§\15,000(ÀÇ¹þ)
¡ã¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥Á¥±¥Ã¥È¤´¤È¤Ë¡Ö½¾¶È°÷¤µ¤ó¥«ー¥É¡×¡ß1¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¤··ô¡§¡Ö½¾¶È°÷¤µ¤ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥¸¡×¡ß1¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÌ¤··ô¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ï¡Ö½¾¶È°÷¤µ¤ó¥«ー¥É¡×¡ß2¡Ü¡Ö½¾¶È°÷¤µ¤ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥¸¡×¡ß1¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§1·î11Æü(Æü)
À±¡¹¤Î¶¦ÌÄ Âè1Éô¡ÊÃåÀÊ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§\8,500(ÀÇ¹þ)
À±¡¹¤Î¶¦ÌÄ Âè1Éô¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡§\8,500(ÀÇ¹þ)
À±¡¹¤Î¶¦ÌÄ Âè2Éô¡ÊÃåÀÊ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§\8,500(ÀÇ¹þ)
À±¡¹¤Î¶¦ÌÄ Âè2Éô¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡§\8,500(ÀÇ¹þ)
À±¡¹¤Î¶¦ÌÄ ÄÌ¤··ô¡ÊÃåÀÊ¡Ë¢¨ÆÃÅµÉÕ¤¡ÊÌ¾Á°¸Æ¤Ó¥Ü¥¤¥¹¡Ë¡§\17,000(ÀÇ¹þ)
À±¡¹¤Î¶¦ÌÄ ÄÌ¤··ô¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¢¨ÆÃÅµÉÕ¤¡ÊÌ¾Á°¸Æ¤Ó¥Ü¥¤¥¹¡Ë¡§\17,000(ÀÇ¹þ)
¡ã¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
ÄÌ¤··ô¡§¡ÖÌ¾Á°¸Æ¤Ó¥Ü¥¤¥¹¡×¡ß1¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÌ¾Á°¸Æ¤Ó¥Ü¥¤¥¹¡×¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤´¤È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥¿¥Ã¥°°¦³Î¤«¤áÁª¼ê¸¢¡×Æ°²è¸ø³«¡ª
ËÜ¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ³Æ¥¿¥Ã¥°¥Áー¥à¤¬¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ä¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥°°¦³Î¤«¤áÁª¼ê¸¢¡×¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬ËþºÜ¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥ÈURL¡Û
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf60tRnyWTZ8TyZIAoin_AFA85cpgqESL
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Üー¥É¤Î¼õÉÕ³«»Ï
2026Ç¯1·î11Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ±¡¹¤Î¶¦ÌÄ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢
±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÂ£¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Üー¥É ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡ÈËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿PCÍÑÊÉ»æ¡É
¤òÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î7Æü(Æü)20»þ00Ê¬～12·î29Æü(·î)18»þ00Ê¬
¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
https://4693.live/?category_id=693253be6ebf6438e14f10ff
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÃÈ¤«¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
https://www.hoshikyoumei.appland.co.jp/
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
¤È¤³¤í¤¶¤ï¥µ¥¯¥é¥¿¥¦¥ó¡¡
½»½ê¡§ºë¶Ì¸©½êÂô»ÔÅì½êÂôÏÂÅÄ»°ÃúÌÜ31ÈÖÃÏ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢VTuber¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎIP³«È¯¡¦À©ºî¤äWeb3.0¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹ÎÎ°è¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëMBS¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
https://appland.co.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¡ÚºÇ¸å¤Ë¡¦¡¦¡¦¡Û
¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏÊÀ¼Ò¤ÎVTuber»ö¶È¤ò°ì½ï¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆVTuber¶È³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¤³¤ó¤Ê¿Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£
¡¦VTuber¤¬¹¥¤¤ÊÊý
¡¦VTuber¤äYouTuber¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ËÃÎ¸«¤ä¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦0-1¤Ç´ë²èÎ©°Æ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý
¡¦YouTube¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ËÃÎ¸«¤ä¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦Web3.0¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý
¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢ÃíÎÏ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£
¡¦±Ä¶È
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî
¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡Â¾
¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£
¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢À§Èó³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÊç½¸¥Úー¥¸¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Êç½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://appland.co.jp/recruit/